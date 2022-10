Volker Croys Gartentipps: Warum man vorm Winter Baumstämme weiß streicht

Dresden. Es ist wichtig, vorm Winter die Stämme der Bäume weiß zu streichen. Am besten mit Kalk, der auch Dünger ist und zudem die Pilzbesiedlung reduziert. Etwas Naturkautschuk- oder Latex-Bindemittel dazu (15-30%) reduziert das Abwaschen des Anstriches.

Durch die Weiße Farbe wird Sonnenlicht im Winter vom Stamm reflektiert und schützt so vor Frostrissen. Wie das? Wenn der Stamm im Januar und Februar durch die schon starke Sonne zu warm wird, wird er Saft aus der Wurzel nach oben schieben, weil er den Frühling erwartet. Wenn es dann nachts kalt wird, gefriert dieser Saft und der Stamm reißt auf. Dann können dort Schadpilze eindringen und den Baum schwächen oder abtöten. Wenn der Stamm durch die Reflexion nicht erhitzt wird, gibt es auch keine Frostrisse.

Uralter Frostriss an einem Baum. © Quelle: Volker Croy

Frostempfindliche Pflanzen ins Winterquartier holen

An manchen Pflanzen sind jetzt die ersten Schäden leichter Fröste zu sehen. Nicht winterharte Gemüse wie die Yacon (Smallanthus sonchifolius) oder auch Zierpflanzen wie die Dahlien nehmen erste Schäden am Laub.

Erste Frostschäden: Yacon mit schlappenden Blättern. © Quelle: Volker Croy

Manchmal kann es auch zu Absterbeerscheinungen an spät gewachsenen Blättern sonst winterharter Gehölze kommen. Dies sind aber noch nicht all zu schlimme Symptome und es bleibt je nach Pflanze noch Zeit. Während jetzt Zitrusfrüchte, Gummibäume, Palmen und andere, die als ganze Pflanze drinnen überwintert werden, ins Winterquartier geräumt werden müssen, können Knollenpflanzen noch draußen bleiben, bis das Laub abgefroren ist.

Yaćon und Süßkartoffel süß bekommen

Wer Süßkartoffeln (Ipomoea batata) im Garten anbaut, wird sich wundern, warum diese bei der Ernte nicht so süß sind wie gekaufte Knollen. Das liegt an der fehlenden Nachbehandlung. Durch das so genannte „Curing“ wird die Stärke in Zucker umgewandelt und die Süßkartoffel deutlich süßer.

Dazu muss aber die Süßkartoffel für fünf bis sieben Tage auf 25 °C hochgeheizt werden und diese Temperatur auch selbst erreichen – nicht nur die Luft im Raum. Leider muss auch die Luftfeuchte über 80 Prozent sein.

Optimal für dieses Prozedere sind warme Heizungskeller, wenn man dort ein paar flache Schüsseln Wasser für die Luftfeuchte aufstellt. Oder ein gut geheizter Raum mit gleichen Maßnahmen. Ist es wärmer – z.B. 29 °C – reichen zwei bis drei Tage. Ist es kühler als 25 °C, dauert das „Curing“ viel länger.

Das Gleiche funktioniert auch bei der Yacon, die sonst nur wie Möhre schmeckt. Aber Achtung: die Yacon kann süßer als die Süßkartoffel werden. Das „Curing“ ist ein Kann und kein Muss – ich bevorzuge ja die weniger süße Süßkartoffel.

Nachtkerzenwurzel als Gemüse nutzen

Die abgeblühten Pflanzen der zweijährigen Nachtkerze sterben ab, aber die Sämlinge mit ihren Rosetten überdauern den Winter. Deren Wurzeln können geerntet und als gekochtes Wurzelgemüse gegessen werden. Früher wurden sie wegen der rosa Farbe beim Kochen als Schinkenwurzel bezeichnet. Die Ernte sollte vor dem Bodenfrost erfolgen.

