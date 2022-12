﻿Dann haben in Dresden die Geschäfte 2023 sonntags geöffnet

Dresden. Nach dem ersten Einkaufssonntag in der Dresdner Innenstadt seit zwei Jahren – am 18. Dezember wird es einen zweiten geben – denkt die Stadtverwaltung schon an das Jahr 2023. Dann sollen die Läden in den Stadtbezirken Altstadt und Neustadt am 3. Dezember und am 17. Dezember öffnen dürfen. Anlass für die Sonntagsöffnung sind der Striezelmarkt und die weiteren Weihnachtsmärkte im Stadtzentrum.

Richter schaffen stadtweite Einkaufssonntage ab

Mit diesem Vorschlag, dem der Stadtrat im März zustimmen soll, folgt die Verwaltung einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts (OVG) Bautzen vom 6. Oktober 2021, das die bis dahin praktizierten stadtweiten Einkaufssonntage abgeschafft hat. Die Richter in Bautzen urteilten, dass Striezelmarkt und innerstädtische Weihnachtsmärkte nur für eine Öffnung der Geschäfte in den Stadtbezirken Altstadt und Neustadt herhalten können. Einkaufsmeilen wie der Elbepark, der Kaufpark Nickern oder die Schillergalerie können damit an Adventssonntagen nicht mehr öffnen.

Weitere Anlässe nicht ersichtlich

Anlässe für eine Sonntagsöffnung in der Innenstadt wie das Dixielandfestival oder das Dresdner Stadtfest würde der Einzelhandel als nicht lukrativ genug bewerten, heißt es in der Vorlage der Verwaltung. Weitere Anlässe seien aktuell nicht ersichtlich, so dass es bei den beiden Adventssonntagen bleibe.

Fünf regionale Ereignisse

Daneben dürfen die Geschäfte in ausgewählten Stadtteilen aus Anlass besonderer regionaler Ereignisse öffnen. Die Verwaltung schlägt dafür fünf Sonntage im nächsten Jahr vor. So soll in der Inneren Neustadt am 30. April rund um die Hauptstraße zum „Frühlingsfest am Goldenen Reiter“ Einkaufen möglich sein. Am 4. Juni sollen die Läden in Pieschen zum Stadtteilfest „sankt pieschen“ öffnen dürfen. Gleiches gilt für die Neustadt am 18. Juni zum Stadtteilfest „Bunte Republik Neustadt“ und für Loschwitz am 25. Juni zum Elbhangfest. In Prohlis sollen am 17. September die Geschäfte zum Prohliser Herbstfest öffnen dürfen.

Herbstfest am Goldenen Reiter fliegt von der Liste

In der Inneren Neustadt sollten die Läden auch zum 3. Herbstfest am Goldenen Reiter öffnen. Doch das ist laut Verwaltung nicht möglich, da nur ein Einkaufssonntag in einem Gebiet pro Jahr möglich sei. Auch den Sonntagsöffnungen aus Anlass besonderer regionaler Ereignisse soll der Stadtrat im März seine Zustimmung erteilen.