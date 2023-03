Verwaltung kauft Gebäude an der Lingnerallee

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

es ist das Gesamtpaket, das die Mehrheit im Stadtrat überzeugen konnte: Die Stadtverwaltung mietet das Robotron-Gebäude in der Lingnerallee 3 für zehn Jahre und einen Mietzins, der angesichts der Entwicklungen auf dem Markt für Büroimmobilien noch verträglich ist. Es werden ja wegen der dramatisch steigenden Baupreise und Zinsen nicht nur weniger Wohngebäude gebaut. Auch bei den Gewerbeimmobilien geht die Kurve steil nach unten. Große zusammenhängende Bürofläche war in Dresden ein rares Gut und bleibt eine Mangelware, die die Stadtverwaltung in dem Bauwerk der Ostmoderne reichlich findet.

Es sind aber nicht nur Büros für die Beschäftigten. Es sind auch Plätze für Asylbewerber in den Räumen der CityHerberge, die zum Gesamtpaket gehören. Die Migranten strömen ins Land, die Kapazitäten sind knapp, in der Lingnerallee 3 kann die Stadt Menschen menschenwürdig unterbringen. Hinzu kommt die Nähe des Robotron-Gebäudes zu Rathaus und neuem Verwaltungszentrum. Drei großen Verwaltungsstandorte sind nur einen Steinwurf voneinander entfernt, damit nähert sich Dresden der Vision einer Verwaltungszentralisierung im Zentrum.

Das markante Robotron-Gebäude in der Lingnerallee 3 könnte eine Schonfrist erhalten. © Quelle: Anja Schneider

Dieses Konzept ist ja kein Selbstzweck. Zum einen ist es besser für die Arbeitsabläufe, wenn die Beschäftigten nicht über zig Standorte im Stadtgebiet verteilt arbeiten. Das bringt Reibungsverluste mit sich, auch in der digitalen Welt. Zum anderen beleben Verwaltungsstandorte die Innenstadt. Die städtischen Bediensteten gehen im Zentrum essen, sie nutzen die Angebote des Einzelhandels.

Für den Deal spricht auch, dass der Eigentümer das Gebäude zunächst abreißen lassen wollte, sich nach einer eingehenden Untersuchung aber dafür entschieden hat, höchstens an der Fassade etwas zu ändern. Weil das Robotron-Bauwerk solide errichtet wurde. Nun wird selbst die Fassade so bleiben, wie sie ist und von den Zeiten künden, in denen die kleine DDR die elektronische Datenverarbeitung für sich entdeckte und einen Kombinat mitten im Stadtzentrum ansiedelte. Und das in Gebäuden, die durchaus architektonische Qualität besitzen. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Es ist auch unser Ansinnen, die Verkehrswende voranzubringen und Menschen für den Umstieg vom Auto auf den Nahverkehr zu begeistern. Allerdings sollte das nicht auf den Rücken der Fahrgäste ausgetragen werden, die sich bereits für den Umstieg entschieden haben. Lars Seiffert DVB-Personalvorstand, über den Verdi-Warnstreik und den damit verbundenen Klimaprotest

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

In der kommenden Woche drohen in Dresden neue Streiks. © Quelle: dpa-Zentralbild

Nahverkehr in Dresden nächste Woche wieder im Streik

Nächste Aktionsrunde im Tarifkonflikt: Verdi ruft am kommenden Mittwoch im Nahverkehr in Dresden erneut zu Warnstreiks auf. An den bereits angekündigten Streiks der Kita-Mitarbeiter beteiligt sich auch die GEW. Im Städtischen Klinikum drohen Einschränkungen bei Operationen. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 05.03.23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Im Tarifkonflikt des öffentlichen Dienstes hat die Gewerkschaft Verdi zu einem bundesweiten Warnstreiktag von Auszubildenden und dual Studierenden aufgerufen. © Quelle: Federico Gambarini/dpa

„Da kann man keine Rücksicht nehmen“: Forscher erklären, warum aktuell so viel gestreikt wird

