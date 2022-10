Ein 22-Jähriger war im April in der falschen Richtung, unter Drogen und ohne Führerschein auf der Autobahn vor der Polizei weggefahren. Er baute mehrere Unfälle – mit einem gestohlenen Wagen. Nun ist er angeklagt.

Verfolgungsjagd mit 200 km/h: Geisterfahrer soll in Dresden vor Gericht

Dresden. Nach einer wilden Verfolgungsjagd auf der Autobahn soll ein 22-jähriger Geisterfahrer nun unter anderem wegen verbotenen Autorennens, vorsätzlicher Gefährdung des Verkehrs, Fahrerflucht und Fahrens ohne Fahrerlaubnis vor Gericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Den Vorwürfen der Staatsanwaltschaft Dresden zufolge war der junge Mann am 8. April gegen 6.25 Uhr mit einem gestohlenen Wagen, ohne Führerschein und schwer unter Drogen erst auf der A 4 von Eisenach in Richtung Dresden und dann weiter auf der A 17 von Dresden in Richtung Prag gefahren.

Polizeibeamte bemerkten, dass der Beschuldigte wiederholt ohne Blinken die Spur wechselte und mehrfach mittig zwischen dem linken und dem mittleren Fahrstreifen fuhr. Auf dem Autobahnparkplatz „Am Nöthnitzgrund“ wollten, wo der Fahrer geparkt hatte, wollten sie ihn Fahrer daher kontrollieren. Als ein Beamter an den Wagen des 22-Jährigen herantrat, wollte der sofort rückwärts ausparken und davonfahren. Hinter und neben ihn hatten sich aber bereits zwei zivile Polizeiautos gestellt. Laut Polizeiinformationen wäre es möglich gewesen, zwischen den eng zusammenstehenden Fahrzeugen hindurchzufahren – aufgrund seines Rausches gelang es ihm aber nicht. Er kollidierte zuerst mit dem einen und dann mit dem anderen Auto und verursachte einen Gesamtschaden von zirka 18 300 Euro.

Mit 200 km/h in der Falschen Richtung in den Berufsverkehr

Statt anzuhalten, fuhr er entgegen der Fahrtrichtung auf die A 17 auf, wo er auf dem Seitenstreifen und auf der rechten von zwei Spuren fuhr und auf bis zu 200 km/h bescheunigte. Die Polizei verfolgte ihn mit Blaulicht. Inzwischen war es etwa 6.45 Uhr und sowohl Autobahn als auch Bundesstraße aufgrund des Berufsverkehrs zunehmend ausgelastet. Mehrere Verkehrsteilnehmer mussten dem Geisterfahrer ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

An der Anschlussstelle Dresden-Südvorstadt verließ der Geisterfahrer die Autobahn über die Auffahrt, fuhr weiter gegen Fahrtrichtung auf der B 173 und versuchte dann, an der Ausfahrt der selben Anschussstelle wieder auf die Autobahn zu fahren. An der Ausfahrt stand bereits ein Polizeifahrzeug, um den Mann aufzuhalten. Der sah den Wagen, stoppte sein Fahrzeug aber nicht, sondern wich aus und fuhr über die Grünfläche daneben, wo er wendete und erneut versuchte, auf die A 17 zu fahren. Dabei überfuhr er das „Ausfahrt“-Schild und kollidierte mit dem Polizeifahrzeug, an dem ein Totalschaden entstand.

Obwohl der gestohlene Wagen jetzt erheblich beschädigt und wegen einer gebrochenen Vorderachse nur noch schwer lenkbar war, setzte der Mann seine Fahrt mit mehr als 200 km/h auf der A 17 in Richtung Dresden fort – nun immerhin in der richtigen Fahrtrichtung. Er fuhr zurück auf die A 4 in Richtung Eisenach, wo das Fahrzeug schließlich zum Stehen kam.

Lesen Sie auch

Seit dem 8.April befindet der 22-Jährige sich in Untersuchungshaft. Zunächst, weil die Staatsanwaltschaft Gießen wegen des gestohlenen Wagens gegen ihn ermittelte. In diesem Fall wurde er zu einer Freiheitstrafe von einem Jahr und vier Monaten auf Bewährung verurteilt. Der Beschuldigte ist in Polen bereits vorbestraft. Er hat zu den Tatvorwürfen keine Angaben gemacht. Das Amtsgericht Dresden wird nun über die Anklage und einen Termin zur Verhandlung entscheiden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Von lg