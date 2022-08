Beim Aufstieg von Dynamo Dresden im Mai 2021 kam es zu schweren Ausschreitungen. Am Montag wurden vier Krawallos zu Bewährungsstrafen verurteilt. Weitere Verhandlungen stehen noch aus.

Dresden. In der vergangenen Saison gab Dynamo Dresden ein Gastpiel in der zweiten Bundesliga. Inzwischen sind die Schwarz-Gelben wieder in die dritte Liga abgestiegen, die brutalen Ausschreitungen bei der„Aufstiegsfeier“ am 16. Mai 2021 beschäftigen aber noch immer die Justiz. Es wurden schon einige Krawallos verurteilt, viele Verfahren stehen noch aus.

Tausende „Dynamo-Fans“ hatten sich an jenem Tag rund um das Stadion versammelt und viele Hunderte lieferten sich nach dem Sieg von Dynamo und dem Aufstieg in die höhere Liga – eigentlich ein Grund zum feiern – eine Straßenschlachten mit der Polizei. Chaoten warfen Pyrotechnik, Flaschen, Steine, Metallstangen Holzlatten nach den Beamten, demolierten deren Autos, gruben Pflastersteine aus und rissen Latten von Zäunen und verwüsteten die Umgebung.