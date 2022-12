﻿Verbraucherzentrale rät: Nicht jede Erhöhung des Strompreises ist zulässig!

Dresden. Jeden Montag zwischen 17 und 18 Uhr geben Mitarbeiter der Verbraucherzentrale den Lesern der Dresdner Neuesten Nachrichten kostenlos Auskunft zu Fragen rund um den Verbraucherschutz. Hier können Sie interessante Themen nachlesen: heute zum Thema Energiepreise.

Karl Z. aus Radebeul: Ich bin bei Primastrom und dort eigentlich wegen der versprochenen Preisgarantie im Vertrag. Schon seit letztem Jahr haben sie nun immer wieder die Preise angezogen. Zuletzt wieder – die Preisgarantie ist also eine Lüge. Was kann ich tun?

Dazu Stefan Höppner, Rechtsexperte der Verbraucherzentrale Sachsen:

Viele Kunden von Voxenergie und Primastrom sind mehr als verärgert. Trotz einer vereinbarten Preisgarantie werden plötzlich die Preise erhöht und dies auf eine Art und Weise, die die Kunden verärgert. So wird innerhalb der Schreiben mittels Diagrammen die Preisentwicklung am Markt dargestellt. Kunden erkennen daraus nicht, dass damit eine Preiserhöhung angekündigt werden soll. In Folge widerspricht der Kunde natürlich auch nicht und so soll der erhöhte Preis plötzlich wirksam werden. Das Landgericht Düsseldorf hat in einem Beschluss vom 26.08.2022 (Aktenzeichen: 12 O 247/22) entschieden, dass diese Praxis rechtlich nicht zulässig ist.

Wenn der Energieanbieter die Preise erhöht, haben Kunden in der Regel ein Sonderkündigungsrecht. Manchmal wird die Info über eine Preiserhöhung aber regelrecht versteckt. Und so ist nicht jede Erhöhung zulässig. Prüfen Sie also, ob überhaupt eine Erhöhung erlaubt ist. Grundversorger dürfen die Preise grundsätzlich erhöhen, wenn bestimmte Kostenfaktoren, auf die sie keinen Einfluss haben, ansteigen. In Sonderverträgen muss das Preisänderungsrecht dagegen wirksam in den AGB (Kleingedrucktes) vereinbart sein. In jedem Fall sollte man genau in die zugesandten Unterlagen schauen. Ist die Preiserhöhung wirksam mitgeteilt worden? In der Regel heißt das, dass man rechtzeitig vorher einen Brief erhalten haben muss, in dem die Preiserhöhung einfach und verständlich erklärt werden muss. Man sollte außerdem recherchieren, ob ein Anbieterwechsel eine Ersparnis bringen kann.

Veranstaltungstipp Gelassener durch die Krise: Austausch und Infos zur Energiekrise, am 13. Dezember, Kulturbahnhof Radebeul Ost, 14 bis 15.30 Uhr Die Energiepreise kennen seit Monaten nur eine Richtung. Zeit, um gegenzusteuern. Beim Info-Nachmittag möchte die Verbraucherzentrale mit Ihnen ins Gespräch kommen und Hintergründe diskutieren. Außerdem erhalten Sie praktische Spartipps, um ohne Frostbeulen durch die Weihnachtszeit zu kommen und den Geldbeutel zu entlasten. Teilnahme: kostenfrei. Anmeldung: www.verbraucherzentrale-sachsen.de/veranstaltungen

Wenn man den Anbieter wechseln will, sollte man unbedingt selbst kündigen, um die Kündigungsfrist zu wahren. Stellt man eine Erhöhung erst später fest, etwa auf der Jahresrechnung, ist zu prüfen, ob man überhaupt eine Erhöhungsmitteilung bekommen hat und ob diese fristgerecht und rechtmäßig gewesen ist. Ist dies nicht der Fall, kommt es darauf an, ob man sich in der Grund- oder Sonderversorgung befindet: Einige Versorger sind – entgegen der Auffassung der Verbraucherzentrale – der Meinung, dass die Preiserhöhung in der Grundversorgung auch ohne briefliche Mitteilung wirksam ist. Wenn die öffentliche Bekanntmachung sechs Wochen vorher fehlt, ist die Preiserhöhung definitiv unwirksam.

Das Sonderkündigungsrecht kann man nur wahrnehmen, wenn man von der Preiserhöhung erfahren hat. Den Zugang der Preiserhöhungsmitteilung muss der Energieanbieter beweisen. Wenn eine wirksame Preiserhöhung nicht zugegangen ist, hat man ein Sonderkündigungsrecht, ab dem Zeitpunkt zu dem man von der Erhöhung erfahren hat.

Am Montag, 12. Dezember, beantwortet Ernährungsexpertin Verena Müller von der Verbraucherzentrale in Dresden Ihre Fragen im Rahmen des DNN-Telefonforums. Sie erreichen Frau Müller in der Zeit von 17 bis 18 Uhr unter der Nummer 0351/8075 333.

Von Stefan Höppner