Bei der Post, im öffentlichen Nahverkehr, am Flughafen und vielleicht auch bei der Bahn: Deutschlandweit häufen sich derzeit die Streiks, so scheint es. Warum das ein falscher Eindruck ist und wieso die Kämpfe um bessere Bezahlungen trotzdem hitziger werden, erklären zwei Streikforscher. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend und Sonntag: Trödelmarkt „Antik & Sammeln“ - In der Neustädter Markthalle Dresden heißt es heute von 9 bis 16 Uhr und Sonntag von 12 bis 18 Uhr „Antikes, Geschichtliches & Sammeln“. Neben Briefmarken und Münzen gibt es historische Ansichtskarten, Sammelbilder, heimatgeschichtliche und historische Literatur, alte Werbung, Sammeltassen, Porzellan, Mineralien, Schmuck, Abzeichen, Orden, ausgefallene Schallplatten von Rock bis Klassik, Bilder und historisches Spielzeug.

Sonnabend, 10 Uhr: Frühjahrsparteitag der Dresdner FDP - Wichtigster Tagesordnungspunkt ist die Wahl des Kreisvorstands.

Sonnabend, 13 Uhr: Preisverleihung im Regionalwettbewerb Dresden/Ostsachsen „Jugend forscht“

Sonnabend, 14 Uhr: Sachsenderby in der 3. Liga - Dynamo Dresden empfängt am 25. Spieltag Erzgebirge Aue. Die Dresdner wollen nach zwei verpassten Chancen nun endlich mit einem Sieg näher an die Tabellenzone der Aufstiegs- und Relegationsplätze heranrücken. Die ist weiterhin greifbar, weil an den beiden vergangenen Spieltagen, an denen die Schwarz-Gelben nicht über ein 1:1 hinauskamen, auch die Konkurrenz nicht entscheidend punkten konnte. Das MDR-Fernsehen überträgt live.

Sonnabend, 19 Uhr: Eröffnung der Kunstinstallation „Gaia – Achtung zerbrechlich!“ in der Dresdner Frauenkirche. Bei der Installation des britischen Künstlers Luke Jerram handelt es sich um eine maßstabsgetreue dreidimensionale Abbildung der Erde. Die Kugel soll im Kirchraum der Frauenkirche in circa drei Metern Höhe über den Gästen schweben und rotieren.

Sonntag, 15 Uhr: Friedenskonzert - Der Integrations- und Ausländerbeirat lädt zum Internationalen Friedenskonzert in den Plenarsaal des Dresdner Rathauses ein. Künstler aus der Ukraine und aus der ganzen Welt spielen Musik für Mut, Frieden und Freiheit. Vorsitzender Viktor Vincze: „Wir haben Frieden in Europa für zu selbstverständlich erachtet. Umso wichtiger diese Botschaft für die Dresdner Bürger und Menschen, die bei uns vor Krieg Schutz suchen“. (Eingang über die Goldene Pforte, Rathausplatz 1, Eintritt frei.)

Wer heute wichtig wird

Rita Süssmuth (CDU), ehemalige Bundestagspräsidentin hat ihre Partei schon lange zur Einführung einer Frauenquote aufgefordert. Auch für mehr Frauen in Deutschlands Parlamenten macht sie sich stark. © Quelle: Bernd von Jutrczenka/dpa

„Mehr Frauen in Parlamente – Chancengerechtigkeit bei politischen Mandaten“ lautet das Motto eines Festakt im Vorfeld des Internationalen Frauentages (8. März) heute im Sächsischen Landtag. Neben Sachsens Gleichstellungsministerin Katja Meier spricht auch Bundestagspräsidentin a. D. Rita Süssmuth.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Zuneigung und Liebe zeigen: Dafür gibt es viele Wege. Nicht immer sind „Liebessprachen“ eines Paares identisch. © Quelle: Pexels/ Pixabay

... die fünf Sprachen der Liebe - welche sprechen Sie?

Kommunikation ist das A und O in einer Beziehung. Doch was ist, wenn der Partner oder die Partnerin eine andere Liebessprache spricht? Das ist noch kein Grund zum Zweifeln – sondern vielmehr eine Chance, sich noch besser kennenzulernen. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Sie haben unseren Newsletter noch nicht abonniert? Hier klicken

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages bereits gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play