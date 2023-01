﻿Vom langen Weg zu mehr Grün in Dresden

Dresden gilt als eine grüne Stadt – doch wird sie jetzt vielleicht sogar noch grüner? Was aus zwei Brachflächen am Holunderweg und der Marta-Fraenkel-Straße in Dresden werden soll.

Dresden. Dresden ist eine grüne Stadt. Doch wird sie es bleiben und vielleicht noch ein bisschen grüner werden, und wenn ja um welchen Preis? Das ist angesichts vieler unterschiedlicher legitimer Interessen und weiterer Stadtverdichtung die Frage und die Entscheidung im Einzelfall ein langer Weg. Das wird gerade an zwei Beispielen in der Dresdner Neustadt deutlich. In beiden Fällen gab es im vergangenen Jahr Petitionen von Bürgern, die um Grün in ihrer Nachbarschaft kämpfen. Doch was ist daraus geworden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beispiel Holunderweg

Die Vorgeschichte:Ende 2021/Anfang 2022 wurden am Holunderweg zwischen Jägerstraße und Stauffenbergallee auf einer Fläche von insgesamt rund 12 000 Quadratmetern von den Eigentümern der Flurstücke fast alle Bäume abgeholzt. Kleingärten, die sich auf einem der Flurstücke befinden, die in Privathand sind, wurden gekündigt.

Das gab einen Aufschrei bei vielen Anwohnern, für die das kleine Wäldchen eine grüne Oase war. Sie befürchteten eine Bebauung und dass damit das Grün für immer verschwindet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Die Stadtratsfraktion der Grünen stellte bereits im Januar 2022 einen Antrag. In dem ging es unter anderem darum, zu prüfen, ob das Areal als innerstädtischer Landschaftsbestandteil unter Schutz gestellt werden kann.

Zum anderen soll nach Vorstellung der Grünen die Stadt in Verhandlungen mit den Eigentümern der Grundstücke treten, um die Fläche zu erwerben und dauerhaft als Grünverbindung zwischen Dresdner Heide und Elbwiesen zu sichern. Die Dissidenten ergänzten den Antrag im Mai, fordern dass alle Möglichkeiten genutzt werden, um den Eigentümer zur Wiederherstellung eines naturnahen Hochwaldes zu verpflichten. Zudem solle der Wald nach § 29 des Sächsischen Waldgesetzes zum Schutzwald und per Satzung zum Erholungswald erklärt werden.

Bürger gründeten eine Bürgerinitiative und unterstützten gemeinsam mit dem Stadtgärten e.V. und dem Kleingartenverein Holunderweg e.V. den Antrag mit einer Petition. Des Weiteren entwickelten die drei Partner ein Konzept zur Wiederaufforstung, Gestaltung und Pflege sowie Finanzierung dieses innerstädtischen Erholungsraumes.

Auf dieser Fläche am Holunderweg gab es Anfang 2022 einen Kahlschlag. Jetzt kämpft u.a. eine Bürgerinitiative darum, dass hier wieder aufgeforstet wird und ein öffentlicher Erholungsraum entsteht. Das Land ist aber in Privathand. © Quelle: Catrin Steinbach

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Grundsätzlich sei, so sagt Grünen-Stadtrat Torsten Schulze jetzt gegenüber DNN, das Budget für den Erwerb von Grundstücken im städtischen Haushalt 23/24 aufgestockt worden, „und zwar nicht nur für den kommunalen Wohnungsbau“, wie er betont. Doch was ist, wenn die Eigentümer – darunter ein Immobilienentwickler – die Grundstücke am Holunderweg gar nicht verkaufen wollen, weil sie einfach andere Pläne haben? Auch das ist schließlich legitim.

„Was wir brauchen, ist ein starkes politisches Signal aus dem Stadtrat“, so Schulze. Das könne klar machen, dass das betreffende Areal eine grüne Fläche bleiben soll, ein Antrag auf Einleitung eines Bebauungsplan-Verfahrens und eine eventuell angestrebte Änderung des Flächennutzungsplanes keine Aussicht auf Erfolg habe.

Der aktuelle Stand: Der Petitionsausschuss hat mit Beschluss vom 30. November 2022 die Petition in den Stadtrat gehoben, wo sie gemeinsam mit dem Antrag der Grünen zum Thema behandelt werden soll.

Daraus wird aber nichts, weil der Antrag der Grünen noch immer nicht durch den Bauausschuss durch ist. Dort wird er aufgrund der mit städtischen Vorlagen und Anträgen vollgestopften Tagesordnung immer wieder verschoben.

