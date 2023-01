﻿Verliert die CDU in Dresden einen Bürgermeisterposten?

Dresdner Gärtnerei baut jetzt Eukalyptus für die Koalas im Zoo an

Der Zoo Dresden will möglichst auf Futterimporte aus Übersee verzichten. Deshalb hat die Dresdner Gärtnerei Rülcker investiert. Sie baut jetzt für die Koalas Eukalyptus an. Denn in Pirna ist das nicht mehr möglich.