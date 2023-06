Dresden scheint die Gewitterfront, die die Stadt in der Nacht zu Freitag überquerte, relativ glimpflich überstanden zu haben. Die Feuerwehr berichtet vor allem von vollgelaufenen Unterführungen und Kellern.

Dresden. In der Nacht hat es in der Region Dresden kräftig geregnet. Von heftigem Hagel oder Tornados – vor all dem hatte der Deutsche Wetterdienst gewarnt – scheint die Stadt jedoch verschont geblieben zu sein.