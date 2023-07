15-Jähriger aus Dresden vermisst – zuletzt in Oschatz gesehen

Dresden. Die Polizei sucht nach dem 15-jährigen Justin H. aus Niederwartha und bittet die Öffentlichkeit um Hinweise. Der Jugendliche wurde zum letzten Mal am 30. Juni in Oschatz gesehen und ist seitdem nicht aufzufinden. Laut Polizeiinformationen ist es wahrscheinlich, dass er sich noch immer in der Nähe aufhält.

Wer hat den 15-jährigen Justin H. aus Dresden gesehen? © Quelle: Polizeidirektion Dresden

Der Vermisste ist 1,60 Meter groß, schlank und hat dunkelblonde kurze Haare. Zuletzt trug er eine kurze grüne Hose, einen Pullover und eine schwarze Jacke.

Wer etwas über den Aufenthaltsort von Justin H. weiß, meldet sich bitte telefonisch unter 0351 483 2233 bei der Polizeidirektion Dresden.

DNN