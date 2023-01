﻿Vegane Fleischerei in Dresden: So reagieren Leser im Netz

Über Geschmack lässt sich streiten. Im Falle der neueröffneten veganen Fleischerei in der Dresdner Neustadt tun das Internetnutzer auch ausführlich.

Dresden. Über Geschmack lässt sich trefflich streiten. Einmal mehr hat eine Meldung vom Wochenende den Wahrheitsgehalt dieser Binsenweisheit untermauert. Am Samstag eröffnete in der Dresdner Neustadt die erste vegane Fleischerei Sachsens. In den Sozialen Netzwerken stapelten sich daraufhin die Kommentare zum Thema – positive wie negative, boshafte wie gut gemeinte.