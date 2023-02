﻿VanLife: Dresdner baut Transporter zum autarken Wohnmobil aus

Seit Corona sind Wohnmobile gefragt wie nie. Ein Dresdner in Stetzsch baut Transporter individuell zum autarken Wohnmobil aus und hat festgestellt, dass so mancher mit einem solchen Gefährt sein Leben ändert.

Weil er für sich nicht das passende Wohnmobil fand, baut Stephan Wenke jetzt selber Kastenwagen und Transporter zu Wohnmobilen aus. Am liebsten so, dass sie möglichst lange Zeit unabhängig unterwegs sein können.

Dresden. Das Camper-Fieber scheint ungebrochen. Auch wenn man jetzt wieder uneingeschränkt reisen kann und für ein bisschen Freiheit nicht mehr auf ein Wohnmobil angewiesen ist. Bei Stephan Wenke ist das Auftragsbuch jedenfalls voll. Er ist Inhaber der Firma Element Camper in Dresden-Stetzsch. Die baut Kastenwagen und Transporter zu Wohnmobilen aus.

Aktuell über ein Jahr Wartezeit

„Wir brauchen eine Vorlaufzeit von mindestens einem halben Jahr, bis der Kunde sein Wohnmobil bekommt. Aktuell sind wir aufgrund der großen Nachfrage bei einem Jahr und drei Monaten“, so der 35-Jährige. Er ist Industriemeister Mechatronik, hat als Betriebsleiter in einem Unternehmen für Sondermaschinenbau gearbeitet, bevor er sich selbstständig machte.

Zum Caravan umgebaute Transporter auf dem Gelände der Element Camper GmbH in Dresden-Stetzsch. © Quelle: Dietrich Flechtner

Reisemesse brachte neue Interessenten

Wenige Tage nach der Reisemesse Ende Januar in Dresden, auf der der Jungunternehmer Aussteller war, hatte er schon wieder das erste Gespräch mit einem neuen Kunden. „Die Leute sind auf der Messe aus allen Wolken gefallen, dass sie sich aus einem Transporter ein Wohnmobil ganz individuell und komplett nach ihren Wünschen, Bedürfnissen und finanziellen Möglichkeiten bauen lassen können.“

Die Preisspanne ist groß. „Die preiswerteste Variante war bisher der Einbau eines maßgeschneiderten Möbelmoduls in einen T5 für knapp 3700 Euro“, erzählt Stephan Wenke „Andere lassen es krachen.“ Nach oben sind da keine Grenzen gesetzt.

Möbel sind maßgefertigt

Im Raum Dresden gibt es weitere Anbieter, die den Caravan-(Aus-)Bau anbieten. „Wir arbeiten aber nicht mit vorgefertigten Möbelmodulen. Bei uns wird alles entsprechend den Wünschen der Kunden maßgefertigt. Und wir nutzen in jeder Hinsicht modernste Technik“, nennt Stephan Wenke Unterschiede. „Wir investieren permanent, nehmen an Schulungen teil, um immer auf dem aktuellen technischen Stand zu bleiben.“

Carl Jatzke ist gelernter Orgelbauer. Er baut jetzt Wohnmobile mit aus, hat sich auf den Möbelbau und den Einbau von Heizungssystemen spezialisiert. © Quelle: Dietrich Flechtner

Viel Technik, um lange autark unterwegs sein zu können

Der gebürtige Pirnaer hat sich mit seinem mittlerweile dreiköpfigen Team darauf spezialisiert, klassische Lieferwagen – egal welche Marke, Hauptsache technisch in einem vernünftigen Zustand – so auszustatten, dass sie „total autark“ sind und „locker mehrere Wochen ohne irgendeine Infrastruktur im Nirgendwo stehen können“.

„Wir bauen Solaranlagen nach dem neuesten Stand der Technik, Wasseraufbereitungsanlagen, Trockentrenntoiletten, Netzwerktechnik ein. Für einen Kunden haben wir einen Caravan so konzipiert, dass er über eine Rampe sein Motorrad reinfahren und mitnehmen kann. Ein anderes Fahrzeug haben wird mit Solartechnik und Batterien so aufgerüstet, dass der Besitzer fünf Wochen in Island unterwegs sein konnte, ohne einmal an eine Steckdose zu müssen.“ Für einen weiteren Kunden, der eine Weltreise plant, wird ein Fahrzeug u.a. mit einer Wasserosmoseanlage ausgestattet.

Viel Platz ist in der kleinen Halle, in der die Camper ausgebaut werden, nicht, deswegen steht hier alles dicht an dicht. © Quelle: Dietrich Flechtner

„Dorthin fahren, wo andere Caravans an ihre Grenzen kommen“

Einfach losfahren, bleiben, wo es einem gefällt und wo kein anderer ist – unabhängig davon, ob es Steckdosen gibt, die Chemietoilette entsorgt werden kann oder ob ein Stellplatz frei ist – für viele ist das ein Stück wiederentdeckte Freiheit. „Unsere Kunden können dorthin fahren, wo normale Caravans an ihre Grenzen kommen“, so Wenke.

