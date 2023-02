Winterferien: Veranstaltungstipps für Dresden und die Umgebung

Dresden. Die Winterferien stehen vor der Tür und während der zwei Wochen haben Schulkinder viel Zeit für Unternehmungen mit Freunden und Familie. In Dresden und im Umland gibt es zahlreiche Veranstaltungen speziell in der Ferienzeit. Die Dresdner Neuesten Nachrichten haben eine Auswahl davon zusammengetragen.

Eislaufen in der Joynext Arena

In den Winterferien laden die Eisschnelllaufbahn und die Trainingseishalle der Joynext Arena im Sportpark Ostra zum Eislaufen ein. Bis zum 26. Februar hat die Eisschnelllaufbahn täglich geöffnet, die Halle öffnet noch bis 2. April jeweils Mittwoch, Freitag, Sonnabend und Sonntag. Dienstags gibt es in den Ferien zudem erweiterte Öffnungszeiten.

Am 21. Februar von 10 bis 18 Uhr sowie von 19.30 bis 21.30 Uhr können Besucherinnen und Besucher zu Faschingsmusik übers Eis laufen. Kostümierte Eisläuferinnen und Eisläufer erhalten kleine Überraschungen. An Sonnabenden findet auf beiden Eisflächen die Eis-Disco statt. Bis zum 25. Februar kann von 19.30 bis 22.30 Uhr draußen und drinnen getanzt werden, bevor die Eis-Disco anschließend ganz nach drinnen verlegt wird. Der Eintritt kostet 6 Euro.

Internet dresden.de/eislaufen

Entdeckungsreise im Zoo Dresden

Ferienkinder können vom 11. bis 26. Februar auf Entdeckungsreise im Dresdner Zoo gehen und dabei mehr über den Kleinen Panda erfahren. Am Gehege der Tiere erwarten die Besucher Info- und Spielstationen zum Kleinen Panda und zum Red Panda Network, einer Non-Profit-Organisation, die sich für den Schutz der bedrohten Tiere einsetzt.

Täglich um 11 Uhr gibt es Ferientreffpunkte bei weiteren Zoobewohnern, an denen Kinder mehr über Tiere wie den Elefanten oder den Schneeleopard erfahren können. Für die Treffpunkte ist keine Anmeldung notwendig. Am Faschingsdienstag, 21. Februar, zahlen kostümierte Kinder ganztägig nur einen Euro Zooeintritt und haben zwischen 10 und 16 Uhr die Gelegenheit, sich im Afrikahaus als ihr Lieblingstier schminken zu lassen.

Internet zoo-dresden.de

Über den Kleinen Panda im Dresdner Zoo können Kinder in den Ferien viel Neues erfahren. © Quelle: illuminationsdesign

Mit Virtual-Reality Dresden erkunden

Bei einer Virtual-Reality-Reise können Interessierte in das barocke Dresden eintauchen. Im Taschenbergpalais können kleine und große Besucherinnen und Besucher an der virtuellen Zeitreise „Dresden 1719“ teilnehmen und sich dabei in die Rolle von Gästen der Prinzenhochzeit 1719 hineinversetzen.

Ein 360-Grad-Rundumblick inklusive virtueller Kutschfahrt soll einen Eindruck der Hochzeit sowie des barocken Dresdens vermitteln. Während der Stadtrundgänge „TimeRide GO!“ können Interessierte zudem mit Hilfe mobiler VR-Brillen das heutige Stadtbild mit der Vergangenheit vergleichen. Die Führungen dauern rund 90 Minuten. Tickets für beide Veranstaltungen gibt es an der Tageskasse und auf der Website von TimeRide.

Internet timeride.de/dresden

Familienführungen im Meißner Dom

Familien können vom 13. bis 24. Februar mit Familienführungen den Meißner Dom erkunden. Zwei verschiedene Führungen bieten einen Einblick in die Baugeschichte und Handwerkskunst des Gebäudes sowie eine Entdeckertour durch die mittelalterliche Kathedrale. Im Anschluss können Interessierte die fünf Gewölbesäle des interaktiven Dom-Museums auf eigene Faust erkunden.

Der Besuch des Dom-Museums ist im Eintrittspreis inbegriffen. Die Führungen beginnen Montag bis Freitag täglich um 10.30 Uhr. Welche der beiden Führung an den einzelnen Tagen angeboten wird, können Besucher der Website des Doms entnehmen. Familientickets gibt es für 23 Euro vor Ort oder online zu kaufen.

