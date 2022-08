In der Pfeifferhannsstraße hat Vodafone seine 33. Dresdner Mobilfunkstation mit 5G+ in Betrieb genommen. Wie der Netzausbau weitergeht und warum man in der Stadt nicht nur auf Mobilfunk setzen sollte.

Dresden. Auf einem Plattenbau in der Pfeifferhannsstraße in Dresden-Johannstadt sendet und empfängt jetzt eine der modernsten Mobilfunkantennen der Stadt. Der Telekommunikationskonzern Vodafone hat dort seine 33. Dresdner Station mit der neuen Technologie 5G+ in Betrieb genommen. Es sei ein Meilenstein in seinem Infrastrukturprojekt „5G für die Stadt Dresden“. Denn es sei zugleich der Start für die nächste Ausbaustufe des Vodafone-Mobilfunknetzes in der Landeshauptstadt, heißt es in einer Mitteilung. Auch die Deutsche Telekom betreibt ein 5G-Mobilfunknetz in Dresden. Es ist seit Mitte 2020 fast flächendeckend verfügbar.

Bis 2025 will auch Vodafdone 5G in Dresden flächendeckend anbieten