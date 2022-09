Dresden. „Im ersten Quartal des Jahres haben deutschlandweit so viele Unverpackt-Läden geschlossen, wie im kompletten Jahr 2021“, sagt Berit Heller. Sie ist seit 2015 Inhaberin des Lose-Ladens in der Neustadt. Auch in Dresden haben die nachhaltigen Läden zu kämpfen, die Hälfte ihrer Kundschaft sei seit Pandemiebeginn weggebrochen. „An einem normalen Tag kamen vor Corona 80 Kunden in den Laden, heute sind es gerade einmal 40“ , berichtet die Ladenbesitzerin.

Einkaufsverhalten muss sich ändern

Das Ausbleiben der Kundschaft geht an den lokalen Zulieferern nicht spurlos vorüber. „Wenn reihenweise Läden schließen und auch ich weniger Produkte bestelle, leidet der Absatz der Zulieferer natürlich, da sie ihre Produkte nicht mehr losbekommen“, sagt Berit Heller. „Es tut mir in der Seele weh, die Produzenten so zu sehen.“ Aber dass sie aktuell genau abwägt und kleinere Mengen bestellt, habe den Laden bisher gerettet. Die Dresdnerin sagt allerdings ganz klar: „Wenn das so weiter geht, muss ich Personal entlassen.“

Als Grund für den Einbruch der Kundenzahlen sieht die Dresdnerin besonders die Inanspruchnahme von Einkaufslieferdiensten. Am Anfang hatte „Frau Lose“, wie Berit Heller häufig genannt wird, noch Verständnis für das Wegbleiben der Kunden nach der Pandemie – „aber sie sind einfach nicht wieder zurückgekehrt.“ Wenn sich nicht grundlegend etwas am Einkaufsverhalten der Dresdner ändere, drohe der Kollaps. Aber nicht nur das. „Klar hängt da meine Existenz dran. Aber hinter jedem Unverpackt-Laden steht auch eine Überzeugung. Natürlich frage ich mich, warum ich das eigentlich noch mache, wenn die Zukunft des Planeten immer weniger Menschen interessiert und wir auf den Abgrund zurasen.“

Einbruch der Bio-Branche

Einer von Berit Hellers Zulieferern ist der Dresdner Naturkosmetikproduzent Nicama. Dort spürt man deutlich, dass die rund 200 Bestandskunden dieses Jahr weniger bestellen, als vorher. „Einige Unverpacktläden aus unserem Kundenstamm schließen beziehungsweise berichten uns, dass die Lage derzeit schwierig ist“, sagt Geschäftsführer Jannis Hillesheim. „Generell hat die Bio-Branche mit einem Einbruch von 15 Prozent zu kämpfen, den wir natürlich im Absatz spüren.“

Nicama-Geschäftsführer Jannis Hillesheim steht im Lager des Naturkosmetikproduzenten – die Regale sind voll. © Quelle: Anja Schneider

Grundlegend sei das junge nachhaltige Unternehmen aus der Neustadt aber krisenerprobt. „Da wir uns im Jahr 2019 gegründet und quasi während der Pandemie begonnen haben, sind wir gewohnt, unsere Strategie anzupassen.“ Etwa neue Kunden zu gewinnen, wenn alte wegbrechen. Ganz so einfach sei aber selbst das aktuell nicht. „Es dauert momentan viel länger, neue Kunden zu akquirieren, da eine große Unsicherheit auf dem Markt herrscht.“

Insolvenz für Unverpackt-Laden in Löbtau

Der Unverpackt-Laden „2Gut“ in Löbtau war bisher Nicama-Abnehmer, musste aber vor kurzem Insolvenz anmelden. „Die Lage ist für uns in der Branche gerade sehr schwer“, sagt Lea Müller-McBride, die dort arbeitet. „Wir wissen aktuell noch nicht, wie es weitergeht und bangen von Woche zu Woche.“ Seit Mai 2020 ist der Laden auf der Schillingstraße zu finden, seitdem habe die Belegschaft dort viel aufgebaut. Man gebe die Hoffnung aber noch nicht auf und suche weiterhin nach Lösungen, um den Laden zu retten.

Im „2Gut“ haben Lea Müller-McBride (l.) und Anna Werner trotz der ernsten Lage noch ein Lächeln auf den Lippen, um die Hoffnung nicht zu verlieren. © Quelle: Anja Schneider

„Wir bekommen fast täglich eine Nachricht, dass ein Unverpacktladen in Deutschland schließt“, sagt Lipfein-Inhaberin Marie Herrmann. Das Wegbrechen der Hauptabnehmer spürt auch die Dresdner Naturkosmetikmanufaktur. „Wir merken das an allen Ecken und Enden.“ Die Leute haben weniger Geld, Prioritäten und Ansprüche haben sich verständlicherweise verschoben, sagt Marie Herrmann. „Vor dem Thema Nachhaltigkeit und dem Kauf bei kleinen Manufakturen steht nun zuerst die tägliche Bedarfsdeckung, ohne den altruistischen Nutzen im Blick zu haben.“ Rabattaktionen sind der Inhaberin zufolge oft der erste Hilferuf, um Kunden mal wieder zum Vorbeischauen zu bewegen. „Besonders wenn Händler Rabatte für zugekaufte Produkte geben, machen sie häufig keinen Gewinn mehr.“

Kreative Lösungen nötig

Es seien besonders Passion und Leidenschaft, die die kleinen Unternehmen an den Tag legen, erklärt die Dresdnerin. Aber reich werde man damit nicht. „Das ist okay so. Allerdings haben das Viele nicht im Blick, wenn sie die höheren Preise bei kleinen Händlern sehen.“ Fallen nun immer mehr Unverpackt-Läden weg, geht das in den Augen der Dresdnerin an die sozialen Gefüge der Städte, gegen faire Arbeitsbedingungen und Nachhaltigkeit. „Das dürfen wir nicht aufgeben.“

Es brauche nun vor allem kreative Lösungen und neue Perspektiven, da sind sich alle Betroffenen einig. Eine soll sein, einen Unternehmerstammtisch für lokale Produzenten und Zulieferer zu gründen. Ziel ist es, dass sich Unternehmen in Dresden vernetzen und besonders in der Krise gegenseitig unterstützen. Zudem soll eine öffentliche Podiumsdiskussion im Lose-Laden Mitte September für mehr Verständnis dafür sorgen, wie die aktuelle Situation ist, was hinter den Manufakturen steckt und warum Produkte häufig mehr kosten.

Jannis Hillesheim hat Verständnis dafür, dass die finanziellen Mittel der Menschen aufgrund der aktuellen weltpolitischen Lage an vielen Stellen knapp werden. „Das Geld, was sonst für mehr Nachhaltigkeit ausgegeben wird, bleibt aufgrund der aktuell steigenden Kosten im Alltag jedoch oft auf der Strecke“, sagt der Unternehmer. „Als Gesellschaft können wir es uns aber eigentlich nicht leisten, da zu sparen.“ Er appelliert deshalb an die Dresdner, regional oder lokal einzukaufen, wenn es ihnen möglich ist – und solange es noch geht.

Petition zur staatlichen Förderung für Unverpackt Läden im Internet unter www.change.org mit dem Stichwort "#UnverpacktistBesser"

Von Annafried Schmidt