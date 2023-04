﻿Volker Croys Gartentipps: So klappt es mit der Pflanzenanzucht aus Samen

Dresden. Wer beim Gärtnern das Portemonnaie schonen will, kann Pflanzen aus Samen selber anziehen. Der Vorteil dabei sind die geringen Kosten der Samen und der geringe bis mäßige Aufwand.

Auch lassen sich so schnell große Mengen Pflanzen erzeugen. Des Weiteren kann man sich Sorten organisieren, die man als fertige Jungpflanzen nicht so ohne Weiteres bekommt.

Der Nachteil ist die genetische Varianz. So wie wir unseren Eltern zwar ähneln, aber nicht 1:1 aussehen wie sie, so weichen die Jungpflanzen von ihren Elternpflanzen ab. Eine hundertprozentige Reproduktion der Eigenschaften wie bei Stecklingsvermehrung ist nicht möglich, aber eine für die meisten Zwecke ausreichend große.

Welche Rolle Licht beim Aussamen spielt

Die Pflanzen werden in Lichtkeimer, Dunkelkeimer und neutrale Pflanzen unterschieden.

Ein Lichtkeimer keimt nur, wenn die Samen dem Licht ausgesetzt sind. Sie dürfen nicht abgedeckt werden bzw. keimen dann deutlich schlechter. Das ist zum Beispiel bei Rasensamen, Kopfsalat, Dill und Wilde Möhre der Fall.

Dunkelkeimer sind der umgekehrte Fall. Sie brauchen auf jeden Fall Dunkelheit beim Keimen. Beispiele dafür sind Lupine und Mais.

Den meisten Pflanzen ist es aber glücklicherweise egal, ob es zum Keimen hell oder dunkel ist. Wichtig ist also, auf der Saatgutverpackung nachzusehen, ob „Lichtkeimer“ darauf steht. Ist dies nicht der Fall, kann man die Samen bedenkenlos mit Erde abdecken.

Warum manche Samen Kälte brauchen

Bestimmte Gehölze, Stauden und andere heimische Pflanzen benötigen einen längeren Kältereiz, damit die Samen keimen. Dies ist eine Sicherung, damit sie erst nach dem Winter keimen.

Diese Samen sollten bereits im Herbst ausgesät werden und den Winter draußen verbringen. Oder man setzt sie im Kühlschrank einer Kälteperiode von 18 Wochen und mehr aus. Aber auch das ist meist auf den Samenpackungen ausgewiesen.

Pflanzen aus warmen Regionen wie Gurken und Tomaten benötigen einen warmen Boden zum Keimen. Sät man sie zu zeitig im Freiland aus, keimen sie erst, wenn der Boden warm genug ist. Achten Sie darauf, dass tropische Pflanzen auch als Samen keinen Frost vertragen.

Allgemein gilt bei der Aussaat, dass die Samen beim Keimen nicht austrocknen dürfen und mindest mit doppelter Samenkornstärke an Erde bedeckt sein müssen – damit es dunkel genug ist und sich die Gefahr der Austrocknung verringert. Dies gilt natürlich nicht bei den Lichtkeimern.

Was bei der Wahl der Erde wichtig ist

Die Erde für die Aussaat sollte desinfiziert sein, damit keine Krankheiten und Schädlinge die Sämlinge befallen. Bei der Aussaat im Freiland ist das nicht so wichtig, wie zu Hause oder im Gewächshaus. Bei Erde aus fraglichen Quellen wie Baumärkten ist es besser, das Substrat zu Hause im Ofen oder in der Mikrowelle zu desinfizieren.

Des Weiteren sollte die Erde nicht zu viele Nährstoffe haben, damit die jungen Sämlingswurzeln nicht beschädigt werden und ein gutes Wurzelsytem bilden. Bei sehr feinem Saatgut sollte die Anzuchterde sehr feinkrümlig sein, damit die Samenkörner gleiche Startbedingungen haben und nicht das eine Korn unter einem großen Erdbrocken liegt und das andere frei der Sonne ausgesetzt ist.

Die Aussaaterde sollte auch gut Wasser speichern, aber gleichzeitig überschüssiges Wasser abführen. Orte für die Aussaat sollten warm (ca. 15-25 °C je nach Pflanzenart) sein. Wird in Gefäße ausgesät, ist auch Schatten wichtig, damit Erde und dann die Samen nicht so leicht austrocknen.

Wie man sät

Es gibt verschiedene Aussaatmethoden. Die natürlichste ist die Breitsaat. Dabei werden die Samen wie in der Natur breit in die Aussaatfläche gestreut. Natürlich nicht ganz wie in der Natur, sondern so, dass sie möglichst gut verteilt liegen und die Sämlinge weit genug auseinander starten.