Internet dom-zu-meissen.de

Ferienführungen für Familien © Quelle: Arian Dominiak

Kinderbibeltage, Musical-Projekte und andere kirchliche Angebote

Im Rahmen der Winterferien gibt es einige kirchliche Angebote zu entdecken. Auch Kinder und Jugendliche ohne kirchlichen Hintergrund sind eingeladen. So finden verschiedene Konfi-Rüstzeiten statt, bei denen sich die Jugendlichen über die Bibel und die bevorstehende Konfirmation austauschen können. In den Winterferien werden diese Rüstzeiten oft mit Wintersport kombiniert. Teilnehmende können sich während der Reisen mit Ski und Snowboard ausprobieren.

Interessierte können außerdem jeweils mittwochs um 15 Uhr an Erlebnisführungen im Freiberger Dom teilnehmen. Musikbegeisterte Kinder haben die Möglichkeit, sich vom 13. bis 19. Februar an der Kindersingwoche in der Heimvolkshochschule Kohren-Sahlis zu beteiligen oder an einem Musicalprojekt in der zweiten Winterferienwoche im Pfarrhaus Burkhardtsdorf mitzuwirken. Verschiedene Gemeinden laden in den Ferien zu Kinderbibeltagen ein.

Internet Informationen zu allen Angeboten gibt es auf evlks.de

Großelterntage im Stadtmuseum Meißen

Jeweils von Dienstag bis Freitag sind in den Ferien „Großelterntage“ im Stadtmuseum Meißen. Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre erhalten freien Eintritt, wenn sie das Museum in Begleitung von Oma oder Opa besuchen. Die Großeltern selbst zahlen einen Euro Eintritt. Besucherinnen und Besucher können die aktuelle Sonderschau „Alltag. Aufschwung. Weihnachtszeit“ erleben, die sich mit dem Meißen der Nachkriegsjahre beschäftigt. Im Mittelpunkt der Ausstellung stehen Arbeit, Freizeit, Kindheit und Jugend sowie Kultur und Wirtschaft der Elbestadt zu dieser Zeit. Auch die Dauerausstellung zur Stadtgeschichte hat geöffnet.

Internet stadt-meissen.de

Ob Oma und Opa auch noch auf solchen historischen Schlittschuhen übers Eis gefegt sind? Diesen und anderen Fragen können Großeltern und Enkel bei den Großelterntagen im Meißner Stadtmuseum auf den Grund gehen. © Quelle: Stadtmuseum Meißen PR

Winterferien in der Gläsernen Manufaktur

Die Gläserne Manufaktur lädt vom 13. bis 25. Februar zu verschiedenen Ferienangeboten ein. Von Montag bis Samstag können Familien im Rahmen der „KID.s Tour“-Führung die Manufaktur erkunden. Die Führungen starten jeweils um 11.30, 13.30 und 15.30 Uhr. Nachwuchsfotografinnen und -fotografen haben am 13., 15. und 17. Februar jeweils um 10 Uhr die Chance, an einem Social Media Fotoworkshop teilzunehmen. Die Teilnahme kostet acht Euro. Kinder und Jugendliche können dort lernen, wie man mit seinem Smartphone professionelle Fotos aufnimmt. Am 20. und 21. Februar organisiert die Gläserne Manufaktur zudem eine Faschingsschminkaktion. Von 11 bis 15 Uhr können verkleidete Besucherinnen und Besucher sich passend zu ihrem Kostüm kostenfrei schminken lassen.

Internet glaesernemanufaktur.de

Hygienemuseum Dresden lädt zum Ferienprogramm ein

Neben den Dauerausstellungen bietet das Hygienemuseum während der Winterferien verschiedene Veranstaltungen an. Besucherinnen und Besucher können nach vorheriger Anmeldung etwa an der kostenfreien Erkundungstour „Haben Lügen kurze Beine?“ teilnehmen und ihre Schummel-Fähigkeiten testen. Vom 14. bis 16. Februar findet die Veranstaltung jeweils von 14 bis 15.30 Uhr statt. Kinder unter zehn Jahren in Begleitung einer erwachsenen Person haben die Gelegenheit, unter dem Motto „Sauer Macht Lustig!“ im Kindermuseum ihr eigenes Comic-Gesicht zu basteln. Interessierte können das Angebot vom 14. bis 17. Februar jeweils zwischen 10.30 und 16.30 nutzen. Eine Voranmeldung ist nicht notwendig.

Internet dhmd.de