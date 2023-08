﻿Diebstahl, Flucht, Einbruch: Dresdner Gericht schickt Serientäter wieder ins Gefängnis

Dresden. Andreas L. lässt seit Jahren bei Gericht arbeiten, davon sprechen 16 Vorstrafen und einige Jahre hinter Gittern. Für den 36-Jährige ist die Gefängnispforte eine Drehtür: rein, raus, rein. Das Ergebnis einer Drogenkarriere. Er konsumiert, seit er 14 ist, arbeitete nur gelegentlich, hatte kein Geld, aber Suchtdruck, also beging er Straftaten, um an Geld zu kommen.

Im März 2022 kam er nach drei Jahren Haft wieder mal raus – genau ein Jahr später zog er wieder in die U-Haftzelle ein und stand nun vor dem Amtsgericht.

Lkw-Fahrer bestohlen und vor der Polizei geflüchtet

Der 16. März war ein richtiger Pechtag für ihn, obwohl es – aus seiner Sicht – ganz gut begann. Am späten Abend klaute er einem Lkw-Fahrer, der bei Kaufland in Radebeul anlieferte, den Rucksack aus der Fahrerkabine. Für den Mann äußerst unangenehm, der Pole stand plötzlich ohne Ausweise, Geld, Schlüssel und Transportpapiere da.

Dann borgte sich Andreas L. bei einem Kumpel ein Auto, um mit seiner Freundin eine nächtliche Spritztour zu machen. Dass er gar nicht fahren durfte, wusste er, er hatte ja keinen Führerschein – dass der Skoda geklaut war und falsche Kennzeichen hatte, wusste er nicht, das hat ihm sein Kumpel nicht erzählt.

Das wusste aber die Polizei, als er denen über den Weg fuhr, wollten sie ihn kontrollieren, Andreas L. gab Gas und haute ab, die Polizei mit Blaulicht und Sirene hinterher. „Ich wollte nur weg von der Polizei, weil ich keine Fahrerlaubnis hatte.“

Polizeihund stellte Täter

Er bretterte mit teilweise 120 km/h von der Bürgerstraße über die Hansastraße und Großenhainer Straße, überfuhr rote Ampeln und raste dann in die Erlenstraße – eine schmale Einbahnstraße mit Baustelle. Er demolierte einen Ford und ein Motorrad – Schaden 8000 Euro – stieg aus, rannte weg und hatte wieder Pech. Das erste Verfolgungsauto gehörte zur Polizeihundestaffel. Insassen: Beamte und Diensthund „Happy“, der den Ausreißer ganz schnell erschnupperte.

Im Auto lag der zuvor geklaute Rucksack, so wusste man, wer den Lasterfahrer bestohlen hatte. Im Kofferraum fand sich auch noch mehr Diebesgut, das aber nicht vom Angeklagten stammte. Von wem er das Auto hatte, will Andreas L. aber nicht sagen – Ganovenehre.

Tresor im Glühweinstand ausgeräumt

So kann man nur spekulieren, ob es derselbe „Freund“ war, mit dem er einige Monate zuvor den Glühweinstand des Staatsweingutes auf dem Weihnachtsmarkt in Altkötzschenbroda geplündert hatte. Der Tipp, dass da was zu holen sei, kam vom Kumpan. Der Angeklagte knackte den Kiosk und den Tresor. Inhalt: 12 000 Euro. „Ich war erstaunt, über die erhebliche Menge Bargeld“, sagte er. Nicht nur er, auch andere wunderten sich, wie viel Geld dort nachts in einer Verkaufsbude schlummert.

Andreas L räumte alles ein. Er habe das Geld vor allem für Crystal gebraucht, will jetzt aber eine Therapie machen, um von den Drogen wegzukommen. Das ist lobenswert. Zunächst geht es aber wieder in Haft. Er wurde zu zwei Jahren und zehn Monaten verurteilt.

DNN