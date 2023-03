﻿Verkehrsblockade am Straßburger Platz in Dresden

Akteure einer Klimaschutzorganisation blockieren am Donnerstagmorgen den Verkehr am Straßburger Platz. Dabei handelt es sich um eine angekündigte Aktion.

Dresden. Am Donnerstag um 8 Uhr werden Akteure der Initiative „Extinction Rebellion“ am Straßburger Platz den Verkehr in Dresden stören. Das kündigten die Akteure am Dienstagabend an. Dabei handele es sich um eine der Versammlungsbehörde angezeigte Aktion. Vier mal werde der Verkehr für sieben Minuten stillstehen und könne danach abfließen.

Süßigkeiten und Flyer für die Autofahrer

Während der Blockade wollen die Akteure Süßigkeiten und Informationsflyer über die Klimakrise an die Autofahrer verteilen. Straßenbahnen und Fahrradfahrer sollen ungehindert passieren können. „Wir stören weiterhin regelmäßig den Verkehr in Dresden, weil das Thema Klimakrise in der öffentlichen Aufmerksamkeit bleiben muss. Wie an der Kreuzung für kurze Zeit der Verkehr eine Pause verordnet bekommt, genauso braucht es auch eine Denkpause für unsere Gesellschaft“, erklärte Christian Bläul von der Initiative.

„Ungerechte Bevorzugung des Autos“

Die Blockierer würden eine Verkehrswende mit einen schnellen Ausbau des Öffentlichen Personennahverkehrs fordern, der für alle erschwinglich sein müsse. Die „ungerechte Bevorzugung des Autos im Verkehrsraum“ müsse beendet werden. Der Stadtraum muss endlich wieder allen Menschen, inklusive Kindern gehören. „Das Privileg einiger Menschen, selbst mit Familie und Kindern im Grünen ohne Verkehrslärm wohnen zu können, dann aber mit schweren SUVs anderen Menschen, die sich eine entsprechende Wohnlage nicht leisten können, Abgase und Lärm zuzumuten, muss beendet werden“, erklärte Bläul.