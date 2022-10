Volker Croys Gartentipps: Bauen mit Efeu

Dresden. Im Oktober müssen Gärtner auf viele Kleinigkeiten achten, angefangen vom Achtgeben auf die Brombeeren, über den Schutz der Birnbäume vor Ungeziefer bis hin zum Umpflanzen von Astern.

Triebspitzen der Brombeeren entfernen

Die Brombeeren sind in diesem Jahr gut gewachsen. Viele Büsche haben lange, überhängende Triebe gebildet. Das Problem ist, wenn diese auf dem Boden aufkommen, wurzeln sie schnell an. Schauen Sie nach den Triebspitzen und entfernen Sie diese und auch die gerade frisch bewurzelten, bevor sie richtig Fuß fassen (Bilder mit bewurzelten Triebspitzen). Die bewurzelten Triebe können zur Weitervermehrung bei Kultursorten genutzt und einfach getopft werden

Überhängende Triebe von Brombeeren wurzeln schnell an, wenn sie auf dem Boden aufkommen. © Quelle: Volker Croy

Doppelte Blüte genießen

Viele kennen zusammengepflanzte Pflanzen von Heide und Sommerflieder, wo verschiedene Blütenfarben auf verschiedenen Ästen sind. Aber es gibt noch andere Möglichkeiten. Ein schönes Beispiel ist die Kombination früh- und spätblühender Pflanzenoder auch hohe und niedrige. Denken Sie daran, dass höhere Pflanzen die niedrigeren beschatten. Auch hier wächst das Sedum durch den Lichtmangel nicht optimal, aber das muss es ja auch nicht, denn es sieht auch so schön aus.

Hier wachsen Paeonie und Sedum zusammen © Quelle: Volker Croy

Birnenknospenstecher vom Baum schütteln

Der Birnenknospenstecher befällt die Birnenknospen und schädigt diese, so dass im Frühjahr zwar Früchte zu entstehen scheinen, dabei aber absterben, weil die Blütenknospen von der Larve ausgefressen sind. An warmen, sonnigen Tagen sind die Tiere am aktivsten. Dann eine Decke, ein Laken oder Folie unter den Birnbaum legen und den Baum schütteln. Die heruntergefallenen Käfer sollten vernichtet werden, denn jetzt, im Oktober, stehen sie kurz vor der Eiablage. Die Schüttelaktion kann den Befall nicht ganz verhindern, aber Schäden doch merklich reduzieren.

Birnengallmücken lassen Früchte verkrüppeln

Junge Birnen werden manchmal schwarz, wenn sie von der Birnengallmücke befallen werden. Diese legt die Eier in die Blüte, und die Larven fressen sich aus den Jungfrüchten heraus. Dann stirbt die Frucht meist wegen einer Pilzkrankheit ab. Normalerweise. Dieses Jahr aber war so trocken, dass manche befallene Frucht trotz der für die Gallmücke typischen Wucherungen und Fraßgänge weiter gewachsen ist und eine verkrüppelte Form ausgebildet hat.

Diese Krüppelbirne ist dem Befall mit der Birnengallmücke zu verdanken. © Quelle: Volker Croy

Beim Essigbaum auf die Wurzelsperre achten

Der Essigbaum (Rhus typhina) ist selten geworden. Er sieht zwar schön aus – besonders das wundervoll rote Herbstlaub – bringt aber auch Unmengen an schwer zu bändigenden Wurzelausläufern. Wer einen neuen setzen will, sollte immer eine ein Meter tiefe Wurzelsperre gegen seitliche Ausläufer setzen und ihn in den Rasen pflanzen, so dass etwaige Bodentriebe mit abgemäht werden.

Der im Herbst rotblättrige Essigbaum ist nicht mehr so verbreitet wie früher. © Quelle: Volker Croy

Topinamburblüten nach dem Abblühen unbedingt ernten

Die Topinambur (Helianthus tuberosus) ist nicht nur eine robuste, mehrjährige Wurzel-Gemüsepflanze, sie blüht im Herbst auch schön. Glücklicherweise kommen die Pflanzen selten zur Samenreife, so dass sie nicht durch Vögel breit gestreut werden. Dieses Jahr ist lang und warm. Achten Sie auf die Blüten. Sollten diese abblühen und Samen ansetzen, müssen diese unbedingt geerntet werden, damit die stark invasive Pflanze nicht in die Natur entkommt oder den Garten überrennt.

Sobald die Topinamburblüte Samen ansetzt, sollten sie geerntet werden. Sonst breitet sich die Pflanze rasch unkontrolliert aus. © Quelle: Volker Croy

Astern sind im Herbst eine schöne Bienenweide

Astern können Sie nach dem Abblühen mit dem Spaten teilen und umpflanzen. Achten Sie jedoch darauf, dass dabei keine alten Blüten an der Pflanze bleiben, da sie sonst nicht richtig anwächst. Auch Nach- und Notblüten sollten Sie aus dem Grund entfernen.

Astern bieten Bienen im Herbst Nahrung. © Quelle: Volker Croy

Bauen mit Efeu

Efeu (Hedera helix) lässt sich schön in Maschendrahtzäune flechten. In der Kleingartenanlage „Bühlauer Waldgärten“ e.V. steht dieser tolle Zaun. Besonders toll ist der Torbogen, der begann, indem eine Ranke um eine Eisenstange gewickelt wurde.

Dieser tolle Torbogen aus Efeu ist in der © Quelle: Volker Croy

Nach immer mehr Wicklungen und sorgsamem Einflechten der Verzweigungen ist der Bogen nach nunmehr acht Jahren freitragend. Auch die als Zauneinflechtung begonnene Einfassung des Grundstücks ist inzwischen weitgehend freistehend und wird irgendwann den Maschendraht nicht mehr benötigen. Der in jeder Jahreszeit blickdichte Zaun bietet vielen Insekten und auch anderen Tieren Lebensraum. Amphibien und Eidechsen nutzen ihn als Schutz, um sich im Garten zu bewegen, Bienen melken die Läuse im Efeu und nutzen später die Blüten, an dicken Stellen nisten Vögel.

So eine Einfassung ist noch günstiger zu bekommen, wenn die ersten Ranken nur an Spanndrähten statt am Maschendrahtzaun befestigt werden, denn der Efeu ist günstig und leicht zu vermehren. Zeit zum Flechten und Entfernen unerwünschter Bodentriebe ist das einzige, was benötigt wird.

Amerikanischer Blumenhartriegel als Hingucker

Von den Blumenhartriegeln gibt es nicht nur solche mit essbaren Früchten, sondern auch solche mit nicht essbaren, auch wenn sie an Hagebutten erinnern. Der Cornus florida hat im Gegensatz zum Chinesischen Blumenhartriegel (Cornus kousa) meist leicht rosa Hochblätter und ist deswegen noch ein anderer Hingucker im Garten.

Die Früchte des Amerikanischen Blumenhartriegels © Quelle: Volker Croy

Von Volker Croy