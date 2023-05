Von Dresden in den Tod: Wen die Stasi als „Sadist“ verfolgte

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

dass die Staatssicherheit in der DDR alles und jeden überwachen ließ und auch auf Nichtigkeiten drakonisch reagierte, ist bekannt. Bei Henry Schmidt jedoch liegt der Fall anders: Der SS-Obersturmführer schickte in der NS-Diktatur von Dresden aus Menschen in den Tod, war maßgeblich für die Umsetzung der „Endlösung der Judenfrage“ in der Stadt verantwortlich. Dennoch konnte er jahrzehntelang das tun, was vielen in der DDR nicht vergönnt war: unbehelligt leben.

Hochzeitsfoto von Henry Schmidt während der NS-Zeit. Er war in Dresden maßgeblich an der Judenverfolgung beteiligt. © Quelle: Stasi-Unterlagenarchiv Dresden

Wie hat er das gemacht? Erst 1983 wurde der Geheimdienst der DDR auf ihn aufmerksam. Was er getan hat, wie die Stasi den Prozess gegen Schmidt öffentlichkeitswirksam vermarktete und wo das Leben des Mannes endete? Mit dem Stasi-Unterlagen-Archiv können sich Interessierte jetzt in Dresden auf die Spuren des Nazi-Schergen begeben. Der Rundgang am 16. Mai sei Ihnen ans Herz gelegt. Jetzt lesen

Die Buchmesse war ein großes Fest der Literatur. Martin Buhl-Wagner Chef der Leipziger Messe zur Buchmesse, die 274.000 Besucher anzog

Wenn die Weiße Flotte zur Parade ablegt, ist das auch für Zuschauer ein Spektakel. © Quelle: Anja Schneider

Flottenparade in Dresden: Tausende schauen zu

Traditionell sind gestern die Schiffe der Sächsischen Dampfschifffahrt zur Flottenparade ausgerückt. Wir haben die Bilder vom Spektakel – und ein Video. Jetzt anschauen

Stau am Mount Everest: In einer langen Schlange klettern Bergsteiger auf einem Pfad knapp unterhalb von Lager vier. © Quelle: Rizza Alee/AP/dpa

Faszination Mount Everest: Auf die Spitze getrieben

Der Andrang auf den höchsten Berg der Erde liegt in diesem Jahr auf Rekordniveau. Doch die Risiken einer Expedition sind enorm und die Umstände zum Teil grotesk: Warum wollen Menschen unbedingt auf 8848 Meter über dem Meeresspiegel stehen? Jetzt lesen

9.45 Uhr: Fortsetzung des Prozesses zum Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe - Im Prozess um den Juwelendiebstahl von 2019 werden heute die Plädoyers der Verteidiger erwartet. Die Anwälte der sechs Angeklagten hatten Ende März vor dem Landgericht Dresden angekündigt, nur einen Verhandlungstag für ihre Schlussvorträge zu benötigen. Das Urteil in dem Verfahren wird für den 16. Mai erwartet

13 Uhr: Spatenstich für die Dresdner Smart Power Fab - Heute setzt Infineon den Spatenstich für die Smart Power Fab in Dresden. Das Investitionsvolumen von 5 Milliarden Euro ist das größte in der Unternehmensgeschichte. Rund 1000 Arbeitsplätze sollen entstehen. Das erklärt auch die bekannten Namen, die sich dafür in Dresden versammeln. Geladen sind unter anderem die Präsidentin der Europäischen Kommission Ursula von der Leyen, Bundeskanzler Olaf Scholz und Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer.

Lichterfest im Hinterhaus: Miep Gies und ihr Mann Jan feiern mit den versteckten jüdischen Familien. Szene aus der Serie „Ein Funken Hoffnung“ © Quelle: National Geographic for Disney/Dusan Martincek

Die Geschichte von Anne Frank wird in der Disney+-Serie „Ein Funken Hoffnung“ einmal aus der Perspektive der Helfer erzählt. Bel Powley, Liev Schreiber und Joe Cole erzählen von Lebenswillen und Todesangst. Und geben ein Gespür für die Irrationalität braunen Menschenhasses, der neuerlich heraufzieht. Die Serie ist ab heute verfügbar.

Eine Anzeige zum Deutschlandticket am Hauptbahnhof in Berlin kurz vor der Einführung zum 1. Mai 2023. © Quelle: IMAGO/Chris Emil Janßen

... die überlasteten Server der Deutschen Bahn

Wer zum Start am 1. Mai online ein Deutschlandticket kaufen wollte, schaute mitunter in die Röhre. Die Server der Deutschen Bahn waren überlastet. Jetzt lesen

