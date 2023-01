﻿Urteil zum Radebeuler Straßenbahnbrandstifter gefallen: Schuldunfähig

Ein 50-Jähriger zündete im Sommer 2020 zwei Bahnen in Coswig und Radebeul an. Das Dresdner Landgericht ordnete jetzt seine Unterbringung in einer Anstalt an – zur Bewährung.

Dresden. Giuseppe M. hat den Verkehrsbetrieben im vergangenen Jahr zwei heiße Sommernächte beschert – im wahrsten Sinne des Wortes. Am 12. und 13. Juli kippte er in zwei Bahnen der Linie 4 in Radebeul und Coswig Benzin auf die Sitze und zündete es an.

Die Sitze gerieten in Brand, die giftigen Rauchgase breiteten sich in der Bahn aus, die jeweiligen Fahrer und ein Fahrgast wurden dadurch verletzt und es kam zu Rußniederschlägen im gesamten Fahrgastraum. Schaden: 22 000 Euro.

Angeklagter leidet unter paranoider Schizophrenie

Der 50-Jährige wurde festgenommen, benahm sich aber seltsam. Als die Polizei anrückte, brüllte er: „Ich bin verrückt, ich habe die Straßenbahn angezündet.“ Er kam in die Psychiatrie nach Arnsdorf. Ein Gutachter diagnostiziert paranoide Schizophrenie und erklärte Giuseppe M. für schuldunfähig. „Ich habe Stimmen gehört, die gesagt haben, dass ich die Bahn anzünden soll, “, erklärte der bei der Verhandlung im Landgericht.

Eine Videoaufnahme aus der Straßenbahn zeigt den Angeklagten. © Quelle: privat

Der 50-Jährige Italiener ist extrem temperamentvoll und gut vorbestraft, schwere Brandstiftung ist allerdings neu. Über 20 Mal saß er vor Gericht, war immer aggressiv und bockig. Jetzt ist er gelassen, ja fast entspannt. Das liegt an den Medikamenten, die er in der Klinik bekommt und die er unbedingt weiter nehmen muss.

Unterbringung in geschlossener Anstalt auf Bewährung

Die Kammer ordnete seine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus an, setzte dies aber zur Bewährung aus. Auflagen: Der Angeklagte bleibt in Arnsdorf bis ein Platz in einer betreuten Wohngruppe für psychisch Erkrankte in Meißen frei wird. Die Bewährungszeit beträgt fünf Jahre, er steht unter Führungsaufsicht, bekommt einen Bewährungshelfer, muss sich regelmäßig in der Klinik vorstellen und alle zwei Wochen zum Arzt, um sich dort seine Depotspritze und andere Medikamente abzuholen. „Wenn Sie das nicht tun, landen sie dauerhaft in der geschlossenen Anstalt. Wir müssen die Öffentlichkeit schützen“, erklärte der Vorsitzende Richter.

Er wolle brav alles machen, versprach Giuseppe M., hatte aber, trotz seine begrenzten Spielraums bereits erste Wünsche, ihm gefalle die Einrichtung in Meißen nicht. „Ich will selbstständig sein und eine eigenen Wohnung haben.“