Auf Antrag der Grünen wurde die Diskussion über die Petition deshalb vertagt, bis der Bauausschuss über den Antrag entschieden hat und alles zusammen im Stadtrat behandelt werden kann.

Am Zaun des Kleingartenvereins am Holunderweg ist noch die ausgedruckte Petition angebracht. © Quelle: Catrin Steinbach

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Beispiel Marta-Fraenkel-Straße

Die Vorgeschichte:Zwischen der 148. Grundschule und dem Inneren Neustädter Friedhof gibt es eine lang gestreckte, brach liegende Fläche, die der Eigentümer – die Drewag – als Parkplatz für Dauerparker mit Mobi-Station herrichten wollte. Dieses Vorhaben rief im Stadtbezirk Kritiker auf den Plan.

Der Stadtbezirksbeirat Neustadt hatte sich auf Initiative der Grünen schon im März 2021 für die Mobi-Station, aber gegen einen Parkplatz ausgesprochen und forderte statt dessen eine öffentliche Grün- und Sportfläche.

Am 26. April 2021 wurde eine e-Petition gestartet. Diese regte die Schaffung eines frei zugänglichen öffentlichen Parkes mit Integration eines „Free Open Air Gym“, eines Stadtteilgartens, der auch durch die angrenzende Schule mit genutzt werden kann, und eines Mobi-Punktes für Car- und Bikesharing an.

Im Mai folgte eine zweite Petition der Initiative "Rudolf Rollt", die einen Skate- und Bikepark als sozialen Ort forderte.

Um diese freie Fläche an der Marta-Fraenkel-Straße geht es. Die Stadt soll die Fläche erwerben, damit dort ein grüner Erholungsraum entstehen kann. © Quelle: Catrin Steinbach

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die Stadtratsfraktion der Grünen unterstützte das Ansinnen, eine „öffentliche Naturschutz-, Grün- und Sportfläche statt eines Parkplatzes“ zu schaffen, Ende Mai 2021 mit einem Antrag. Der beinhaltete unter anderem den Auftrag an die Stadt, die Fläche an der Marta-Fraenkel-Straße zu erwerben, um die Pläne umsetzen zu können.

Im November folgte die Stadtverwaltung selber mit einer Vorlage, in der sie einen Grundstückstausch aufs Tapet brachte: Die Drewag (SachsenEnergie) sollte für das Grundstück an der Marta-Fraenkel-Straße ein Grundstück Am Goldenen Stiefel in Torna bekommen. Das geht nicht 1:1, auch weil das Grundstück in der Neustadt wertvoller ist als das in Torna.

Der aktuelle Stand: Mitte Dezember 2022 passierte der Antrag der Grünen mit knapper Mehrheit den Stadtrat. Die Grundsatzentscheidung ist also getroffen. An der Marta-Fraenkel-Straße soll kein Parkplatz, sondern eine Grün- und Sportfläche entstehen.

Aber mit dem Grundstückstausch ist das nicht so einfach. Der Stadtbezirksbeirat Prohlis hat diesen vergangenes Jahr einstimmig abgelehnt. Es sei nicht klar, was die Drewag mit dem Grundstück in Torna vorhabe, so Mario Schmidt, der für die CDU sowohl im Stadtbezirksbeirat als auch im Stadtrat sitzt.

Das Grundstück sei zu wertvoll, um es zu blockieren, nur damit woanders eine Grünfläche entstehen könne, findet der CDU-Politiker. „Man könnte darauf bis zu drei Einfamilienhäuschen bauen.“ Zudem müsse die Stadt die Erschließung des Baugebietes „Am Pfaffenberg“ im Auge behalten. Möglicherweise erfolge die Erschließung über die Straße Am Goldenen Stiefel. Wenn die Stadt das Grundstück behalte, könne sie es teilen, in Erbpacht vergeben und sich den Bereich an der Straße für die Erschließung sichern. Die Stadt müsse noch mal neu suchen. „Mir kann keiner erzählen, dass das die letzte Fläche ist, die für einen Tausch zur Verfügung steht.“

Am 11. Januar war der Grundstückstausch dann Thema im Bauausschuss. Doch dort zeichnete sich keine Mehrheit dafür ab. „Der Grundstückstausch wurde von uns in den Stadtrat gehoben“, so Grünen-Stadtrat und Ausschuss-Mitglied Thomas Löser. Das sei ein Minderheitenrecht, vier Ausschussmitglieder müssen zustimmen. Auf der jüngsten Stadtratssitzung stand das Thema zwar auf der Tagesordnung, kam aber aus Zeitgründen nicht dran.