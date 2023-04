﻿Chemiekeule oder gesunde Alternative? – Was steckt in den Produkten der Veganen Fleischerei?

Die Vegane Fleischerei in Dresden stellt seit Januar Fleischersatzprodukte her, die den Originalen zum Verwechseln ähnlich sehen. Kann das überhaupt gesund sein? Ein Lebensmittelchemiker der TU Dresden klärt auf.

Die Produktvielfalt in der Veganen Fleischerei auf dem Bischofsweg ist groß. Aber was steckt da eigentlich in den Ersatzprodukten?

Dresden. Die Vegane Fleischerei in der Dresdner Neustadt hatte wahrlich keinen leichten Start. Besonders in den sozialen Netzwerken regte sich nach der Eröffnung im Januar Kritik an Konzept und Namensgebung, die bis hin zu Hass-Kommentaren und Morddrohungen an die Inhaber reichte. Nicht selten wurden dabei auch die Produkte selbst angefeindet, der Laden als „Mischstation für Chemikalien“ oder schlicht „Chemiebude“ bezeichnet.

Kann das noch gesund sein?

Die Schlussfolgerung vieler Nutzer: Damit Tofu und Seitan nicht nur so aussehen wie Fleischkäse oder Salami, sondern auch noch ähnlich schmecken, müssen die Produkte doch bis obenhin mit Farb- und Geschmacksstoffen vollgepumpt sein, oder?

Ganz anderer Meinung sind hingegen viele Befürworter einer veganen Ernährungsweise. Aus ihren Reihen heißt es meist: Wer auf tierische Produkte verzichte, lebe gesünder. Doch gilt das auch, wenn man stattdessen auf Ersatzprodukte zurückgreift?

Vegane Produkte unter der Lupe

Um das herauszufinden, haben die DNN gemeinsam mit Lebensmittelchemiker Prof. Thomas Henle von der TU Dresden einen Blick auf die Zutaten der veganen Fleischerei geworfen. Drei Produkte hat er dabei genauer unter die Lupe genommen: eine fleischlose Boulette aus der Frischetheke, ein Gulasch mit Sojaschnetzeln aus dem Einweckglas und eine eingeschweißte „(k)eine Salami“. Letztere wird jedoch nicht, wie ein Großteil der restlichen Produktpalette, von der Veganen Fleischerei selbst hergestellt, sondern extern eingekauft und lediglich von dem Neustädter Laden vertrieben.

Bei Objekt eins, der Boulette, fällt das Urteil von Henle schnell und eindeutig. Auf der kurzen Zutatenliste stehen lediglich Schwarze Bohnen, Haferflocken, Kartoffelstärke und ein paar Gewürze. Von „Chemie“ also keine Spur. „Die Boulette besteht hauptsächlich aus naturbelassenen Bestandteilen. Man könnte sie in der Form auch zu Hause in der Küche herstellen, so wie bei einer Fleischboulette auch“, meint Henle. Aus gesundheitlicher Sicht steht das Ersatzprodukt dem Original insofern in nichts nach.

Prof. Dr. Thomas Henle ist Lebensmittelchemiker an der TU Dresden. © Quelle: Anja Schneider

Auch beim zweiten Produkt, dem veganen Gulasch, stehen jede Menge naturbelassene Lebensmittel auf der Zutatenliste, in erster Linie Gemüse: Zwiebel, Paprika, Möhre, Sellerie, Lauch. Ein Hauptinhaltsstoff fällt Henle jedoch auf: Das Sojageschnetzelte, das im Gulasch als Fleischersatz dient. „Das ist schon ein durch recht aufwendige Verarbeitung gewonnener Lebensmittelbestandteil“, meint Henle und erklärt auch gleich warum: „Wenn aus Sojabohnen das Öl gewonnen wird, bleibt ein Pressrückstand übrig. Dieser wird dann stark erhitzt, regelrecht geschmolzen und durch einen Extruder, also durch ganz dünne Düsen, gepresst.“ Durch die hohe Temperatur und Scherbelastung entstehe eine fluffige Konsistenz und eine Bissfestigkeit, die der von Fleisch ähnelt. Ohne Weiteres lassen sich diese Sojaschnetzel also nur industriell herstellen. Gesundheitlich bedenklich seien sie deswegen jedoch nicht. Im Gegenteil: Sie sind eine ähnlich gute Eiweißquelle wie Fleisch.