Die abgeblühten Pflanzen der 2-jährigen Nachtkerze sterben ab, aber die Sämlinge mit ihren Rosetten überdauern den Winter. Deren Wurzeln können geerntet und als gekochtes Wurzelgemüse gegessen werden. © Quelle: Volker Croy

Für Schwarzwurzelernte tief graben

Damit die Wurzeln der Schwarzwurzel bei der Ernte nicht abbrechen, muss neben den Pflanzen der Boden tief ausgehoben werden, so dass die Wurzeln seitlich entnommen werden können. Schwarzwurzeln werden im Zitronen- oder Essigwasser geschält, da sie sonst an den Händen kleben und bei der Lagerung an der Luft schnell wieder braun werden.

Möhren vorm ersten Bodenfrost ernten und einlagern

Vor allem Möhren und Meerrettich sollten vor den Bodenfrösten aus der Erde geholt und eingelagert werden. Ist das Wurzelgemüse zu den ersten Bodenfrösten noch im Boden, wird die Ernte schwierig, weil jede Berührung bei einer gefrorenen Wurzel immer zu einer matschigen Druckstelle führt. Man muss dann warten, bis der Boden frostfrei ist z.B. oft um Weihnachten.

Möhren jetzt ernten und einlagern. © Quelle: Rene Rauschenberger/pixabay.com

Erbsen und Möhrenaussaat für folgendes Frühjahr

Wenn die Böden im November merklich herunter gekühlt aber nicht nass sind, kann man Erbsen und Möhren aussäen. Die Samen lagern dann einfach wie in der Natur im Boden und treiben im Frühjahr aus. Vor allem bei sehr matschigen Lehm- und Schluffböden wie im Dresdner Süden (Borthen, Lößnitz) ist das eine gute Taktik, wenn im Frühjahr die Böden zu matschig für die Aussaat sind.

Löwenzahn- und Chicoree-Wurzeln ernten

Vor Bodenfrostbeginn sollte das Wurzelgemüse zum Treiben entnommen und im dunklen, kühlen Keller eingeschlagen werden. Je nach Bedarf werden dann Wurzeln entnommen, in eine Wasserschale ins Warme gestellt und mit einem Karton abgedunkelt. Dann treiben die Blätter hell und bitterstoffarm aus und können geerntet werden. Aus kräftigen Wurzeln werden mehr Blätter austreiben als aus schwachen.

Mangold schon vor den ersten Bodenfrost anhäufeln

Wenn der Bodenfrost kommt, ist es meist schon zu spät, deswegen jetzt schon Mangold anhäufeln. Dazu werden der Ansatz der Rosette und besonders die jungen Blätter mit Erde bedeckt, damit dort kein Frostschaden auftritt. Dann kommt die Mangoldpflanze gut über den Winter und treibt im Frühjahr wieder gesunde Blätter aus der inneren Knospe. Die größeren Hüllblätter der Rosette können den ganzen Winter geerntet werden. Dazu sollte es aber frostfrei sein oder sie direkt gekocht werden, da auch sie matschen werden, wenn sie bei Frost berührt und gedrückt werden.

Bodenproben im Winter nehmen

Der Winter ist optimal für Bodenprobenentnahmen, da der Boden in Ruhe ist. Das Bodenleben ist wechselwarm und macht nicht viel im Winter. Dadurch werden entnommene Proben nicht verfälscht. Denn wenn das Bodenleben im Sommer durch die Wärme draußen und außerhalb des Bodens sehr aktiv ist, ändert sich die Nährstoffzusammensetzung der Probe zügig. Ein guter Rückschluss auf den Bodenzustand ist da schwer möglich.

Nehmen Sie Mischproben von mehreren Stellen im Beet entsprechend der Fruchtfolge, um zu sehen, zu welcher Kultur Sie düngen müssen. Entnehmen Sie Erde aus 30 cm Tiefe ohne Auflageschichten aus Mulch, da dies die Probe verzerrt. Wichtig ist die Analyse auf Phosphor, Kalium und pH-Wert. Im Garten ist eher zu viel als zu wenig Stickstoff, so dass diese teure Probe meist weggelassen werden kann.

Von Volker Croy