Verkehr für Dresdner das größte Problem

ist es wirklich so schwierig, in Dresden von A nach B zu kommen? Der Verkehr ist für die Dresdner das größte Problem, heißt es in den Ergebnissen der 14. Kommunalen Bürgerumfrage. Dabei konnten die Dresdner auch offen ansprechen, was sie am meisten nervt. Das sind Themen wie Parkplätze, Ampelschaltungen, Staus oder die Ticketpreise für Bus und Straßenbahn.

Auf Ampelschaltungen sind Dresdner nicht gut zu sprechen. © Quelle: Anja Schneider

Schon auf Platz zwei folgt der Themenkreis Ausländerfeindlichkeit, Rechtsextremismus und Pegida. In einer Stadt, die Magnet für internationale Wissenschaftler und Arbeitskräfte sein will und vom Tourismus lebt, zeugt das von Problembewusstsein der Einwohnerschaft.

Der Wohnungsmarkt mit steigenden Mieten und Grundstückspreisen bereitet den Dresdnern Sorgen, das früher sehr präsente Thema Ordnung und Sauberkeit spielt dagegen keine so große Rolle mehr. Und Umweltprobleme tauchen erst auf Platz 10 der Liste mit den größten Problemen auf. Auch eine Prioritätensetzung in einer Stadt, die spätestens 2040 Klimaneutralität erreicht haben will.

Das Gesundheitssystem ist durch Corona nicht überlastet. Petra Köpping (SPD) sächsische Sozialministerin, über die abgeschafften Schutzmaßnahmen

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert.

Sachsen hebt Corona-Regeln auf – hier gelten trotzdem noch Beschränkungen: Ab Freitag werden in Sachsen wie angekündigt alle landeseigenen Corona-Regeln aufgehoben. Bundesweite Regelungen sehen weiterhin eine Test- und Maskenpflicht unter anderem in Krankenhäusern vor. An welche Maßnahmen müssen sich sächsische Bürgerinnen und Bürger noch halten? Ein Überblick.

Warum die Cochrane-Studie zum Nutzen von Masken häufig falsch interpretiert wird: Eine Cochrane-Studie soll angeblich beweisen, dass Masken im Kampf gegen Corona wenig bis nichts bringen. Doch einen solchen Schluss lässt das Papier nicht zu. In der Wissenschaft ist die Kritik an dem Papier und seiner Kommunikation groß.

Mobi-Bike © Quelle: Anja Schneider/Archiv

49-Euro-Ticket in Dresden: So lassen sich damit Mobi-Bike und andere Extras der DVB nutzen

Das Deutschlandticket schließt Zusatzangebote wie Bike- oder Carsharing oder die Mitnahme von weiteren Personen oder Rädern aus. In Dresden soll es deshalb zum Ticket Upgrades geben. Was sie beinhalten – und kosten sollen.

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital - morgen mit Schulmonitor Dresdner Gymnasien

Im E-Paper „DNN am Sonntag“ gibt es am 5. Februar 2023 auf vier Seiten den Schulmonitor zu Dresdner Gymnasien. © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Dazu gibt es heute ein vierseitiges Special mit Informationen zu den Dresdner Gymnasien. In Dresden gibt es mehr als 30 Gymnasien. Bis zum 3. März läuft die Anmelderunde in diesem Jahr. Am 10. Februar gibt es dafür die Bildungsempfehlungen. Die DNN stellen alle Schulen mit Abiturbildungsgängen in Steckbriefen vor.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Autos stehen auf der Autobahn 8 in Fahrtrichtung München im Stau. © Quelle: Marijan Murat/dpa

Pläne des Verkehrsministers: breitere Autobahnen für 30 Milliarden Euro

Eine Analyse der Umweltorganisation BUND zeigt, dass die Pläne von Volker Wissing massive C0₂-Emissionen bringen würden. Ein wichtiger Faktor ist dabei, dass mehr Fahrspuren nur zu noch mehr Verkehr führen. Fachleute fordern, die Verkehrsplanung am Klimaschutz auszurichten.

Sonnabend, 9 bis 16 Uhr und Sonntag, 12 bis 18 Uhr: Flohmarkt „Antik & Sammeln“ - Im Ober- und Untergeschoss der historischen Neustädter Markthalle gibt es fast allles von A wie Ansichtskarten und Abzeichen über Bücher, Briefmarken, Münzen, Geldscheine, Schallplatten, alte Werbeschilder, Sammelalben, Bilder, Porzellan, Schmuck, Filmprogramme, Schallplatten, Uhren, Kurioses, Minderalien, Modelleisenbahn, DDR-Typisches wie Mosaiks bis hin zu Z wie Zündholzschachteln und Zigarettenbilder. Und als Service werden im 1. Obergeschoss alte Bücher, Postkarten und andere Zeitzeugen aus Papier kostenfrei auf ihren Wert hin eingeschätzt. Ort: Neustädter Markthalle, Metzer Str. 1, 01097 Dresden

Sonnabend und Sonntag, ab 13.30 Uhr: Finalläufe beim Shorttrack-Weltcup - In der Joynext-Arena an der Magdeburger Straße rechnet sich auch Lokalmatadorin Anna Seidel Siegchancen aus.

Sonnabend, 14 Uhr: Dynamo Dresden empfängt den Halleschen FC - Gelingt es den Dresdnern, nach einer verpatzten Hinrunde an ihre derzeitige Siegesserie anzuknüpfen, ist vielleicht sogar im Aufstiegskampf noch etwas drin. Allerdings ist derzeit von der einst gepriesenen Heimstärke nicht viel übrig: In jeweils 10 Spielen holten die Schwarz-Gelben auswärts vier Punkte mehr als im Rudolf-Harbig-Stadion. Das MDR-Fernsehen überträgt live.

Sonnabend, 18 Uhr: Volleyball-Bundesliga - Die DSC-Damen empfangen den VC Wiesbaden zum Duell um Punkte in der Margon-Arena.

in Hautarzt untersucht bei einer Krebsvorsorgeuntersuchung eine Patientin mit einem Auflichtmikroskop. © Quelle: Eva Manhart/APA/dpa

Zum heutigen Weltkrebstag machen viele Institutionen auf die Bedeutung von Prävention und Früherkennung bei der Bekämpfung der tückischen Krankheit hin. Nach einer Studie der Barmer Krankenkasse hat im Jahr 2021 nicht mal ein Viertel der Männer Untersuchungen zur Krebsvorsorge in der Arztpraxis genutzt. Im Vergleich der Bundesländer lagen sie den Angaben zufolge mit knapp 23,5 Prozent im unteren Mittelfeld zwischen Mecklenburg-Vorpommern (29 Prozent) und dem Saarland (19,7 Prozent).

In Australien verzichten männliche Beutelmarder zugunsten von mehr Sex auf Schlaf – mit folgenschweren Konsequenzen, wie Forscher jetzt in einer Studie meldeten. © Quelle: Getty Images/iStockphoto

... (k)ein glücklicher Tod

In Australien verzichten männliche Beutelmarder zugunsten von mehr Sex auf Schlaf. Das hat folgenschwere Konsequenzen, wie Forscher jetzt in einer Studie meldeten.

