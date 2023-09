﻿Victor Klemperer: Ausgezeichnet mit dem DDR-Verdienstorden – und schon zweifelnd

Dresden. Es gibt keine Hochachtung mehr – nicht einmal mehr vor Orden. Denn während früher jeder einen haben wollte, ist es nun schick geworden, einen solchen abzulehnen. Wenn das so weiter geht, geben noch alle ihre Siegerurkunde zurück, die sie als Schüler erhielten, jedenfalls die, die eine bekamen. Was Orden angeht, so wäre theoretisch denkbar, sie analog zur BH-Verbrennung der 70er zu entsorgen, sie im Feuer einzuschmelzen, doch dagegen spricht das Problem mit dem Feinstaub.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch der in Dresden wohlbekannte Romanist Victor Klemperer bekam einst einen Orden samt dazugehöriger Urkunde – und zwar den Vaterländischen Verdienstorden in Silber. Überreicht bekam er beides am 14. November 1956 vom bei diesem Anlass auch mit ein paar Orden „behangenen“ Präsidenten der Deutschen Demokratischen Republik, Wilhelm Pieck in dessen Amtssitz in Schloss Niederschönhausen in Berlin, wie ein Foto bezeugt, das auf eben jenem Schloss in Augenschein genommen werden kann.

Piecks Schloss mit Möbeln aus Rabenau, Canaletto-Bildern und Meißner Porzellan

Mit Gründung der DDR war das Schloss zum Sitz des Staatsoberhaupts des „Arbeiter-und-Bauern-Staats“ erklärt und repräsentativ neu eingerichtet worden. Wie eine Texttafel dort vermittelt, erfolgte die Herstellung des Mobiliars in den sächsischen Möbelwerkstätten Oelsa-Rabenau. Zu einem Foto ist vermerkt, dass in den 1950er Jahren das Treppenhaus des Schlosses mit Ansichten Canalettos von Dresden und Pirna ausgestattet war, „die den repräsentativen Charakter des Präsidentensitzes der DDR betonen sollten“. Es werden wohl Kopien gewesen sein.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Original Meißen“ war hingegen jenes Speiseservice, das man um 1955 in der Porzellanstadt Meißen orderte. Ausgestellt sind im heute museal genutzten Schloss Suppen-, Speise- und Brotteller, sie gehören zu einem umfangreichen Speise- und Kaffeeservice des Modells „Neuer Ausschnitt“, bemalt mit Rokokoblumen in Purpur, Goldspitzenkante – und dem Staatswappen der DDR!

Klemperer – der „vielleicht größten Tagebuchschreiber deutscher Sprache“

Aber zurück zu Klemperer. Er, den der US-Kulturhistoriker Peter Gay einmal als den „vielleicht größten Tagebuchschreiber deutscher Sprache“ pries, war bekanntlich evangelisch getauft und assimiliert bis ins Herz, war dann aber im Dritten Reich unbarmherzig verfolgt worden. Also hatte er nach der Zerschlagung der NS-Diktatur „auf das richtige Pferd setzen“ wollen und war, wenn auch mit weichen Knien, bei der von Moskau dirigierten KPD gelandet, einfach weil diese aus seiner Sicht allein wirklich auf „radikale Ausschaltung der Nazis“ setzte.

Bei der Bestrafung von NSDAP-Mitgliedern plädierte Klemperer für „radikales Säubern“ in den Ämtern und Schulen. Der sonst so sensible Linguist verfiel, wenn man es recht betrachtet, in seinem Furor mitunter regelrecht in die von ihm angeprangerte Sprache des Dritten Reiches, der „Lingua Tertii Imperii“ (LTI), als er etwa, wie Friederike Freiburg 2005 in einem Artikel über Klemperer im Nachrichtenmagazin „Der Spiegel“ kritisch vermerkte, schrieb: „Erst ausrotten, niemals paktieren u. verzeihen, niemals!“

Klemperer war zeitweise Abgeordnetere in der DDR

Zunächst machte der 1881 in Landsberg an der Warthe in der Neumark östlich der Oder geborene und „erst“ 1920 im Zuge seiner Berufung zum Professor für Romanistik an der Technischen Hochschule nach Dresden gekommene Klemperer also mit beim Neuaufbau Deutschlands. Er betätigte sich im „Kulturbund zur demokratischen Erneuerung Deutschlands“, war Abgeordneter in der 1950 erstmals gewählten Volkskammer.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

In Ost-Berlin bekam er den Romanistik-Lehrstuhl an der Humboldt-Universität, der schon immer das Ziel seines wissenschaftlichen Ehrgeizes war. Klemperer bekommt den Nationalpreis (III. Klasse) und den Vaterländischen Verdienstorden (in Silber, also zweiter Klasse). Die DDR feierte ihn, der Professor feierte den Staat, belobhudelte den sowjetischen Diktator Stalin und wetterte gegen „den Westen“.

Lesen Sie auch

Aber bald war er doch über alle Maßen desillusioniert, da half es nicht, dass er im eigenen Auto mit Chauffeur von Podium zu Podium fahren durfte und nun mehr Geld verdiente als jemals zuvor in seinem Leben. „Er sei eine Berühmtheit im kleinen Käfig der DDR“, notierte er im Oktober 1956, und wenn er Mut hätte, so drei Jahre später, müsste er alle Bekenntnisse für sie widerrufen.

„Die Analogien der nazistischen und bolschewistischen Sprache“ ließen ihn den sogar Ausdruck „Lingua Quarti Imperii“ (LQI) prägen. Das Spitzelsystem, die Kujonierung der Regime-Kritiker, der 17. Juni 1953, die Niederschlagung des Ungarn-Aufstandes 1956 – in seinem Tagebuch grämte er sich zunehmend zu Tode. „Gestapo rediviva“, notierte er am 22. Juli 1958. Auf einer China-Reise brachte er wenig später seinen inneren Wandel auf den Punkt: „Ich bin hier zum endgültigen Antikommunisten geworden.“

Zu Klemperers Nachlass gehört auch der Verdienstorden

1960 starb der bis zum Ende letztlich de facto im System mitlaufende Klemperer, zu seinem Nachlass gehörte außer den berühmten Tagebüchern auch der Vaterländische Verdienstorden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dieser war, das zum Abschluss, je nach Stufe, ein bronzierter, versilberter oder vergoldeter strahlenförmiger Stern mit fünf spitzen und fünf stumpfen Zacken. Sein größter Durchmesser betrug 53 Millimeter. Auf der Vorderseite befand sich ein rundes Medaillon, auf dem das Staatswappen der DDR dargestellt war. In den Stufen Silber und Gold war dieses Medaillon rot mit grünem Rand.

Was das Wappen anging, kursierte in der DDR unter der Hand ein Witz: „Der Lehrer erklärt den Schülern das DDR-Staatswappen, in dem die Berufe aller Bürger symbolisch dargestellt sind – etwa die Ähren für die Landwirtschaft, der Hammer für die Arbeiter und der Zirkel für die Intelligenz. Klein Fritzchen protestiert: ,Mein Vater kommt aber darin nicht vor, er ist Parteisekretär!’ – ,Doch, doch’, erwidert der Lehrer, ,sieh genau hin: Beim Zirkel werden die beiden Schenkel durch eine kleine Niete zusammengehalten...’“

DNN