﻿Verliert Globus in Dresden seinen Trumpf?

Dresden plant am Alten Leipziger Bahnhof ein neues Quartier. Für diese Pläne will die Stadt Flächen mit Globus tauschen, weil Globus am Alten Leipziger Bahnhof ein Warenhaus errichten will, das politisch nicht gewollt ist. Jetzt kommt heraus: Globus könnte seinen Trumpf einbüßen.

Dresden. 2027, so rechnet Anja Heckmann, kommissarische Leiterin des Stadtplanungsamtes, könnten die ersten Grundstückseigentümer am Alten Leipziger Bahnhof Bauanträge stellen. Stadtrat und Stadtverwaltung wollen auf der 27 Hektar großen Fläche ein neues Stadtquartier entwickeln. In einem deutschlandweit einmaligen Beteiligungsprozess beziehen die Planer die Bürger mit ein – und sogar Kinder und Jugendliche. „Kooperative Quartiersentwicklung“ nennt Baubürgermeister Stephan Kühn (Grüne) den Prozess, der jetzt ein wichtiges Etappenziel erreicht hat.

Was geschieht bei der Quartiersentwicklung?

Eine Begleitgruppe, in der die Grundstückseigentümer, Bürger, Stadträte, Stadtbezirksbeiräte, Interessenvertreter und Beschäftigte der Stadtverwaltung vertreten sind, hat sich fünfmal getroffen und eine Aufgabenstellung für ein Wettbewerbsverfahren erarbeitet. Der Wettbewerb soll jetzt ausgeschrieben werden. „Wir hoffen auf viele Beiträge“, sagt Heckmann. Im September sortiert eine Jury die fünf bis sieben besten Arbeiten aus, die von den Büros dann vertieft werden. Im Februar 2024 soll ein Wettbewerbssieger vom Preisgericht gekürt werden. Der Siegerentwurf wird dann Grundlage für einen Bebauungsplan.

Welche Ziele hat die Begleitgruppe formuliert?

Laut Björn Teichmann vom Stadtplanungsamt geht es um Zielstellungen in den Kategorien „Nutzungen und Gebäudebestand“, „Freiraum, Klima, Umweltt und „Mobilität und Erschließung“. Die Denkmalsubstanz soll behutsam erhalten und weiterentwickelt werden, auf den Neubauflächen 70 Prozent Wohngebäude und 30 Prozent Neubauten für Gewerbe, Kultur und Soziales entstehen. Das Wohnangebot soll sich an verschiedenste Zielgruppen richten, auch Einzelhandel und Angebote zum Skaten, Parkour und für weitere Trendsportarten sollen auf das Grundstück. Hinzu kommen Gedenk- und Begegnungsorte. Das Quartier soll klimaneutral werden mit einem großen zentralen Grünraum und wenig versiegelter Fläche. Ein autoarmes Quartier mit alternativen Mobilitätsangeboten ist vorgesehen mit vernetzten Rad- und Fußwegen und einer teilweisen Öffnung der Bahnbögen.

Gehören der Stadt Flächen in dem Areal?

Nein. Keine einzige Fläche gehört Dresden.

Wieso kann die Stadt dann Pläne schmieden?

Weil die Kommunen die Planungshoheit innehaben. Nur wenige Flächen in dem Areal können ohne Bebauungsplan nach Paragraf 34 Baugesetzbuch bebaut werden. Die meisten Flächen sind als Außenbereich definiert und benötigen eine Bauleitplanung. Deshalb beteiligen sich die Flächeneigentümer auch an den Kosten für das aufwendige Verfahren, wie Kühn betonte.

Welche Flächen will sich die Stadt sichern?

Der Einzelhandelskonzern Globus wollte am Alten Leipziger Bahnhof ein Warenhaus errichten und hat 2013 Grundstücke erworben. Dem Unternehmen gehört rund ein Viertel der 27 Hektar. Ein Warenhaus in diesem Gebiet ist politisch nicht gewollt. Deshalb soll Globus Ausweichflächen an der Hamburger und Bremer Straße erhalten und das Globus-Grundstück am Alten Leipziger Bahnhof in den Besitz der Stadt übergehen.

Wann wird der Flächentausch vollzogen?

Eigentlich sollte schon 2022 Notartermin sein. Aber dann kam es laut Kühn zu diversen Schwierigkeiten, die sich auf die wirtschaftliche Verwertbarkeit von Grundstücken auswirken würden. Die Baukosten und Energiepreise seien gestiegen – und: Das Landesamt für Denkmalpflege hat die Gesamtheit aller noch stehenden Gebäude am Alten Leipziger Bahnhof unter Denkmalschutz gestellt. Es handelt sich immerhin um den ersten deutschen Fernbahnhof, der 1839 eingeweiht wurde. Einzelgebäude standen bereits unter Denkmalschutz. Der weitergehende Schutzstatus wirkt sich auf den Grundstückspreis aus. „Wir müssen die Flächen neu bewerten“, so Kühn. Ziel sei es nach wie vor, dass die Stadt die Globus-Flächen übernimmt.

Gibt es Auswirkungen auf den Flächentausch?

Der Tausch wurde immer damit begründet, dass die Stadt Globus am Alten Leipziger Bahnhof verhindern will. Auch mit Denkmalschutz könne Globus seine Warenhaus-Pläne weiter verfolgen, so Heckmann. Denkmalschutz sei keine Veränderungssperre, das Landesamt akzeptiere eine Erweiterung des Bestands um 20 000 Quadratmeter im geschützten Bereich, so Kühn. Deshalb halte die Stadt an dem Tauschgeschäft fest. 2024 soll der vorhabenbezogene Bebauungsplan für das Globus-Warenhaus in Friedrichstadt dem Stadtrat zum Satzungsbeschluss vorgelegt werden. Voraussetzung dafür: Globus gehören die Flächen an der Hamburger und Bremer Straße. „Wir wollen das Kapitel in diesem Jahr abschließen“, erklärt der Baubürgermeister.