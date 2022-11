Vergewaltigung in Prohlis – (Ex-)Freund des Opfers angeklagt

Ein 35-Jähriger soll in einer Wohnung in Dresden-Prohlis seine damalige Freundin vergewaltigt haben. Der Mann sitzt bereits in Haft und wird nun angeklagt.

Dresden. Ein 35-Jähriger soll sich in Dresden vor dem Landgericht wegen schwerer Vergewaltigung verantworten. Ihm wird vorgeworfen, sich im Februar an seiner damaligen Freundin vergangen zu haben. Die Tat geschah in der Wohnung der 25-Jährigen in Prohlis. Besonders schwer wiegt, dass der Verdächtige zwei geladenen Schreckschusswaffen dabeigehabt haben soll.

Wie die Staatsanwaltschaft Dresden mitteilt, ist der Beschuldigte erheblich und einschlägig vorbestraft, schweigt jedoch zu den Vorwürfen. Derzeit sitzt er in anderer Sache in Haft. Gegen ihn läuft noch ein weiteres Verfahren wegen bewaffneten Handeltreibens mit Betäubungsmitteln in nicht geringer Menge. Dieses und die Vergewaltigungsanklage sollen nun miteinander verbunden werden. Darüber entscheidet zunächst das Landgericht Dresden.

