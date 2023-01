﻿Wie ein Buch einer jungen Dresdnerin dem Handwerk helfen soll

Dresden. Der Verlag Wunderhaus aus Dresden hat im vergangenen Jahr das Kinderbuch „Minna und die Magische Stadt“ der jungen Autorin Carina Zacharias veröffentlicht. Da das Handwerk eine zentrale Rolle in der Geschichte spielt, nutzten bereits einige Kammern und Innungen das Buch zur Werbung für eine Ausbildung im Handwerk.

Eine tapfere Zwölfjährige in einer turbulenten Stadt

Autorin Carina Zacharias erzählt die Geschichte der zwölfjährigen Minna, die ihr Zuhause verlässt, um in die Magische Stadt zu reisen und dort eine Lehre zu beginnen. Innerhalb der Stadtmauern sind geheimnisvolle Kräfte am Werk. Handwerker stellen Produkte mit magischen Fähigkeiten her. Der Hutmacher produziert Kopfbedeckungen, die den Träger nicht müde werden lassen. Die Magischen Armbanduhren des Uhrmachers geben demjenigen, der sie trägt, ein bis zwei Stunden mehr Zeit pro Tag und die Arbeiten des Spielzeugmacher bewegen sich von selbst. Der Haken an der Sache: Wer keine magischen Gegenstände herstellen kann, muss die Stadt verlassen. Wer es kann, darf sie nicht mehr verlassen. So sind die Regeln der allmächtigen Stadtverwaltung mit dem machtbesessenen Bürgermeister an der Spitze.

Autorin Carina Zacharias schrieb das Buch „Minna und die Magische Stadt“, erschienen 2022 im Dresdner Verlag Wunderhaus © Quelle: Carina Zacharias

In dieser turbulenten Umgebung beginnt Minna eine Lehre beim exzentrischen Buchbinder. Allerdings muss sie sich als Junge ausgeben, Frauen sind vom Erlernen eines Handwerksberufes ausgeschlossen. Dieses Versteckspiel ist nur der Auftakt des Abenteuers der Protagonistin. Mit einem kindgerechten, aber dabei nicht zu simplen Stil baut die 29-jährige Autorin eine spannende Welt voller Magie und Mysterien. Zwar bleiben einige der Figuren etwas blass und eindimensional, dafür motiviert ein gut ausbalancierter Spannungsbogen zum Weiterlesen. Der Verlag empfiehlt das Buch für Leser ab zehn Jahren.

Eine Geschichte, die in die Zeit passt

Bereits 2021 schickte Autorin Carina Zacharias ihr Manuskript für „Minna“ an den Wunderhaus-Verlag in Dresden. „Uns gefiel die Idee und der Schreibstil“, erinnerte sich Geschäftsführer Sebastian Lohse im Gespräch mit der DNN zurück. Außerdem passe die Geschichte eines Mädchens, das sich für Handwerk interessiert, in die aktuelle Zeit. Das Buch „schließt die Lücke zwischen Bob der Baumeister und dem Beginn der Lehre“, so Lohse.

Während des Buchprojektes informierte er sich über die Nachwuchsförderung des Handwerks. „Handwerkskammern als solche finden sich leicht“, so Lohse zur Recherche, „aber bei Nachwuchsinitiativen ist das nicht so einfach.“ Daher finden Leser auf den letzten Seiten des Buches Internetadressen verschiedener Projekte des Handwerks, die das Interesse von Kindern und Jugendlichen wecken sollen.

Für diesen Anhang erhielt der Verlag kein Geld, versicherte Lohse. Die Zusammenarbeit blieb bei kleineren Projekten. So organisierten die Handwerkskammern Halle und Ostthüringen Lesungen mit Autorin Zacharias, die Hamburger Kammer verloste das Buch. Auch bei der Covergestaltung mischte ein Nachwuchsprojekt mit, die Initiative „Das Beste am Handwerk“.

„Kinderbücher mit Handwerksthematik sind rar“

Der Wunderhaus-Verlag trat über die Plattform Instagram an „Das Beste am Handwerk“ heran. „Kinderbücher mit Handwerksthematik sind rar“, erzählte Projektleiter Tobias Böse im Gespräch mit der DNN, deshalb freute er sich über die Anfrage. „Wir machen grundsätzlich alles, was das Handwerk pusht.“

Ziel ist die zeitgemäße Nachwuchswerbung für Handwerksbetriebe. Eine Methode, die die Marketingprofis verwenden, ist sogenannte Augmented Reality. Dafür werden Gegenstände wie beispielsweise Plakate, oder wie hier Buchdeckel, mit QR-Codes versehen. Wer den Code mit seinem Handy scannt, bekommt eine „erweiterte Realität“ zu sehen. Das können beispielsweise Videoclips oder Bilder sein, die auf dem Smartphone erscheinen. Ein Vorteil ist, dass die hinterlegten Inhalte aktualisiert oder ausgetauscht werden können, ohne den real existierenden Gegenstand verändern zu müssen.

Zusammenarbeit für eine „erweiterte Realität“

Für „Minna und die Magische Stadt“ verwendete „Das Beste am Handwerk“ Augmented Reality, um das Cover interaktiv zu gestalten. Wer den Code scannt, sieht durch die Kamera seines Handys neue Elemente auf dem Umschlag des Buches, etwa tanzende Werkzeuge und ein Bild der Autorin. Außerdem läuft das Lied „Handwerk ist Magie“ über die Lautsprecher des Handys.

Ob ein Kinderbuch einen entscheidenden Einfluss auf die Nachwuchsprobleme des Deutschen Handwerks haben kann, darf bezweifelt werden. Doch vielleicht lassen sich durch „Minna und die Magische Stadt“ einige der jungen Leser für die Idee begeistern, ebenfalls etwas mit ihren Händen herzustellen. Zwar werden die Werke nicht die Zeit verlangsamen oder sich von selbst bewegen, aber der Stolz, selbst etwas geschaffen zu haben, trägt eine eigene Magie in sich.

"Minna und die Magische Stadt" von Carina Zacharias. Erschienen 2022 im Verlag Wunderhaus. 311 Seiten, 15 Euro. Weitere Infos und eine Leseprobe unter wunderhaus-verlag.de.

Von Lukas Scheib