Mehr Fällungen als Pflanzungen: Verliert Dresden Straßenbäume?

Dresden. Als Schattenspender, Luftreiniger oder einfach fürs Auge – Straßenbäume gehören zum Stadtbild. Doch die Verwaltung scheint bei der Pflanzung nicht wirklich hinterherzukommen. Obwohl im Jahr 2009 ein Konzept Möglichkeiten für bis zu 77 000 Straßenbäume in Dresden sah, wachsen derzeit nur 55 151 im Stadtgebiet.

SPD-Stadtrat Stefan Engel hat zudem erfragt, dass seit 2017 mehr Bäume gefällt als nachgepflanzt werden. Im vergangenen Jahr kamen beispielsweise 624 städtische Neupflanzungen auf 688 Fällungen.

Mehr als 800 Bäume seit 2017 verloren

Auf dem Papier werden es zwar formal mehr Bäume im Stadtgebiet, doch das läge an einer späten Aufnahme in den Kataster. Neupflanzungen gelangen, so die Antwort der Verwaltung, erst nach drei Jahren ins System. Real hätte Dresden demnach 819 Schattenspender seit 2017 verloren.

Dresdens Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (Grüne) macht eine andere Rechnung auf. Sie erklärt, dass neben den Neupflanzungen durch die Stadt auch Bäume neu hinzukommen, die von anderen gepflanzt werden und später in den Baumbestand des Amts für Stadtgrün übernommen werden. So ergebe sich real ein Zuwachs an Bäumen von 2017 bis 2022 um 1301.

Mittel in Millionenhöhe nicht ausgeschöpft

Klar ist aber: Die Mittel in Millionenhöhe, die der Stadt für Pflanzungen zur Verfügung stünden, werden bei Weitem nicht ausgeschöpft. Mit den vom Stadtrat im Haushalt beschlossenen 1,87 Millionen Euro stehen für das laufende Jahr schließlich ganze 4,53 Millionen Euro für Stadtbäume zur Verfügung. Darin enthalten sind auch nicht verbrauchte Mittel aus vergangenen Jahren.

Die Umweltbürgermeisterin solle das Geld ausgeben, fordert Engel, der auch umweltpolitischer Sprecher der SPD-Fraktion ist. „Die Bäume müssen tatsächlich auf die Straße. Aufgetürmte Millionenbeträge auf dem städtischen Konto nutzen niemandem. Wir brauchen nicht nur große Ziele, sondern auch konkrete Umsetzung“, so der Sozialdemokrat. Die SPD-Fraktion werde der Verwaltung zwecks Neupflanzungen weiter fleißig auf die Finger schauen.

