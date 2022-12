Betrunkener Fahrer liefert sich Verfolgungsjagd mit der Polizei

Ein 33-jähriger Autofahrer hat in der Nacht zu Sonntag versucht, vor einer Polizeikontrolle davonzufahren. Die Verfolgungsjagd endete mit einem Crash in einen Streifenwagen. Der Mann stand unter dem Einfluss von Alkohol.

Dresden. Polizisten der Autobahnpolizei haben in der Nacht zu Sonntag einen Autofahrer gestellt, der zuvor vor einer Kontrolle geflohen war.

Die Beamten wollten den Mercedes Vito in Lauchhammer kontrollieren, doch der Fahrer floh über die A 13 in Richtung Dresden. Die anschließende Verfolgungsjagd führte erst nach Dresden-Neustadt, dann wieder in Richtung Berlin, an der Anschlussstelle Marsdorf fuhr der Mercedes ab. Dort stoppten ihn mehrere Funkstreifenwagen der Dresdner Autobahnpolizei sowie die Brandenburger Beamten.

Bei einem letzten Fluchtversuch fuhr der Vito gegen einen Streifenwagen, wobei ein Sachschaden in Höhe von etwa 6.500 Euro entstand.Schließlich gelang es den Polizisten, den Fahrer festzunehmen. Er wehrte sich, verletzte aber niemanden. Der Mann war betrunken: Ein Test ergab einen Wert von über einem Promille. Er ist seinen Führerschein vorerst los und muss sich unter anderem wegen Gefährdung des Straßenverkehrs und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte verantworten.