Das Vegane Gulasch besteht hauptsächlich aus Gemüse und Sojaschnetzeln. © Quelle: Anja Schneider

Bei der veganen Salami wird es dann aber doch schon „technologisch hardcore“, sagt Henle. Diese bestehe zu einem Großteil aus Weizenprotein. „Auch bekannt als „Seitan“ oder Gluten. Ein Stoff, der bei einigen Menschen Überempfindlichkeiten auslösen kann.“ Dieses Weizenprotein werde ebenfalls durch einen industriellen Prozess hergestellt: „Da wird das Weizenmehl mit viel Wasser extrahiert und ausgelaugt, bis man ein Proteinisolat bekommt. Dieses kann dann wiederum jede Menge Wasser binden und erhält somit eine gummi- oder teigartige Struktur.“

Dieses Weizenprotein habe eine deutlich schlechtere biologische Wertigkeit als Fleischprotein. Zur Erklärung: Die biologische Wertigkeit gibt an, wie viel Gramm eines Proteins wie viel Gramm Körpereiweiß aufbauen kann. „Eine Wertigkeit von 100 würde also bedeuten, dass dieses Protein vollständig umgesetzt werden kann“, so der Experte, „Die meisten Proteine haben einen Wert von 85 bis 90, darunter etwa tierische Proteine oder Eiweiß aus Soja. Der Wert bei Getreideproteinen ist gerade mal halb so hoch“. Doch auch das sei kein Grund, um Lebensmittel aus Seitan grundsätzlich von der Einkaufsliste zu verbannen: „Für uns in Industrieländern, in denen wir erstens generell zu viel und zweitens damit auch viel Protein essen, spielt das eigentlich keine Rolle.“

Die vegane Wurst unter dem Mikroskop – für unseren Lebensmittelcheck reichte dem Experten jedoch ein Blick auf Zutatenliste. © Quelle: Anja Schneider

Allerdings finden sich unter den Zutaten der fleischlosen Salami noch einige weitere Zusatzstoffe. Da wäre zum einen Eisenoxid, das für die rote Farbe sorgt und Ascorbinsäure, die dazu dient, die Farbe zu stabilisieren. Künstlich erzeugtes Raucharoma sorgt für den Geschmack und ein Verdickungsmittel für die Konsistenz. Doch trotz der recht langen Liste an Zusatzstoffen hat Henle auch bei der veganen Salami keine Bedenken: „Sie ist ernährungsphysiologisch genauso gut oder schlecht einzustufen, wie eine normale Salami.“ Auch diese sei selten frei von Zusatzstoffen und selbst Kaloriengehalt und Salzmenge der veganen Wurst ähneln dem Original.

Vitamin B12 nur in Fleisch

Eine allgemeine Sache gibt Henle trotzdem zu bedenken: Wer auf Fleisch verzichtet, kommt schwerer an bestimmte Nährstoffe: „Vitamin B12 etwa, findet sich eigentlich nur in tierischen Produkten. Genauso ist Eisen nur schlecht in pflanzlichen Lebensmitteln verfügbar.“ Beide Stoffe seien wichtig für die Blutbildung im Körper, sodass Menschen, die sich strikt vegan ernähren, diese beiden Inhaltsstoffe über Nahrungsergänzungsmittel zu sich nehmen müssen. „Das funktioniert aber und damit kann man sich auch problemlos ausgewogen ernähren“, so Henle. Lediglich Kinder sowie Schwangere oder stillende Mütter sollten sich nicht ausschließlich vegan ernähren. Das empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, da dort das Risiko einer Mangelernährung zu groß sei.

Eine vegane Ernährung sei per se nicht gesünder als eine, die auch Fleisch beinhaltet. Es komme immer auf die Menge an. „Fakt ist: Es wird allgemein empfohlen, den Fleischkonsum zu reduzieren. Dazu können solche Ersatzprodukte durchaus ihren Beitrag leisten. Man darf aber nicht direkt den Schluss ziehen, wenn ich mich jetzt nur noch mit solchen Lebensmitteln ernähre, dann lebe ich länger oder bin besser vor Krankheiten geschützt. Man kann sich auch mit Ersatzprodukten überernähren oder eine ungesunde Lebensweise führen“, so Henle.

Und so lautet auch das Fazit für die Ersatzprodukte der veganen Fleischerei: Sie sind weder gesünder noch ungesünder als ihr fleischliches Pendant. Die frischen Produkte in der Theke kommen fast ausschließlich ohne Farb- und Geschmacksstoffe aus. Bei den abgepackten Lebensmitteln sieht das meist anders aus, doch das macht sie aus gesundheitlicher Sicht noch lange nicht schlechter als echte Salami und Co.