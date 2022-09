13. SportScheck Run Dresden beeinträchtigt den Verkehr am Wochenende

Am Wochenende findet in Dresden der 13. SportScheck Run statt. Der Lauf führt durch Alt- und Neustadt. Im gesamten Streckenverlauf kommt es am Sonntag zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr zu Einschränkungen.

Der 13. SportScheck Run beeinträchtigt am Wochenende den Straßenverkehr in Alt- und Neustadt.

Dresden. Der 13. SportScheck Run beeinträchtigt am Wochenende den Straßenverkehr in Alt- und Neustadt. Der Lauf startet am Sonntag auf der Wilsdruffer Straße in Höhe des Kulturpalasts, Zieleinlauf ist auf der Schloßstraße. Da Start- und Zieleinrichtungen vor und nach dem Lauf auf- und abgebaut werden müssen, wird die Schloßstraße zwischen Wilsdruffer Straße und Rosmaringasse dafür ab Sonnabend um 12 Uhr bis Sonntag gegen 16 Uhr gesperrt. Zudem kommt es im gesamten Streckenverlauf zwischen 5 Uhr und 14.30 Uhr zu Einschränkungen für den Fußgänger- und Radverkehr und teilweise auch für den Fahrzeugverkehr.

Die Strecke für den Fünf-Kilometer-Lauf führt von der Wilsdruffer Straße aus über den Postplatz, das Ostraufer, vorbei am Zwingerteich über die Devrientstraße, das Terrassenufer zum Theaterplatz. Von dort wird die Augustusbrücke überquert, dann geht es weiter auf einer Fahrspur der Köpckestraße, zurück über den Elbradweg bis zum Japanischen Palais, die Große Meißner Straße und zurück über die Augustusbrücke in Richtung Schloßplatz zum Zieleinlauf auf der Schloßstraße.

Die zehn Kilometer werden gelaufen von der Wilsdruffer Straße aus über den Postplatz, die Sophienstraße und das Terrassenufer. In Höhe der Steinstraße wird auf den Elbradweg gewechselt bis zur Waldschlößchenbrücke, welche auf dem Gehweg überquert wird, weiter auf dem Elbradweg bis zum Japanischen Palais zur Großen Meißner Straße. Nach der Überquerung der Augustusbrücke geht es über den Schloßplatz zum Ziel auf der Schloßstraße.

Der Bambinilauf über 450 Meter beginnt 8.30 Uhr, der 1,8 Kilometer-Kinderlauf 9 Uhr, der Fünf-Kilometer-Lauf um 9.30 Uhr und der Zehn-Kilometer-Lauf um 10.30 Uhr.

Internet Alle Einschränkungen im Themenstadtplan unter dresden.de/verkehrsbehinderungen

Von as