Verbale Entgleisung im Dresdner Stadtrat

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

Dissidenten-Stadtrat Johannes Lichdi hat zwei Gesichter: Er ist ein glänzender, inspirierender, streitbarer Politiker. Aber er ist auch ein jähzorniger, ungeduldiger Mensch, der schnell mal über das Ziel hinausschießt. Am Donnerstagabend hat Lichdi sein zweites Gesicht gezeigt und die Linken-Stadträtin Anne Holowenko rüde beschimpft. Er hat sein Fehlverhalten eingestanden und sich entschuldigt, das spricht für Lichdi.

Stadträte solidarisierten sich am Donnerstagabend mit Stadträtin Anne Holowenko, die von Dissidenten-Stadtrat Johannes Lichdi übel beleidigt wurde. © Quelle: Thomas Baumann-Hartwig

Aber er hat das getan, was seinen Weg als Politiker prägt: Er hat sich wieder einmal selbst im Weg gestanden. Wo wäre Johannes Lichdi heute, wenn er sich immer im Griff hätte? Sicher nicht nur Mitglied im Stadtrat in der kleinsten Fraktion. Jetzt lesen

Zitat des Tages

Ich entschuldige mich ausdrücklich. Das ist ein unentschuldbares Fehlverhalten. Johannes Lichdi Dissident, nach seiner Beleidigung im Stadtrat

Dresden und die Region – Leseempfehlungen

Der Dresdner Musiker Alphonzo hat das stimmungsvolle Album „Mango Pulp“ veröffentlicht. © Quelle: Anja Schneider

Alphonzos „Mango Pulp“: Rap mit Witz und Herzblut aus Dresden

Alexander Materni veröffentlichte als Alphonzo in diesem Jahr seine zweite Solo-Platte. Der Musiker ist nicht nur im Hip-Hop zu Hause, sondern hat seine Finger in verschiedenen musikalischen Projekten in der sächsischen Landeshauptstadt. Jetzt lesen

Die „DNN am Sonntag“ gibt‘s nur digital

DNN am Sonntag, 23. 04. 23 © Quelle: DNN

Auch diesen Sonntag haben die Dresdner Neuesten Nachrichten für Sie ein E-Paper-Magazin, unter anderem mit Hintergrundberichten zu Themen der vergangenen Woche.

Schauen Sie doch mal rein. Viel Spaß beim Lesen!

Zum E-Paper der DNN geht es hier und wie sie das E-Paper als App aufs Smartphone oder Tablet bekommen, erfahren Sie am Ende dieses Newsletters.

Aus unserem Netzwerk

Die Züge standen am Freitag mal wieder still. © Quelle: Jens Büttner/dpa

Gewerkschaften und Arbeitgeber drohen Zeitpunkt zum Einschlagen zu verpassen

Die Tarifverhandlungen zwischen Gewerkschaftern und Arbeitgebern drohen in eine Endlosschleife zu rutschen. Dabei funktioniert Streik immer nur so lange, wie die Bürgerinnen und Bürger es zulassen. Es ist allerhöchste Zeit für eine Einigung, meint Eva Quadbeck. Jetzt lesen

Termine am Wochenende

Sonnabend, 9 bis 14 Uhr: Sammlermesse - Zur 102. Sammlermesse in der Neustädter Markthalle werden etwa 50 Aussteller aus ganz Deutschland im 1. Obergeschoss erwartet: Briefmarken, Münzen, Medaillen, Orden, Abzeichen, Geldscheine, historische Ansichtskarten von allen Teilen Deutschlands und der ganzen Welt sowie Sammelbilder präsentieren sich den Besuchern. Ort: Metzer Straße 1, 01097 Dresden

Sonnabend, 11 Uhr: Einweihung des Musikschulgebäudes „Goldenes Lamm“ Ort: Leipziger Str. 220, 01139 Dresden

Sonnabend, 14 Uhr: Auszeichnung - Ministerpräsident Michael Kretschmer überreicht stellvertretend für den Bundespräsidenten – an fünf Bürgerinnen und Bürger, die mit Sachsen eng verbunden sind den Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland.

