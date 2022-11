Volker Croys Gartentipps: Leimringe sind keine Allheilmittel

An einem Leimring mit dicken Klebschichten sind große Fraßstellen zu sehen.

Dresden. So lange der Boden noch nicht tief gefroren ist, kann man Bäume bis weit in den Herbst hinein pflanzen. Wichtig ist, die Gehölze kräftig einzuschlämmen und auch später, wenn der Boden nicht gefroren und es trocken ist, mal zu gießen.

Bäume vor gefräßigen Kaninchen schützen

Schützen Sie ihre Bäume am Stamm gegen den Fraß von Kaninchen mit etwas Drahtgitter. Halten Sie ausreichend Abstand zum Stamm, damit die Kaninchen nicht durch das Drahtgitter hindurch nagen können. Stützen Sie das Gitter mit einer Astgabel oder befestigen Sie es mit einer Schraube an einem Pfahl, damit es nicht heruntergezogen werden kann.

Wer in Gebieten mit Rehwild lebt, sollte jetzt schon die Stämme mit Drahtgeflecht gegen das „Fegen“ schützen. So wird das Reiben mit dem Geweih an Baumstämmen bezeichnet. Dies tun die Rehe im zeitigen Frühjahr, um abgestorbenes Gewebe vom Geweih zu entfernen. Bei dicken Bäumen mit fester Borke ist das nicht schlimm. Bei jungen Bäumen mit noch glatter Rinde wird diese meist zerstört. Damit entstehen Eintrittspforten für Krankheiten.

Die Stämme zu schützen wäre auch im Frühjahr möglich. Aber dann ist es meist kälter und es ist schwer, den richtigen Zeitpunkt zu treffen, da das Fegen vom Verlauf des Winters abhängt. Schützen Sie die Bäume mit drei Pfählen um den Stamm und einem Drahtgitter darum. Sie können auch mehr Pfähle um den Stamm verteilen, so dass das Tier nicht mit dem Geweih an den Stamm kommt. Da kann man den Draht weglassen. Sie müssen dann nur die Pfähle so untereinander verstärken, dass sie nicht beiseite geschoben werden können.

Wasserfässer entleeren

Wasserbehälter sollten bei Frostgefahr entleert werden, damit sie nicht Schaden nehmen. Wer Nur Tonnen zum Schöpfen hat, kann noch einige Zeit warten, da der Frost vor Weihnachten selten so stark wird, dass es die Fässer zerstört.

Wasserleitungen jedoch sollten abgelassen und Tropfrohre mit einem Kompressor freigeblasen werden. Dadurch wird die Bewässerung so weit entleert, dass sie nicht platzt, wenn das Wasser in ihr gefriert. Ganz leer wird sie jedoch nie. Die meisten Bewässerungsleitungen können im Winter problemlos draußen bleiben. Dies sollte aber individuell mit der Bedienungsanleitung geprüft werden.

Kahle Böden bedecken

Es passiert immer wieder, dass eine Zwischenfrucht nicht aufgeht, dass zu spät gesät wurde oder man in der Hektik einfach vergessen hat, eine Zwischenfrucht auf abgeernteten Beeten zu säen. Weil unbewachsene Beete im Winter viel Fruchtbarkeit verlieren, sollte man sie mit Laub abdecken und dieses mit Gehölzschnitt oder Reisig gegen Verwehen schützen.

Feigen mit Stroh oder Laub schützen

Viele Feigen sind sehr frostempfindlich. Am besten werden sie geschützt, indem man sie mit einer 30 bis 50 Zentimeter dicken Schicht aus Stroh oder Laub einhüllt und diese mit Jute oder Vlies gegen Verwehen schützt. Wer Töpfe mit eigentlich winterharten Pflanzen auf der Terrasse hat, sollte diese auch in eine 5 bis 10 Zentimeter dicke Laubschicht einpacken, damit die Pflanzen nicht so stark von Frost und kalten Winden betroffen werden. Da sind aber nur die Töpfe einzupacken und die Erde oben abzudecken. Die Pflanzen können dem Frost ausgesetzt sein, aber in eine windgeschützte Ecke geräumt werden.

Mit Naturmaterialien wie Jute lassen sich Kübelpflanzen effektiv und dekorativ schützen. © Quelle: obs/toom BauMarkt GmbH

Rhabarber für die Treiberei vorbereiten

Im Januar kann Rhabarber im Keller vorgetrieben werden. Dazu entnimmt man vor den ersten starken Bodenfrösten einen Teil der Rhabarberpflanzen, packt sie in eine Kiste oder in Töpfe, die mit Erde gefüllt sind. Zunächst bleiben Töpfe und Kisten draußen, im Januar werden sie dann in den Keller oder einen ähnlich, dunklen und leicht warmen Raum gebracht, wo der Rhabarber dann austreibt. Im finsteren Keller wird das wie Löwenzahn oder auch Chicorée mit wenig Farbstoff sein, wodurch der Rhabarber weniger sauer und somit bekömmlicher ist.

Wein schneiden

Wenn die Blätter abfallen und die Ernte abgeschlossen ist, kann im „Vorwinter“ – also im November und Dezember – schon der Weinschnitt vorgenommen werden. Der Vorteil ist, dass die Ruten nicht so stark bluten wie beim Frühjahrsschnitt. Dazu lässt man die Strukturruten am Spalier. Von den diesjährigen Ruten belässt man nur einen Zapfen mit zwei bis drei Knospen.

Beachten Sie beim Schneiden, dass die Zapfen, die näher am Stamm sind, bessere Qualitäten liefern. Es sollten etwa 10 bis 20 Knospen pro Quadratmeter Spalierfläche belassen werden. Bei reinem Frischverzehr können sogar noch ein paar mehr erhalten bleiben. Je weniger Knospen bleiben, desto mehr Kraft wird in wenige Triebe gehen und desto mehr Zucker wird der Wein in wenige Trauben einlagern.

Leimringe erst im Frühjahr anbringen

Leimringe an Bäumen werden wie ein Allheilmittel eingesetzt. Sie helfen hauptsächlich gegen den Frostspanner, einen bestimmten Schadschmetterling, da dessen Weibchen flugunfähig sind und im Frühjahr den Stamm emporlaufen müssen. Dieser Frostspanner verursacht Skelettierfraß – es bleiben nur die Blattadern von den Blättern übrig. Wenn Sie dieses Schadbild nicht haben, können Sie sich den Leimring weitgehend sparen.

Wenn er in den unteren 30 cm des Stammes angebracht wird, kann es ab und an passieren, dass eine Obstmade bei der Suche nach einem Winterversteck daran kleben bleibt. Aber oft ist die Rinde unter dem Ring so zerfurcht, dass sich dadurch gute Winterquartiere ergeben. Deswegen verzichten Sie lieber auf Leimringe im Winter. Wenn Sie Frostspanner haben, sollten Sie den Leimring erst im Frühjahr einsetzen, denn sonst kann der Leim bis zum Frühjahr seine Wirkung verlieren.

Von Volker Croy