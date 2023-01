﻿Zwischen Hass und Erfolg: So lief die erste Woche in der veganen Fleischerei in Dresden

Der Name provoziert die Massen im Netz, lockt sie an in der Realität: Die vegane Fleischerei hat in Dresden seit einer Woche geöffnet und seitdem ist der Laden täglich voll. Doch nicht jeder ist der Idee wohlgesonnen.

Dresden. „Ach, ich will das jetzt einfach mal probieren, heute zum Abendessen. Empfehlen Sie mir was“, sagt ein Mann, der noch etwas ratlos vor der Theke der veganen Fleischerei in Dresden steht. Am Ende geht er mit einem eingeschweißten Braten nach Hause, die Chorizo-Salami gab es zum Probieren auf die Hand und wurde für „gut“ befunden.

„Genau für solche Menschen machen wir das hier“, sagt Nils Steiger. Er ist einer von vier Inhabern, die ihre Idee, eine vegane Fleischerei zu eröffnen, am Bischofsweg 20 in die Tat umgesetzt haben. Erst Ende November hätten sie erfahren, dass sie den Laden bekommen, erzählt Nils. Dann musste es schnell gehen: Mithilfe von Freunden und Bekannten wurden die Wände schwarz gepinselt, der weiße Fliesenspiegel hinter dem Tresen angebracht, selbiger noch schnell gebaut und lackiert.

Inhaber erreichen täglich Hass-Nachrichten

Ein bisschen Deko gibt es auch. Dinge, die man in der Neustadt auf der Straße findet, sagt der 27-Jährige und zeigt auf eine alte Waage an der Wand. Eröffnet wurde am 7. Januar, ohne groß die Werbetrommel zu rühren. Ein Post bei Facebook kündigte den Start an. Was dann passierte, hat die Jungs komplett überrascht: „Damit haben wir überhaupt nicht gerechnet.“

Die Leute standen in der Schlange bis zur Straße, in den sozialen Netzwerken überschlugen sich die Kommentare, Medien berichteten deutschlandweit über die Eröffnung, diverse Anfragen von TV-Sendungen hat Nils noch in seinem Postfach. Dort tummelt sich aber seit gut einer Woche auch Hass, wie er sagt. Gewaltandrohungen, Beschimpfungen, "Hass in allen möglichen Formen per Email oder in den Kommentaren", sagt Nils.

Und das alles in erster Linie für den schlichten Namen „Die vegane Fleischerei“. „Mit sowas bringst du den Sachsen auf die Palme“, sagt Nils und lacht. Die Provokation sei bewusst gewählt. Der Laden am Bischofsweg ist nicht der erste seiner Art, wohl aber der erste, der sich Fleischerei nennt. „Durch Provokation entsteht Dialog. Die Leute setzen sich mit der Thematik auseinander, reden drüber. Und das ist gut“, sagt er überzeugt.

Produziert wird noch auswärts

Das Ambiente kommt dem einer Fleischerei mit echtem Fleisch sehr nahe: Der kühle weiße Fliesenspiegel, die hell beleuchtete Auslage mit Salami, Schinken, Leberkäse, Bouletten und die Tür in den Hinterraum. Und hier hängen keine Schweinehälften, oder werden Därme mit Wurstmasse gefüllt, hier stapeln sich lediglich die Kisten und Regale dienen als Ablage. Denn produziert wird die Ware derzeit noch von den Köchen im veganen Restaurant „Steffenhagen“ an der Schönfelder Straße. „Langfristig wird aber eine eigene Produktion hier nötig sein, so weit sind wir aber noch nicht“, gibt Nils einen kleinen Einblick in die Zukunftspläne.

Die Preise haben es in sich: 500 Gramm Hühnerfrikassee im Glas kostet 7,50 Euro. „Wir verwenden hier als Fleischersatz Jackfruit, die ist im Einkauf schon teuer. Dann kommen noch Steuern, Kosten für das Glas, Arbeitszeit, usw. dazu, da ist man schnell bei dem Preis“, erklärt Nils.

„Wir machen das hier nicht, um unsere Miete zu bezahlen“

Die Idee für den Laden entwickelte der Dresdner gemeinsam mit Stefan Meyer-Götz im letzten Jahr. Ihnen fehlte aber noch die Expertise eines Gastronomen. Die fanden sie mit Andreas Henning, dem das "Steffenhagen" und die zwei "Der Dicke Schmidt"-Filialen, einmal an der Rudolf-Leonhard-Straße und einmal an der Rothenburger Straße, gehören.

Zu Besuch in der veganen Fleischerei in Dresden Dresden, 12. Januar 2023: Auf dem Dresdner Bischofsweg hat am vergangenen Wochenende eine vegane Fleischerei eröffnet - die erste Sachsens. Ein Besuch.

Mit Daniel Quis wurde das Quartett komplett und nun stehen alle mal hinterm Tresen, der Ansturm bricht nämlich seit der Eröffnung nicht ab. Dabei haben alle eigentlich noch andere Jobs. Nils beispielsweise betreibt noch ein Fitnessstudio mit Physiotherapie. Jetzt schmiert er nebenbei Brötchen in der veganen Fleischerei. Das bedeutet aktuell zwar mehr Arbeit, letzte Woche habe er 92 Stunden gearbeitet, aber es nimmt den Jungs auch den Druck. „Wir machen das hier nicht, um unsere Miete zu bezahlen“, sagt Nils. Einen Teil der Einnahmen wollen sie regelmäßig spenden, beispielsweise an Tierschutzvereine.

„Wir brauchen kein Fleisch“

Er selbst lebt seit viereinhalb Jahren vegan. „Meine Freundin wollte mit mir damals die Dokumentation ’Dominion’ schauen, doch ich wusste schon, dass ich sowas nicht ertrage“, erinnert er sich. Als er sie im Nebenzimmer weinen hört und trösten will, lösen die wenigen Bilder, die er dann doch von der Doku sieht, einen Entschluss in ihm aus: „Wie dumm ist das eigentlich, dass ich das Tierleid nicht sehen kann, aber selbst noch Tierprodukte esse?“

Seit diesem Tag lebt Nils vegan. Und versteht den Fleischkonsum nicht mehr: „Würde jetzt gegenüber auf der Straße jemand ein Schwein treten, kämen sicher Menschen angerannt und würden einschreiten. Wie das Tier behandelt wird, was verpackt im Ladenregal liegt, das interessiert jedoch die Wenigsten.“

Er ist von dem Konzept, sich vegan zu ernähren, überzeugt: „Wir brauchen kein Fleisch. Es gibt sicher Regionen auf der Welt, in denen die Menschen darauf angewiesen sind. Aber wir nicht. Wir haben jeden Tag die Wahl.“