Wenn wenig Platz ist, muss jeder Zentimeter nicht nur sinnvoll genutzt werden. Praktisch ist es, wenn man an den Inhalt der Schränke von verschiedenen Seiten herankommt wie hier. © Quelle: Dietrich Flechtner

Die Freiheit genießen

„Die meisten wollten das Wohnmobil für den Jahresurlaub haben. Doch dann sind sie immer öfter auch mal am Wochenende spontan weggefahren und so wurde es immer mehr. Sie haben gemerkt, dass sie diese Freiheit super genießen können“, weiß der Wohnmobilbauer. Er kennt auch Kunden, die zwar noch einen festen Wohnsitz haben, aber mehrere Monate im Jahr mit dem Caravan unterwegs sind. „Wer die Möglichkeit hat, von unterwegs zu arbeiten, für den ist das ideal. Der fährt irgendwo hin, wo er es gerade schön findet, und macht dann von dort seinen Job.“

Wildcampen in vielen Ländern verboten

Doch darf man sich einfach so in die freie Natur stellen? „Zur Erhaltung der Fahrtüchtigkeit kann man sich eine Nacht überall hinstellen, außer in Naturschutzgebieten und wo Verbotsschilder stehen“, so die Ansicht des Wohnmobilbauers. „Wichtig ist, dass man dann nicht anfängt, noch ein Vorzelt, Tisch und Stühle aufzubauen und zu grillen. Das gilt dann als genehmigungspflichtige Sondernutzung.“

Besser man informiert sich vorher über die Regelungen in den einzelnen Ländern. Wildcampen ist in Deutschland und vielen anderen Ländern verboten. Einen Überblick bietet zum Beispiel die Seite caravaning-info.de.

Erste Wohnmobil-Erfahrung auf der Hochzeitsreise

Seine erste Caravan-Erfahrung machte Stephan Wenke 2017. „Meine Frau und ich, wir haben für unsere Hochzeitsreise ein Wohnmobil gemietet. Wir wollten einfach losfahren und unterwegs entscheiden, wo es hingeht.“

Die Wohnmobile, die angeboten wurden, brachten Stephan Wenke ins Grübeln. „Ein Dekor wie in den 90er Jahren, eine unpraktische Anordnung der Einrichtung, über die technische Ausstattung und Umsetzung will ich gar nicht reden.“

2019 den ersten fertigen Camper gekauft und umgebaut

Als er 2018 mit seiner Frau – erneut in einem gemieteten Caravan – Urlaub machte, auf einem großen Campingplatz zwischen unzähligen anderen Caravans stand, weil er wieder Strom brauchte, reifte der Plan, selber Transporter zu Wohnmobilen auszubauen.

„Anfang 2019 haben wir uns einen fertigen Camper gekauft, den auseinandergenommen und umgerüstet. Es war schwierig, das bestehende Fahrzeug zu verändern, vieles war geklebt und für eine Demontage nicht gedacht.“ Am Ende war der Camper fertig, überstand die technische Abnahme und es ging ab in den Urlaub.

Vermietung war Start für Unternehmen

„Im Januar 2020 haben wir dann einen Hyundai-Transporter gekauft, zum Wohnmobil ausgebaut und nach der Fertigstellung beide Fahrzeuge zur Vermietung angeboten“, erzählt Stephan Wenke. Schnell seien über die Vermietungs-Website die ersten Anfragen von Interessenten gekommen, die sich ein Wohnmobil umrüsten bzw. bauen lassen wollten. Dann ging es Schlag auf Schlag.

„Inzwischen haben wir 25 Fahrzeuge ausgebaut“, so der 35-Jährige. „Wir“ sind der Inhaber und mittlerweile drei Angestellte: ein Elektrotechniker, ein gelernter Orgelbauer und ein Holzmechaniker. „Wir machen fast alles selbst. Aber wir können natürlich nicht alles können. Motorentechnik und Fahrwerkeinbau bringen andere besser. Dafür haben wir verlässliche Kooperationspartner in der Region.“

Expansion geplant

Weil die Halle, die in Stetzsch gemietet ist, zu klein geworden ist und am jetzigen Standort keine Möglichkeit besteht, zu expandieren, sucht Element Camper ein neues Domizil. Aber das ist schwer.

„Es gibt Unmengen von Büros, aber wenig geeignete Räumlichkeiten fürs Handwerk. Riesige Industriehallen kann man mieten, das ist aber gleich wieder zu groß. Und wenn es was gibt, ist es gleich wieder weg. Wenn man da keine Beziehungen hat, hat man keine Chance“, so Stephan Wenkes bisherige Erfahrung. Aus seiner Sicht habe das Handwerk keine Lobby.