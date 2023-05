Urteile im Juwelenprozess: Kein starkes Zeichen gegenüber Berufsverbrechern

Guten Morgen, liebe Leserinnen und Leser,

im Namen des Volkes erging gestern am Landgericht Dresden das Urteil gegen sechs Mitglieder des Remmo-Clans wegen des Einbruchs ins Grüne Gewölbe vor dreieinhalb Jahren. Naja - vielleicht sollte man besser sagen: wurde das Ergebnis eines Deals verkündet, der zwischen Gericht, Staatsanwaltschaft und Verteidigung ausgekungelt worden war. Ein Angeklagter wurde mangels Beweisen korrekterweise freigesprochen. Die anderen erhielten wie versprochen vergleichsweise milde Haftstrafen.

Drei der fünf Verurteilten gelangen demnächst wieder auf freien Fuß - auch das war Teil des Deals. © Quelle: Sebastian Kahnert/dpa

Was der Deal für die Remmos gebracht hat, liegt auf der Hand. Sie mussten keine Mittäter ans Messer liefern und die Juwelen, die sie teilweise in einem jämmerlichen Zustand herausgerückt haben, waren für sie vermutlich wertlos weil unverkäuflich. Wo der Rest des Diebesgutes ist? Darüber herrscht mit dem Segen des Gerichts Schweigen. In Berlin-Neukölln, dem Stammsitz des Clans, dürfte die Freude groß sein.

Die Beweislast gegen fünf der sechs Angeklagten war so erdrückend, das es für deutlich längere Haftstrafen gereicht hätte. Das wäre ein Zeichen der Stärke gegenüber Berufsverbrechern gewesen, die diesen Rechtsstaat verachten. So gesehen war es ein schlechtes Geschäft.

Zitat des Tages

Damit wurde ein Teil der Wunde in unserem Staatsschatz wieder geschlossen und die Täter wurden rechtmäßig verurteilt. Barbara Klepsch Kulturministerin Sachsens zum Urteil im Prozess um den Juwelendiebstahl aus dem Grünen Gewölbe

Da waren die Zeiten noch gut: Besucher im Dresdner DDR-Museum. © Quelle: Dietrich Flechtner

Der Jugendforscher Benno Hafeneger sieht die Jugend in einem Dilemma, aus dem ein Ausweg schwer möglich ist (Symbolfoto). © Quelle: Fabian Sommer/dpa

Termine des Tages

10 Uhr: Einweihung des Spielplatzes im Südpark

14 Uhr: Festakt 30 Jahre Kulturstiftung des Freistaates Sachsen.

17 Uhr: Feierliche Einweihung der Lili-Elbe-Straße mit Oberbürgermeister Dirk Hilbert. Danach enthüllen Susanne Köhler, Vorsitzende Landesfrauenrat Sachsen e. V. und Friederike Berger vom Frauenstadtarchiv Dresden die „frauenorte sachsen“ die Gedenktafel für Lili Elbe. Im Anschluss findet der Auftakt zur Demonstration des Gerede e. V. anlässlich des Internationalen Tages gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transphobie 2023 statt. Ort: Lili-Elbe-Straße / Ecke Gerokstraße, 01307 Dresden.

Gewusst wie – die Tipps für den Tag

Und dann waren da noch ...

Sachsens Datenschutzbeauftragte hat am Dienstag ihren Tätigkeitsbericht für das Jahr 2022 vorgestellt. Darin nennt sie wieder zahlreiche Datenschutzverstöße. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Immer wieder nutzen Polizeibeamte ihre dienstlichen Informationssysteme zu privaten Zwecken. Aber das sind nicht die einzigen Verstöße, die Sachsens Datenschutzbeauftragte 2022 im Blick hatte. Jetzt lesen

Wir wünschen Ihnen einen angenehmen Tag. Der nächste DNN-Newsletter erscheint am Freitag.

Ihr Dirk Birgel

Chefredakteur

