Nach Verfolgungsjagd und Crash: Polizei schnappt Autodieb

Dresden. Unter Drogen, ohne Führerschein und in einem gestohlenen Wagen hat ein 32-Jähriger sich in der Nacht zu Montag eine Verfolgungsjagd mit der Polizei geliefert. Nach einem Crash konnten die Beamten ihn fassen.

Beamte der Bundespolizei wollten den VW Polo, in dem der Mann auf der A 17 unterwegs war, kontrollieren – der Wagen war in Prag als geraubt gemeldet worden. Statt anzuhalten, versuchte der 32-Jährige zu fliehen, fuhr an der Ausfahrt Dresden-Gorbitz von der Autobahn ab und an der Auffahrt direkt wieder auf. Dabei kollidierte er mit einem Sattelschlepper. Verletzt wurde niemand.

Die Polizisten nahmen den Mann fest und bemerkten, dass er nicht nur keinen Führerschein besaß, sondern auch unter dem Einfluss von Amphetaminen gefahren war. Der 32-Jährige muss sich nun unter anderem wegen des Raubes des Autos, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Fahrens ohne Fahrerlaubnis und unter Betäubungsmitteleinfluss verantworten.

Von lg