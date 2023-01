Plakat zum Stummfilm „Auf den Trümmern des Paradieses“, der auf einer Erzählung von Karl May basiert und in den Dresdner Kammer-Lichtspielen seine Uraufführung erlebte.

Am 7. Oktober 1920 erlebte der auf lose auf einer Erzählung von Karl May basierende Stummfilm „Auf den Trümmern des Paradieses“ in den Dresdner Kammer-Lichtspielen seine Uraufführung – und zwar in Anwesenheit von Klara May und Sascha Schneider.

