﻿Vernissage im Spike Dresden zeigt Graffiti-Kunst und Urban Art

Dresden. 25 Künstler, alle mit verschiedenen Stilrichtungen, aber eins haben sie gemeinsam: Urban Art. Und genau das gibt es seit Freitagabend in den Räumen des SPIKE Dresden e. V. im Rahmen des fünften Festivals „SPIKE meets Urban Up“ zu sehen. Bei einer Vernissage mit Begleitung eines Live-DJs sollte am Freitagabend Austausch zwischen und mit Kreativen entstehen. Am Festivalwochenende folgten Workshops und Aktionen rund um das Thema „Urbane Kunst“. Gleichzeitig dient die Ausstellung dazu, aufstrebenden Künstlern eine Leinwand zu bieten, ihre Werke zu präsentieren. Deshalb bleiben die meisten Werke bis Ende August hängen und sind zu den Öffnungszeiten des SPIKE und bei Veranstaltungen zu besichtigen.

Durchaus politische Werke

In den Gängen und Gruppenräumen hingen gründlich kuratiert sämtliche Exponate. Doch diese lassen sich nicht zusammenfassen, da sich alle Künstler verschiedener Materialien, Techniken und Inspirationsquellen bedienten. So gab es besprühte Knochentelefone, kleine plastische Häuserzüge mit unzähligen Details, gestaltete Amiga-Schallplatten oder Installationen, die etwas mehr Kontext forderten. Viele der Werke könnten als politisch bezeichnet werden. So fanden beispielsweise die Themen Feminismus oder Polizei den Weg in die Werke. Andere wieder herum waren eher abstrakter Natur. Im Hauptraum, wo der Tresen und das Mischpult standen, gab es einen „offenen Tisch“. Dort lagen Papier und Stifte aus – jeder Besucher konnte sich etwas ausprobieren.

„Viele Leute finden den Anfang nicht“

Zwar fanden Exponate aus ganz Deutschland den Weg nach Leubnitz-Neuostra, doch „KC Wagner“ bestach durch seine Idee. Bereits seit Jahren zieht er mit einem quadratischen Block durch die Stadt. Mit einem Edding bewaffnet, lässt er sich dort nieder, „wo was los ist“, und beginnt, ein paar Linien zu zeichnen. Den Block drückt er dann Interessierten in die Hand. Sie können daraus etwas ganz Eigenes machen oder den Block nochmal weiterreichen. „Viele Leute finden den Anfang nicht“, erklärt Wagner, doch „an Kreativität fehlt es nicht“. Daher kam ihm die Idee, Fremden und Freunden den Start zu erleichtern.

KC Wagner beim Zeichnen. Gleich wird er seinen Block weiterreichen. © Quelle: Anja Schneider

So zieht KC Wagner auf seinem Rad durch die Stadt und sucht nach kreativer Begegnung. Er habe schon hinterm DJ-Pult, beim Live-Jazz oder einfach in einem Treppenaufgang gezeichnet und weitergereicht. „Ich verarbeite einfach das, was gerade um mich herum passiert“, sagt er. Man könne es auch kreatives Brainstorming nennen.

Diesmal nicht in der Neustadt

„Wir haben mit der Graffiti- und Streetart-Szene ein Festival in einem Stadtteil gemacht, wo man es nicht erwartet, und mit der Ausstellung wirklich überrascht“, behauptet Ellen Demnitz-Schmidt, Vorstandsvorsitzende vom Spike-Verein, stolz am Freitagabend. So fand die fünfte Ausgabe des Kunstwochenendes nicht in der Neustadt, sondern in Leubnitz-Neuostra statt – mit Förderung des Stadtbezirksbeirats Prohlis. „So können wir den Künstlern wenigstens einen Teil der Materialkosten erstatten“, sagt die Vorsitzende.

Zwei Besucher bei der Vernissage in den Räumen des SPIKE Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Legales Sprühen für junge Menschen

Seit Jahren setzt sich Demnitz-Schmidt als Kopf des Vereins dafür ein, dass junge Menschen legal Graffiti sprühen können. Das passiert teilweise in Zusammenarbeit mit der Stadt, hauptsächlich aber durch Workshops oder gemeinsames Malen. Graffiti-Urgesteine finden regelmäßig den Weg in den Keller einer Schule, wo Spike seine Räume hat. Sie arbeiten dann mit anderen, meist weniger Erfahrenen, zusammen. Auf die Angebote würden die Jugendlichen alleine stoßen: „Die jungen Leute, die folgen uns auf Instagram und wissen immer, was wir treiben“, erklärt Demnitz-Schmidt.