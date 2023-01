Vegane Fleischerei bekommt Besuch von Lebensmittelkontrolleuren

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

wer anderen Lebensmittel verkauft, muss kontrolliert werden. Die Lebensmittelkontrolleure haben jetzt der veganen Fleischerei in der Neustadt auf die Finger geschaut und zahlreiche Verstöße festgestellt. Das klingt dramatisch, ist es aber nicht im Ansatz. Die Sülze auf pflanzlicher Basis darf nicht Sülze heißen und wurde von den Inhabern in „Gesülze“ umgetauft. Was für ein Mangel - wer in einer veganen Fleischerei einkaufen geht, weiß ja eigentlich ziemlich genau, worauf er sich einlässt.

Mitinhaber Nils Steiger in der veganen Fleischerei. © Quelle: Anja Schneider

Die Inhaber sehen die Kontrollen gelassen. Die Lebensmittelkontrolleure würden dem jungen Unternehmen dabei helfen, besser zu werden. Am Sonntag wollen die Geschäftsleute ihren Onlineshop öffnen, und dafür müssen alle Produkte korrekt ausgezeichnet sein. Weil die Nachfrage nach den fleischlosen Artikeln so groß ist, sind jetzt schon zwei Arbeitsplätze entstanden. Das dürfte erst der Anfang sein angesichts des Erfolges, den das Unternehmen verbuchen kann und weiter verbuchen wird, auch dank der Lebensmittelkontrolleure. Jetzt lesen

Ich habe nichts gegen die Lebensmittelkontrolleure. Im Gegenteil: Sie helfen uns dabei, besser zu werden. Nils Steiger Mitinhaber der veganen Fleischerei in Dresden

Das Corona-Virus und seine Ausbreitung: Das RND zeigt mithilfe verschiedener Grafiken, wie sich die Zahlen zu Infizierten, Todesfällen und Genesungen im Inland, Europa und der Welt verändern. © Quelle: imago/Shotshop/BMG/RKI/RND-Montage Behrens

Corona-Zahlen: Unser Überblick für Dresden und Sachsen - Wie viele Menschen sind in Dresden und Sachsen mit Corona infiziert? Hier finden Sie die wichtigsten Zahlen für Ihre Region – laufend aktualisiert. Jetzt lesen

Heil kündigt an: Corona-Regeln am Arbeitsplatz werden vorzeitig aufgehoben: Die Corona-Arbeitsschutzverordnung ist bald Geschichte: Bundesarbeitsminister Heil will sie per Ministerverordnung vorzeitig beenden. Die Corona-Regeln am Arbeitsplatz laufen dann zum 2. Februar aus. Jetzt lesen

Seit Monaten wird in Dresden über eine Ausweitung von Tempo 30 zugunsten von mehr Lebensqualität und Sicherheit diskutiert. © Quelle: Anja Schneider/Archiv

Mehr Tempo 30 in Dresden: Verkehrsclub macht mit Petition Druck auf die Politik

Der VCD will in Dresden mehr Lebensqualität durch Tempo 30 auf den Straßen. Unabhängig davon könnte der Stadtrat bereits in Kürze darüber entscheiden. Jetzt lesen

Übernehmen KIs künftig die Denkarbeit für uns Menschen? © Quelle: mustafahacalaki, traffic_analyzer/iStock

Die Textmaschine ChatGPT: Ist die KI der mächtige Vorbote einer neuen Zeit?

Hausaufgaben auf Knopfdruck? Ein Gedicht per Mausklick? Der mächtige Sprachroboter ChatGPT macht es möglich – mit künstlicher Intelligenz. Er ist der erste echte Vorbote einer kulturellen Revolution. Was ist Geistesarbeit noch wert? Jetzt lesen

9.45 Uhr: Verhandlungstermin beim Landgericht - Fortsetzung des Prozesses gegen sechs Angeklagte wegen des Juwelendiebstahls aus dem Grünen Gewölbe.

10 Uhr: Berufs- und Bildungsmesse - In Dresden wird die Messe „KarriereStart“ eröffnet. Bis Sonntag präsentieren mehr als 500 Aussteller ihre Angebote rund um Berufswahl, Jobsuche und Existenzgründung in Sachsen. Ort: Messe Dresden im Ostragehege

Marcus Schlüter, Lehramtsstudent der Technik und Sozialkunde an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg testet in der Prototypen-Werkstatt an der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg einen Mixer der auf einem Fahrrad montiert ist. Das Smoothie-Fahrrad soll auf der Internationalen Grünen Woche 2023 Smoothies für die Besucher mixen. Es funktioniert ohne Strom und nutzt die Energie, die beim Treten entsteht. © Quelle: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa

Die „Internationale Grüne Woche“ öffnet ihre Pforten. Nach Einschränkungen durch die Corona-Pandemie 2021 und 2022 kehrt die Grüne Woche wieder in die Berliner Messehallen zurück. Die weltgrößte Messe für Ernährung, Landwirtschaft und Gartenbau gibt es seit 1926. Seit 1996 wird in ihrem Rahmen auch die Fach- und Informationsschau „Heim-Tier & Pflanze“ abgehalten. Die diesjährige Ausgabe endet am 29. Januar.

Ein Experte trainiert eine Riesenhamsterratte für die Landminensuche (Archivfoto). © Quelle: picture alliance / dpa

... der Ausflug der bissigen Riesenratte Rico

Die Gambia-Riesenhamsterratte Rico war ihrem Besitzer zu groß geworden, er wollte sie an einen Züchter abgeben. Doch auf dem Weg dorthin büxte das Tier im Auto aus seinem Käfig aus, der baute fast einen Unfall deswegen. Und auch der hinzugerufenen Polizei macht die Riesenratte es nicht leicht. Jetzt lesen

