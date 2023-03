﻿Ver.di ruft zum ganztägigen Kita-Warnstreik am Mittwoch in Dresden auf

Am Dienstag gibt es eine Protestaktion des Erzieherverbandes, am Mittwoch ganztägigen Warnstreik durch ver.di. Eltern erhalten am Streiktag Informationen im Internet, am Telefon und per Elternbrief.

Dresden. Im Rahmen der aktuellen Tarifverhandlungen ruft der sächsische Erzieherverband am Dienstag zu einer Protestaktion vor dem Gebäude des Kommunalen Arbeitgeberverbands Sachsen auf. Dadurch kann es vereinzelt zu streikbedingten Ausfällen in den städtischen Kindertageseinrichtungen kommen. Für Donnerstag ruft die Gewerkschaft Verdi ihre Mitgleider zum ganztägigen Warnstreik in den kommunalen Kitas und Horten in Dresden auf.

Wo gibt es Informationen?

Am Streiktag selbst veröffentlicht der Eigenbetrieb Kindertagesstätten auf der Internetseite der Stadt ab 6 Uhr eine Übersicht der bestreikten Einrichtungen. Über eine Hotline informieren sich Eltern in der Zeit von 6 bis 14 Uhr, ob die Kita oder der Hort ihres Kindes vom Streik betroffen ist. Allerdings ist keine Notbetreuung vorgesehen.

Ausweichen in andere Kitas mit Gastplätzen

Sobald die Fachkräfte, die nicht dem Streikaufruf folgen wollen, für die Betreuung der Kinder zur Verfügung stehen, öffnen die Kitas und Horte. Dabei richtet sich die Anzahl maximal betreuter Kinder nach dem Personalschlüssel. In eine andere Kita auszuweichen, ist nur möglich, falls diese einen Gastplatz anbietet. Dafür müssen Eltern das ausgefüllte Formblatt für Gastkinder mitbringen und das Mittagsgeld in bar bereithalten. Das Formular kommt mit dem an die Eltern ausgegebenen Elternbrief. Dennoch empfiehlt der Eigenbetrieb, sich alternative Betreuungsmöglichkeiten zu suchen.

Internet: dresden.de/kita-streik

Hotline am 23. März: 0351 488 51 11