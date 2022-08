Die Veranstalter des Dresdner Radsport-Events Velorace ziehen nach dem Wochenende eine positive Bilanz. Bestzeiten wurden aufgestellt und bestehende Führungspositionen verteidigt.

Dresden. Bei schönstem Sommerwetter fand am Wochenende nach pandemiebedingter Pause wieder das sächsische Hauptstadtrennen ŠKODA Velorace statt. Seit 2013 ist die Dresdner Veranstaltung in den Kalendern der ambitionierten Radsportler aus ganz Deutschland und des Radsportverbunds German Cycling Cup fest etabliert und lockte auch in diesem Jahr wieder knapp 1 000 Teilnehmer in die Elbstadt.

Das Velorace ist bekannt für seine malerische Innenstadt-Tour, die bei Hobbyradlern und Radsportlern sehr beliebt ist und auf beiden Elbseiten entlang führt. In diesem Jahr war die sonst 21 Kilometer lange Tour erstmalig nur 19,4 Kilometer lang. Marco Boock aus Köln (0:28:38,8) und Stephanie Träger aus Döbeln (0:34:41,6) belegten auf dieser Strecke jeweils den ersten Platz.