﻿21-Jähriger liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Dresden/Cossebaude. Ein junger Mann hat sich am Freitag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Er raste dabei in einem Mercedes A 160 von Cossebaude nach Dresden. Beamte hatten den 21-Jährigen gegen 21.45 Uhr in Cossebaude kontrollieren wollen, weil Anrufer die auffällige Fahrweise des Wagens gemeldet hatten. Der Fahrer hielt jedoch nicht an, sondern flüchtete vor der Polizei in Richtung Dresden. Dabei beschädigte er drei Streifenwagen und ein geparktes Auto. Erst auf der Leipziger Straße in Höhe Moritzburger Straße konnten die Beamten den jungen Mann stoppen.

Der 21-Jährige wurde festgenommen. Er besaß keinen Führerschein, der Mercedes war nicht zugelassen. Tests auf Drogen und Alkohol schlugen nicht an. Nun ermittelt der Verkehrsunfalldienst der Polizei.

Wegen der Verfolgungsjagd und der Untersuchungen musste die Leipziger Straße gesperrt werden. Die Straßenbahnlinien 4 und 9 wurden bis nach Mitternacht über die Liststraße umgeleitet.

