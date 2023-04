Von Dresden bis nach Tschechien: Verfolgungsjagd auf der A17 endet tödlich

Am Mittwochabend kam es zu einer Verfolgungsjagd auf der A17. Die Dresdner Polizei verfolgte den Fahrer eines BMW in Richtung Tschechien. Kurz nach der Grenze prallte er mit seinem Auto auf einen dort abgestellten Lkw.

Dresden. Eine Verfolgungsjagd auf der A17 am Mittwochabend endete mit einem tödlichen Verkehrsunfall. Wie die Dresdner Polizei mitteilte, wollten Beamte einen 5er BMW in Höhe der Anschlussstelle Dresden-Gorbitz kontrollieren. Der erst 20-jährige Fahrer des Wagens ignorierte die Aufforderungen der Polizisten jedoch und floh mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Prag. Nach der Grenze kam es zu einem schweren Verkehrsunfall, in dessen Folge der deutsche Fahrer verstarb.

Auch die tschechische Polizei äußerte sich zu dem Fall. Laut ihren Angaben kam es auf der Autobahn D8 an der Abfahrt 87 in Richtung Petrovice zu dem Unfall. Durch die hohe Geschwindigkeit prallte der Pkw wohl auf einen dort abgestellten Lkw. Die tschechischen Beamten haben die Ermittlungen zum Unfall übernommen.