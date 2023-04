﻿Von Dresden bis Nairobi – Das „Jugend für Gesundheit“-Austauschprojekt

Dresden/Nairobi. „Vijana na Afya“ ist Kiswahili und bedeutet „Jugend für Gesundheit“. Unter diesem Namen fand in den vergangenen drei Wochen ein Projekt der Dresdner Hilfsorganisationen „arche noVa“ und der kenianische Partnerorganisation Kenyan Organization for Environmental Education (KOEE) statt.

Sieben junge Menschen im Alter zwischen 17 und 30 Jahren aus Sachsen reisten nach Kenia, um sich dort mit Gleichaltrigen im Bereich Bildung für nachhaltige Entwicklung (BNE) auszutauschen. „Auf Augenhöhe voneinander lernen“ war das Motto der Reise, deren Schwerpunkt auf dem UN-Nachhaltigkeitsziel Nummer drei lag: „Gesundheit und Wohlergehen“.

Mangroven pflanzen und kreatives Arbeiten

In Zweierteams schlossen sich die Teilnehmer aus Kenia und Deutschland zusammen, verbrachten Zeit miteinander und entwickelten gemeinsam Projekte, die im weitesten Sinne mit Gesundheit zu tun hatten. Ein „Tandem“ widmete sich der Neupflanzung von Mangroven am Meer bei Mombasa. Auch das Thema Umwelt steht in direktem Zusammenhang zu Gesundheit. Andere Teilnehmer veranstalteten einen Kreativtag zum Thema „Glück“ in einem Kinderheim. Dabei setzten sie sich mit den Kindern spielerisch kreativ mit Fragen des emotionalen Wohlbefindens auseinander.

Vernetzung mit anderen jungen Menschen

Die 20-jährige Selma Petalla aus Dresden und ihre Partnerin Sharlyne Anyango Owur entwickelten einen Workshop zu mentaler Gesundheit, den sie anschließend in einer Schule mit rund 50 kenianischen Jugendlichen durchführten. „Die verschiedenen Projekte und Diskussionsrunden waren sehr interaktiv und es war toll, sich mit so vielen anderen jungen Menschen zu vernetzen“, erzählt Petalla, die aktuell selbst ein Freiwilliges Ökologisches Jahr bei arche noVa absolviert. Es sei spannend, die Unterschiede zwischen Deutschen und Kenianern zu beobachten, und noch spannender, die vielen Gemeinsamkeiten festzustellen.

Es fehlt an internationalem Austausch auf Augenhöhe

„Durch die Pandemie wurden wir alle mit dem Thema Gesundheit konfrontiert – doch leider fehlt es noch immer an einem internationalen Austausch, in dem auch Perspektiven aus dem Globalen Süden zu Wort kommen“, sagt Mara Kayser, die das Projekt „Vijana na Afya“ leitet.

Die Projektleiter aus Deutschland und Kenia: Mara Kayser, Dorcas Otieno und Danson Imbwaga in Nairobi. © Quelle: Arche Nova

Seit sechs Jahren ist sie Referentin bei arche noVa. „Unsere oberste Intention ist es, einen Raum für Begegnung zu schaffen. Die Teilnehmer lernen Gleichaltrige aus anderen Teilen der Welt kennen und tauschen sich über ihre Wünsche, Sorgen und Gedanken aus. So bekommen sowohl die deutschen als auch die kenianischen Jugendlichen neue Perspektiven.“

„Man redet oft über Menschen aus anderen Teilen der Welt. Wichtiger ist aber, mit ihnen zu reden.“

Es sei schön zu beobachten gewesen, wie schnell sich unter den jungen Leuten Bindungen und Freundschaften entwickelt haben. Kayser war selbst mit 17 das erste Mal in Kenia. „Ich profitiere bis heute davon. Man redet sehr oft über Menschen aus anderen Teilen der Welt. Wichtiger ist aber, mit ihnen zu reden“. Insgesamt haben sich zwölf Menschen aus Sachsen auf den staatlich geförderten Austausch beworben. Die Voraussetzungen: Gute Englischkenntnisse, soziales Engagement, Alter von 16-30 Jahren und Interesse an Themen wie Nachhaltigkeit und globalen Zusammenhängen. 400 Euro müssen die Teilnehmer selbst zahlen, dazu kommen 50 Euro für das Visum. Das Visum für die Partner aus Kenia kostet deutlich mehr: 170 Euro.

Jugendliche aus Kenia kommen im Sommer nach Deutschland

“Die Teilnahme am Vijana Na Afya Austauschprogramm war eine großartige Gelegenheit, mich an Diskussionen zu Themen wie Gesundheit und Klimaschutz zu beteiligen und zu erfahren, wie verschiedene Länder diese Nachhaltigkeitsziele auf ihren Ebenen angehen“, sagt der 23-jährige Glorious Jesang aus Kenia. „Darüber hinaus ist das kulturelle Bewusstsein und Verständnis, das mit dem Programm einherging, erwähnenswert. Wir konnten interagieren und verschiedene kulturelle Hintergründe kennenlernen.“

Bis Dezember soll das Austauschprojekt noch laufen. Denn auch wenn aktuell alle Teilnehmer in ihren Heimatländern sind, stehen sie weiter in Kontakt, haben Online-Seminare und telefonieren. Im Sommer kommen dann die kenianischen Partnerinnen und Partner nach Dresden und verbringen einige Wochen in Deutschland. Noch befinde man sich in der Organisation, erzählt Selma Petalla. Schon jetzt freut sie sich aber darauf, ihre Austauschpartner wieder zu sehen.