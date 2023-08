Vier Radfahrer bei Unfällen in Dresden verletzt

Dresden. Am Dienstag haben vier Radfahrer in Dresden bei Unfällen leichte bis schwere Verletzungen erlitten.

Gegen 6.30 Uhr erfasste ein Auto auf der Sachsenwerkstraße in Leuben eine Radfahrerin. Die Autofahrerin war in Richtung Rathener Straße unterwegs. Als sie an der Kreuzung Stephensonstraße nach links abbog, stieß sie mit der 34-jährigen Radlerin im Gegenverkehr zusammen. Die Radfahrerin wurde bei dem Zusammenprall leicht verletzt.

Im Dresdner Südwesten erfasste gegen 8.30 Uhr ein Fahrzeug beim Herausfahren aus einer Ausfahrt auf die Tharandter Straße einen Radfahrer, der von links kam. Der 43-Jährige wurde leicht verletzt. Der Sachschaden beträgt rund 500 Euro.

Auf dem Elberadweg ist eine Radfahrerin gegen 14.30 Uhr mit einem Laster zusammengestoßen. Die Frau war mit dem Rad in Richtung Marienbrücke unterwegs, als sie kurz vor der Augustusbrücke gegen den Lkw stieß. Dieser befand sich teilweise auf dem Radweg. Die Polizei ermittelt zur Unfallursache und prüft dabei auch, ob der Laster stand oder fuhr, als es zum Unfall kam. Die Radfahrerin kam mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus.

Der letzte Unfall ereignete sich gegen 17.15 Uhr in Trachau. Eine Radfahrerin stürzte auf der Leipziger Straße, nachdem sie mit ihrem Vorderrad in Straßenbahnschienen geraten war. Die Frau fiel gegen ein Auto und riss einen Außenspiegel ab. Sie kam mit leichten Verletzungen in ein Krankenhaus. Die Radfahrerin war stadteinwärts unterwegs, als es kurz vor der Industriestraße zu dem Unfall kam.

DNN