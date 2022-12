Vier Fraktionen setzen klares Zeichen für Solidarität

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

während die einen über eine vermeintliche Flüchtlingswelle lamentieren, die auf Dresden zurollen soll, setzen die anderen ein starkes Zeichen für Solidarität: Auf Antrag der AfD sollte sich der Stadtrat gestern im Rahmen einer Aktuellen Stunde mit der Flüchtlingsproblematik befassen. Die Grünen, die Linken, die SPD und die Dissidenten spielten dabei jedoch nicht mit und drehten das Ganze einfach um.

Vier Fraktionen im Stadtrat übergaben während einer aktuellen Stunde der AfD eine Spende für die Flüchtlingssozialarbeit. © Quelle: Rainer Weisflog

2500 Euro spendeten die vier Fraktionen zugunsten der Flüchtlingsarbeit in Dresden. Anlass der Spende sei nicht zuletzt die Aktuelle Stunde gewesen, die geflüchtete Menschen diffamiere und die unmenschliche Forderung stelle, keinen weiteren Geflüchteten Zuflucht zu gewähren. Starke Geste. Jetzt lesen

Unsere Solidarität und Verantwortung mit Menschen auf der Flucht darf auch nicht dann enden, wenn wir selbst von einer Krise erfasst sind. Fraktionen von Grünen, SPD, Linken und Dissidenten im Rahmen der von der AfD beantragten aktuellen Stunde „Flüchtlingskarawane überrollt Dresden“ im Stadtrat

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Corona in Dresden: Zahl der aktiven Fälle steigt deutlich an: Am Donnerstag meldet das Dresdner Gesundheitsamt einen recht deutlichen Anstieg der Zahl der aktiven Corona-Infektionen. Registriert wurden auch mehr als 20 weitere Krankenhauspatienten mit positivem Coronatest. Jetzt lesen

Die Feuerwehr war vor Ort, um die Bahn wieder in ihr Gleis zu heben. © Quelle: Christian Essler

Umleitungen in Dresden: Bahn entgleiste am Pirnaischen Platz

Eine Straßenbahn ist am Donnerstagvormittag am Pirnaischen Platz entgleist. Mehrere Stunden musste der Verkehr umgeleitet werden. Jetzt lesen

Bundestagsabgeordnete stimmen über die Energiepreisbremse ab. © Quelle: Kay Nietfeld/dpa

Bundestag beschließt neue Hilfen gegen hohe Energiepreise

Der Bund entlastet die Bürgerinnen und Bürger ab März 2023 bei den hohen Energiepreisen. Entsprechende Mittel hat der Bundestag am Donnerstag beschlossen - darunter die Strom- und Gaspreisbremse. Jetzt lesen

14 Uhr: Sächsisches Klimagespräch „Deutschland vor der Dunkelflaute!?“ des VEE Sachsen (Vereinigung zur Förderung der Nutzung Erneuerbarer Energien). Die Videokonferenz wird per Livestream im Internet übertragen.

15 Uhr: Fortsetzung der Stadtratssitzung in Dresden - Übertragung per Livestream im Internet

18 Uhr: Podiumsdiskussion des BUND Sachsen zum Thema „Saubere Energie vor unserer Haustür? Wie funktionierts?!“. Das Gespräch wird live auf dem YouTube-Kanal des BUND Sachsen übertragen.

VW bringt seine Tochter Porsche an die Börse: Der Autobauer hofft auf rund 10 Milliarden Euro Erlös. © Quelle: Christoph Schmidt

Eine außerordentliche Hauptversammlung bei Vokswagen beschäftigt sich mit dem Teilbörsengang der Porsche AG Ende September. Der VW-Konzern hatte vorgeschlagen, an die Aktionäre im Fall einer erfolgreichen Umsetzung eine Sonderdividende von 49 Prozent der Brutto-Gesamterlöse aus der Platzierung der Vorzugsaktien und dem Verkauf der Stammaktien der Sportwagentochter auszuschütten.

Der Feuerwehrmann kriecht über den See auf den bewegungsunfähigen Schwan zu. Das dauert eine Weile, da das Eis derzeit nicht besonders tragfähig ist. © Quelle: Feuerwehr Dresden

... ein besonderer Feuerwehreinsatz in Dresden

Passanten hatten am Mittwochmittag auf dem Dresdner Carolasee einen festgefrorenen Schwan erblickt. Die Feuerwehr rückte an, ein Retter kroch über das Eis zum Tier. Jetzt lesen