Sonnabend, 18 Uhr: Preisverleihung - Der Wettbewerb um den Filmpreis „Voll politisch“ findet im Rahmen des Filmfestes Dresden statt. Der Preis honoriert zum zweiten Mal einen Film, der eine kritische und kontroverse Sicht auf ein politisches Thema ermöglicht. Und somit das Publikum anregt, sich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, darüber zu diskutieren und eine Haltung einzunehmen. Ort: Schauburg, Königsbrücker Str. 55, 01099 Dresden

Sonnabend, 20.30 Uhr: Hutball - Der 25. Radeberger Pilsner „HutBall“ verbindet nach dem gestrigen Auftakt auch heute traditionelles Ballvergnügen und originelle Partyszenarien zu einem exklusiven Schwof Beim Jubiläumshutball gibt es keine Unterschiede mehr zwischen beiden Veranstaltungstagen. Was für den einen der Ball ist, sieht der andere als HutBallParty und umgedreht. (Einlass 19.30 Uhr)

Sonntag, 18 Uhr: Jubiläumskonzert - Die „Bergfinken Dresden“, der große Chor des Sächsischen Bergsteigerbundes, feiern ihren einhundertsten Geburtstag mit zwei Jahren Verspätung nach und zeigen, dass weder eine Pandemie noch der Zahn der Zeit an diesem kraftvollen Männerchor nagen kann. Ort: Kulturpalast, Schloßstraße 2, 01067 Dresden Restkarten gibt es hier

Was heute wichtig wird

3. Liga, 33. Spieltag, 22.04.23, 14 Uhr: Liveticker Dynamo Dresden gegen Waldhof Mannheim © Quelle: DNN

Im heutigen Punktspiel gegen Waldhof Mannheim steht Dynamo Dresden vor heimischem Publikum enorm unter Druck. Am vergangenen Spieltag ließen die Dresdner in Saarbrücken die Chance liegen, im Aufstiegskampf Luft zwischen sich und die Konkurrenz zu bringen. Durch die Niederlage zog Saarbrücken an ihnen vorbei und steht nun auf dem Relegationsplatz, den die Schwarz-Gelben gerade erkämpft hatten.

Heute ist die Situation ähnlich: Gewinnt Dynamo, bleibt der Wiederaufstieg in die 2. Bundesliga in Reichweite. Gewinnen die Gäste, zieht auch Mannheim an Dresden vorbei, so wie am Freitagabend vorerst schon Osnabrück durch einen 1:0-Sieg in Halle. Heißt: Wen die Dynamos heute nicht punkten, finden sie sich auf Platz 7 wieder. Liveticker bei dnn.de

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Mit dem Raumschiff „Starship“ – hier eine Animation – will Tesla-Boss Elon Musk perspektivisch Menschen zum Mars bringen. © Quelle: picture alliance / ZUMAPRESS.com

... fünf verrückte Weltraumprojekte – und die Frage, wie realistisch sie wirklich sind

Menschen auf dem Mars, eine Mission in ein anderes Sternensystem, ein Dorf auf dem Mond – an verrückten Ideen für das Weltall mangelt es nicht. Einige sind reine Luftschlösser, andere könnten Realität werden. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen ein angenehmes Wochenende

Ihr Thomas Baumann-Hartwig

DNN-Chefreporter

Weitere Newsletter aus unserem Netzwerk Hier abonnieren

Falls Sie Anregungen oder Kritik haben, melden Sie sich gern direkt bei unserem Chefredakteur Dirk Birgel: d.birgel@dnn.de

Hier geht's zur DNN-App

Exklusive News, Hintergründe und Meinungen immer schnell und rund um die Uhr!

iOS: Die DNN-App im App Store

Android: Die DNN-App bei Google Play

Die Zeitung von morgen schon am Abend lesen Die DNN-Ausgabe des nächsten Tages gegen 21 Uhr (Aktualisierung am Morgen) und mehrere Ausgaben handlich immer dabei. Hier geht's zum E-Paper

Unser E-Paper gibt es auch als App

iOS: Das E-Paper der DNN im App Store

Android: Das E-Paper der DNN bei Google Play