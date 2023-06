﻿Darf das Verkehrsmuseum Dresden im Johanneum bleiben?

Erst setzte der Freistaat der Stadt den Stuhl vor die Tür. Jetzt kann die Landeshauptstadt das Johanneum am Neumarkt im Erbbaurecht übernehmen – wenn der Stadtrat zustimmt.

Dresden. Das Verkehrsmuseum an zentraler Stelle in Dresden ist gerettet. Das ist das Ergebnis von Verhandlungen zwischen der Landeshauptstadt Dresden und dem Staatsbetrieb Sächsisches Bau- und Immobilienmanagement (SIB). Seit der Gründung 1952 befindet sich das Verkehrsmuseum im Johanneum am Neumarkt. Doch 2014 wollte der Besitzer der Immobilie, der Freistaat Sachsen, der Stadt den Stuhl vor die Tür setzen.