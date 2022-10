﻿Verschwinden bei der Sparkasse in Dresden die Kontoauszugsdrucker?

Die Ostsächsische Sparkasse Dresden denkt nicht an einen massiven Technikumbau im Kundenbereich. Das Institut hat die letzte Modernisierung erst 2020 umgesetzt. In Leipzig gibt es dagegen Aufregung um die Abschaffung von Kontoauszugsdruckern.

Die Nutzung von SB-Geräten in den Filialen der Ostsächsischen Sparkasse Dresden beispielsweise für den Druck von Auszügen geht nach Unternehmensangaben zurück. Ein Technikumbau wie anderswo ist aktuell bei dem Institut in Dresden aber nicht vorgesehen.

Dresden. In den Dresdner Sparkassen wird nicht an massive Änderungen bei der Technik im Kundenbereich gedacht. „Bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden steht kein Technikumbau an“, sagte Unternehmenssprecher Andreas Rieger auf DNN-Anfrage.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hintergrund sei, dass das Institut erst 2020 die komplette SB-Technik modernisiert habe. „Damit haben wir modernere Geräte als unsere Kollegen in Leipzig, die auch weiterhin durch das Sparkassenrechenzentrum un­terstützt werden“, erläuterte Rieger.

Aufregung in Leipzig

In der Messestadt hatte es zuletzt Aufregung um neue Technik in den Filialen gegeben. Die ausschließlich für den Ausdruck von Kontoauszügen bereitstehenden Geräte sollen verschwinden. Diese seien überholt und würden technisch von den IT-Dienstleistern nicht mehr unterstützt, hieß es in Leipzig.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Verstärkt sollen dort Geräte zum Einsatz kommen, die auch für andere Bankgeschäfte geeignet sind. Weil Sparer an den Geräten dann beispielsweise Überweisungen abwickeln, kommt es in Leipzig bei Kunden zu Unwillen über Wartezeiten. Das Institut empfiehlt die stärkere Nutzung von Online-Angeboten.

Beratung in „Video-Kabinen“

Die Sparkasse Leipzig geht noch einen weiteren Schritt in Richtung Digitalisierung: In fünf Filialen werden Videogespräche angeboten. Über „Video-Kabinen“ können dort Kunden über einen Bildschirm in Kontakt mit den Serviceberatern der Sparkasse treten, ein persönliches Gespräch führen, Aufträge erteilen oder ändern und Unterschriften leisten. Damit würden insbesondere in der Fläche Leistungen angeboten, die weit über die aktuellen Servicezeiten reichen, heißt es im Kreditinstitut.

Sparkassensprecher Rieger in Dresden erklärte, tatsächlich gehe der Trend hin zu Multifunktionsgeräten. „Welche wir dann beim nächsten planmäßigen Technikwechsel einsetzen werden, ist derzeit nicht absehbar“, sagte der Sprecher. Fünf Jahre Technik- und Marktentwicklung vorauszusehen sei ihm nicht möglich.

Nutzung der SB-Technik in Dresden rückläufig

Die Nutzung von SB-Technik sei „immer mehr rückläufig“. Die vielen bargeldlosen Zahlungen der vergangenen zwei Jahre verringerten die Geldautomatennutzung durchschnittlich um 20 Prozent. Rieger: „Weit über 50 Prozent unserer Kunden nutzen heute bereits die Sparkassen-App oder das elektronische Postfach im Online-Banking, in dem Kontoauszüge elektronisch zehn Jahre abgelegt und automatisch gespeichert werden.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Auch das führe zu einer Halbierung der Nutzung von Kontoauszugsdruckern. Diesen Trends, die es auch bundesweit gebe, folge favorisiert der Einsatz von Multifunktionsgeräten, die mehrere Dienstleistungen vereinen. Mit dem ersten Lockdown in der Coronapandemie sei bei der Ostsächsischen Sparkasse Dresden „OSDdirekt“ an den Start gegangen. „Hier gibt es persönliche, interaktive Beratung mit echten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Sparkasse via Smartphone, PC oder Tablet“, erklärte Rieger.