Denn je dichter die Pflanzen stehen, desto mehr beeinträchtigen sie sich gegenseitig. Oft bleiben sie kleiner. Oder sie wachsen dünn und hoch, die Wurzeln verflechten sich. Bei weitem Abstand werden die Pflanzen größer und kräftiger, können sich aber gegenseitig keinen Wind- und Verdunstungsschutz bieten.

Die Breitsaat eignet sich für Flächenkulturen wie Feldsalat, Dill oder Schnittlauch. Oder es können die Sämlinge auch ab einer bestimmten Größe zum Vereinzeln pikiert werden.

Eine mittlerweile häufige Form ist die Einzelkornaussaat. Wenn das Saatgut eine hohe Qualität hat, kann jedes Korn einzeln an die gewünschte Stelle gelegt werden. Es keimt dort und die entstehende Pflanze kann da bleiben. Typisch hierfür ist Tomatenaussaat in Einzeltöpfe oder Radieschenaussaat mit dem Saatband.

Bei einer Reihensaat werden Samen in einer Reihe ausgesät, aber nicht in festen Abständen, wie bei der Einzelkornaussaat. Pflanzen, die zu eng stehen, werden später entfernt oder vereinzelt.

Wann eine Horstsaat günstig ist

Früher war die Horstsaat eine verbreitete Methode. Dabei wurden die Körner in Kleingruppen von 6 bis 10 Samen als kleiner Horst ausgesät. Nach den ersten Wochen wurden dann die unschönen und schwachen Pflanzen eliminiert und nur die eine Starke pro Horst behalten. Dies ist bei zu lange gelagertem Saatgut immer noch eine gute Methode.

Bei Radieschen oder Möhren ist eine Horstsaat auch möglich, ohne dass man die kleinen Pflänzchen anschließend selektieren. Sie wachsen dann gleich als kleines Büschel, auch wenn da die einzelnen Knollen in der Mitte des Horsts eher dünn und schwach sind.

Wann der richtige Zeitpunkt für die Aussaat ist

Der Zeitpunkt der Aussaat richtet sich u.a. nach dem Ort, wohin gesät wird. Denn man kann Pflanzen entweder in der Wohnung vorziehen, ins Gewächshaus bzw. ins Frühbeet oder direkt ins Freiland säen.

In der Wohnung vorgezogene Pflanzen sind schon größer, wenn sie ins Freiland kommen und haben dadurch einen Wachstumsvorsprung. Für den Gärtner bedeutet das aber auch mehr Arbeit. Werden die kleinen Pflanzen nicht richtig behandelt und abgehärtet, bevor man sie ins Freiland setzt, sind sie weit anfälliger für Krankheiten und Schädlinge – vor allem Schnecken.

Eine Direktsaat ins Freiland sorgt durch die widrigen Bedingungen dort für abgehärtete robuste Pflanzen, wird aber bei wärmeliebenden Pflanzen zu einer Verzögerung des Ertrages führen.

Was ist nun die richtige Methode? Das kommt auf den Gärtner selbst, seine Wünsche, Gewohnheiten und Ressourcen an. Wer viel Zeit, einen hellen und kühlen Platz in der Wohnung und am besten auch noch ein Gewächshaus bzw. ein Frühbeet im Garten hat, der kann schon im Februar anfangen, Gemüse für den Sommer vorzuziehen. Wenn die Jungpflanzen dann im März/April zu groß und lichtbedürftig für die Wohnung werden, kommen sie zur „Zwischenlagerung“ bzw. zum weiteren Wuchs ins Gewächshaus. Dort sind sie vor Spätfrösten sicher.

Nach den Eisheiligen im Mai werden sie Schritt für Schritt abgehärtet und dann ins Freiland gesetzt. Lässt man die Abhärtung weg, können viele der Pflanzen an die Schnecken verloren werden.

Wer kein Gewächshaus hat, kann im April anfangen, Samen in der Wohnung vorzuziehen und dann Ende Mai die Pflanzen nach draußen setzen, bei auch hier ausreichender Abhärtung.

Was mit „vergeilen“ gemeint ist

Wer ohne Gewächshaus eher anzieht, muss damit rechnen, dann die Pflanzen lang und dünn werden. Der Fachbegriff dafür ist „vergeilen“. Weil die Wohnung oft zu warm und gleichzeitig zu finster, strecken sich die Pflanzen zum Licht, was natürlich nicht funktioniert. Vergeilte Pflanzen sind schwachwüchsig und anfällig.

Wer also wenig Zeit und kein Gewächshaus hat, sollte die Direktsaat im Garten wählen. Optimal so, dass die Pflanzen nach dem 25. Mai den Boden durchbrechen und dann wachsen. Dadurch ist zwar die Ernte pro Pflanze deutlich geringer – bei Tomaten zum Beispiel nur vier statt sechs Rispen bis zum Kulturende bei guter Kultur. Aber wen das nicht stört, der kann sich Unmengen Arbeit sparen und die Gefahr durch Schneckenfraß ist deutlich geringer.