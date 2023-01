Verkehrswende mit Tempolimit: So entwickelt sich Dresdens Autoflotte

es vergeht kaum ein Tag, an dem wir nicht auf den Klimawandel hingewiesen werden und damit verbunden den zwangsläufigen Weltuntergang. Die Mobilitätswende wird dabei als eine Möglichkeit gepriesen, das drohende Unheil abzuwenden. Der gemeine Autofahrer möge bitte von seinem Verbrenner auf Bus und Bahn, Fahrrad oder Elektro-Fahrzeug umsteigen.

Bei der Autoflotte in Dresden hat es der Wandel schwer. © Quelle: Anja Schneider

Die Statistik der Zulassungsstelle legt hingegen den Verdacht nahe, dass die Dresdner das Menetekel des Weltuntergangs eher nonchalant zur Kenntnis nehmen. Die Zahl der zugelassenen Fahrzeuge stagniert auf ebenso hohem Niveau wie die Einwohnerzahl. Sie beträgt 296.272, 177 mehr als im Vorjahr. Davon sind gerade einmal 2562 reine Elektro-Autos, immerhin knapp 800 mehr als Ende 2021. Eine Verkehrswende aber schafft man so jedenfalls nicht. Was lernt man daraus: die breite Masse denkt offenbar deutlich anders als diejenigen, die tagtäglich mit Hiobsbotschaften in die Schlagzeilen drängen.

Die Region erstickt schon heute im Stau auf der Autobahn. Sollte die Entscheidung des Bundes endgültig sein, droht die gesamte Region Ostsachsen abgehängt zu werden. Jörg Dittrich Präsident der Handwerkskammer Dresden zur Absage des Bundes an einen sechsspurigen Ausbau der A4 Dresden Richtung Görlitz

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert.

Verkehrsunternehmen kritisieren Flickenteppich bei Maskenpflicht: Während einige Bundesländer noch an der Maskenpflicht im Nahverkehr festhalten, haben andere sie bereits abgeschafft. Heftige Kritik kommt vom Verband der Verkehrsunternehmen an diesem „Flickenteppich". Einheitliche Regeln sind ein Muss, sagen sie, „und zwar sofort".

Lothar Wieler legt Amt als RKI-Chef nieder: Lothar Wieler hört zum 1. April als Chef des Robert-Koch-Instituts auf. Das teilen das RKI und das Bundesgesundheitsministerium in einem gemeinsamen Statement mit.

Lkw und Autos stauen sich auf der A4 in Fahrtrichtung Görlitz. © Quelle: Robert Michael/dpa

Unmut über Absage an Ausbaupläne für die A 4 von Dresden in Richtung Osten

Wer die Autobahn 4 von Dresden in Richtung polnische Grenze befährt, braucht häufig Geduld. Scheinbar endlos ziehen Karawanen von Lastkraftwagen gen Osten und oft gibt es Stau. Die Hoffnung auf eine Änderung der Situation ist jetzt arg geschrumpft.

Graffitikunst als Unterstützung für die Ukra­i­ne: In Posen entstand dieses düstere Bild von Wladimir Putin, das an Voldemort erinnern soll, den „dunklen Lord“ und Gegenspieler des Kinderbuchhelden Harry Potter. © Quelle: IMAGO/Eastnews

Putins Grausamkeit hat System

Quälerei in Folterkellern, Bomben auf Zivilisten: Russlands Kriegsverbrechen wirken wie Wahnsinn, haben aber Methode. Wladimir Putin will endlich den Mut der Ukrainer brechen. Der Kremlherr, sagen Moskau-Kenner, sieht darin seine letzte Chance.

Sachsenweiter Hochschulinformationstag - Es beteiligen sich auch viele Dresdner Hochschulen mit teils hybriden Programmangeboten. Technische Universität (TU) Dresden: https://tu-dresden.de/unilive; Hochschule für Technik und Wirtschaft (HTW) Dresden: www.htw-dresden.de/studieren-probieren; Evangelische Hochschule (EHS) Dresden: https://www.ehs-dresden.de/hit2023; Hochschule für Bildende Künste (HfBK) Dresden: https://www.hfbk-dresden.de/tag-der-offenen-tuer; Hochschule für Musik (HfM) Dresden: https://www.hfmdd.de/tag-der-offenen-tuer; Hochschule für Kirchenmusik: https://www.kirchenmusik-dresden.de/termine/tag-der-offenen-tuer; Dresden School of Management (SRH): https://www.srh-campus-dresden.de/events/2023/januar/saechsischer-hochschultag-2023/

Die Bahn und der Verkehrsverbund rüsten jetzt die ersten beiden Automaten an zwei S-Bahn-Stationen in Dresden und Heidenau auf bargeldlose Bezahlung um. Künftig können Fahrgäste hier nicht mehr mit Münzen oder Scheinen bezahlen. © Quelle: Lars Neumann/VVO

An den Fahrkartenautomaten an den S-Bahn-Haltepunkten Dresden-Zschachwitz und Heidenau-Großsedlitz können ab heute Tickets nicht mehr mit Münzen und Scheinen bezahlt werden. Fahrgäste, die hier ein Ticket kaufen möchten, müssen indes ihre Geldkarte zücken oder kontaktlos etwa mit dem Handy bezahlen.

Affen am Monkey Beach auf Koh Phi Phi in Thailand sind eine Touristenattraktion. Doch nicht jeder hält sich an die Regeln. © Quelle: imago images/robertharding

...ein Affe, der sich gegen aufdringliche Touristen wehrt

Am Monkey Beach in Thailand posierte eine Touristin mit einem Affen und bekam davon nicht genug. Der Affe dagegen schon: Ein Video zeigt, wie er sich gegen die Frau zur Wehr setzt.

