Dresdner Volkshochschule bietet 1800 Kurse unter dem Motto „Humor“

Dresden. “Humor“ heißt das Semester-Thema der Volkshochschule Dresden (VHS). Am 27. Februar beginnt dort unter diesem Motto das Frühjahrs-, beziehungsweise Sommersemester 2023. „Gerade in Krisenzeiten ist die Fähigkeit, ruhiger und gelassener auf große Herausforderungen zu reagieren, gefragter denn je“, heißt es von Seiten der VHS. Bei den rund 1 800 Kursen aus Bereichen wie Sprachen, Gesundheit, Computer oder Kultur ist vermutlich für alle Dresdner etwas dabei.

Bildung für alle seit über 100 Jahren

Gegründet wurde die Dresdner Volkshochschule bereits im Jahre 1919. Damals wie heute ist das Anliegen der VHS, die Bürgerinnen und Bürger der Stadt weiterzubilden, und somit die Rolle des Individuums in der Zivilgesellschaft zu fördern. Offenheit, Toleranz und Inklusion sind drei wichtige Prinzipien der öffentlichen Institution. Bei den Seminaren, Vorlesungen und Kursen geht es um die verschiedensten Themen, die möglichst viele verschiedene Bevölkerungsgruppen ansprechen und zu gemeinschaftlichem Lernen und Austausch anregen. Um allen Einkommensklassen de Teilnahme an Angeboten der VHS zu ermöglichen, werden die Kosten so niedrig wie möglich gehalten und viele Projekte durch ehrenamtliches Engagement verwirklicht.

Gesundheit, Sprachen und Humor

Im kommenden Semester bietet die Volkshochschule 580 Sprachkurse für insgesamt 31 Sprachen an. Rund 300 Gesundheitskurse und 90 Kurse für Kinder und Jugendliche stehen außerdem auf dem Programm, von denen viele sowohl Online als auch vor Ort stattfinden. Immer geht es diesen Sommer an der VHS um Humor. Bei Seminaren wie „Wer lacht gewinnt“ wird das Thema Lachen aus medizinischer Sicht beleuchtet und die Teilnehmer können jede Menge über die Hintergründe und Wirkungen des Lachens auf den Körper erfahren. Eine andere Perspektive bietet der Kurs „Raus aus dem Kopfkino – wie mit Ängsten umgehen?“. Auch die Sprachkurse bieten einen humorvollen Blick über den Tellerrand hinaus. Sprachinteressierte können in „English with a smile“ beispielsweise den speziellen britische Humor näher kennenlernen oder nach einem Hieroglyphen-Kurs für Einsteiger bereits erste Königsnamen der ägyptischen Antike entziffern.

Kochkurse für „Gute-Laune-Gerichte“

Die Veranstaltung „Hello Hapiness“, in Kooperation mit dem Deutschen Hygiene-Museum Dresden, behandelt die Bedeutung von Humor in Krisenzeiten. Dem gesellschaftswissenschaftlichen Aspekt des Lachens wird auch am 6. Juni bei einem Gesprächsabend im Rahmen der Reihe „Grundfragen der Zeit“ mit Anna Mateur aus Dresden nachgegangen. Hier steht die Frage, ob man „Mit Humor die Welt retten kann“ im Mittelpunkt. Kulturliebhaber kommen bei Kursen wie dem Improvisationstheater auf ihre Kosten und auch das kulinarische Lern-Angebot steht nicht hinten an. Bei „Mood Food“ lernen Teilnehmer die Zubereitung von Gute-Laune-Gerichten und selbst Kinder ab acht Jahren können sich bei „Fröhlich bunte Macarons“ an der Herstellung des französischen Süßgebäcks ausprobieren.

Verstärkte Inklusion – Kursangebote für Menschen mit Behinderung

Ihrem Motto entsprechend, „Bildung für alle“ zu ermöglichen, verstärkt die Volkshochschule dieses Jahr ihr inklusives Kursangebot. So finden im neuen Semester viele Führungen in leichter Sprache statt, etwa durch die Stasi-Gedenkstätte Bautzner Straße oder den jüdischen Friedhof, sodass auch Menschen mit Behinderung die Möglichkeit bekommen bei den Veranstaltungen etwas zu lernen. Bei „Was bewegt Dresden“ geht es um Mobilität in der Landeshauptstadt. Während einer gemeinsamen fahrt in der Straßenbahn begegnen sich Fußgänger, Auto-, Rad- oder Busfahrer auf Augenhöhe und beleuchten gemeinsam verschiedene Aspekte dieses Themengebietes. Ein weiteres völlig neues Kursformat hat der Kurs „Verwenden statt verschwenden – warum Ernährung politisch ist“, der in Leichter Sprache für Menschen mit Lernschwierigkeiten angeboten wird.

Für die vielseitigen Angebote der VHS können sich alle Dresdnerinnen und Dresdner online, per Telefon und in den Geschäftsstellen persönlich anmelden. Auf der Annenstraße 10 ist dies Montag bis Mittwoch von 9 bis 12 Uhr und Donnerstags von 15 bis 18 Uhr möglich. Der VHS-Standort Gorbitz auf dem Helbigsdorfer Weg 1 ist Montags und Dienstags von 15 bis 18 Uhr sowie Mittwochs von 9 bis 13 Uhr geöffnet. Eine Übersicht über alle angebotenen Kurse ist online oder in den Katalogen verfügbar, die in den Rathäusern und Ortsämtern, Buchhandlungen sowie Konsum- und Sparkassen-Filialen der Stadt zu finden sind.

vhs-dresden.de; Tel: 0351 254 40 0