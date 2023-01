﻿„Rülps-Helene“ und „Schnaps-Mathilde: Unterhaltsames zu Dresdner Straßennamen

Dresden. Der seit 1967 in Dresden lebende Sachbuchautor Uwe Schieferdecker legt ein lesenswertes Werk über allerlei Dresdner Straßen und Plätze vor. Es liest sich ausgesprochen unterhaltsam, schlicht, weil der Autor bei seinem Streifzug zu 38 ausgewählten Straßen und Plätzen nicht nur Informationen zu historischen Ereignissen oder interessanter Gebäuden einflicht, sondern nicht zu knapp auch Geschichten, Anekdoten und Schnurren, die das Salz in der Suppe einer historischen Darstellung ausmachen.

Von Aachener Straße bis Zwinglistraße – 3195 benannte Straßen, Brücken und Plätze gibt es laut der Homepage der Landeshauptstadt in Dresden. Der häufigste Straßenname ist der Wiesenweg – ihn gibt es vier Mal. Keiner von ihnen hat es ins Buch „Dresdner Straßen“ von Uwe Schieferdecker geschafft, es gibt andere, zugegebenermaßen wichtigere Straßen, Gassen und Plätze, an denen nun mal deutlich mehr Stadtgeschichte geschrieben wurde, an denen wichtige Persönlichkeiten wohn(t)en und bedeutende Betriebe beheimatet waren bzw. immer noch/wieder sind.

Dresdens Goldgruben: Prager Straße, Neumarkt, Schloßstraße

Ja, Straße ist eben nicht gleich Straße, das weiß jeder, der schon mal jenes Spiel gespielt hat, wo sich bei allen das Grinsen eines Tycoons voller Triumph wie auch Häme und Verachtung einstellt, wenn bei ihnen die Kasse klingelt. Beim Kind, das seine Eltern in den Ruin treibt, bei den Eltern, die ihre Kinder überschulden, kurz und gut bei jedem, der beim Brettspielklassiker „Monopoly“ zum Großgrundbesitzer aufsteigt und die Konkurrenz in die Pleite treibt.

Was beim spielerischen Schacher um Mieten, Macht und Moneten die Schlossallee (für die bekanntlich – das sang jedenfalls Klaus Lage im Jahr 1984 – schon immer viel zu viel verlangt wurde), das sind in Dresden Prager Straße oder auch Neumarkt, nämlich Goldgruben. Auch die Schloßstraße ist wieder ein Name von Renommee, Schieferdeckers Frage, ob der Passant dem Prediger und Chronisten Johann Christian Hasche zustimmen könne, der 1783 die Schlossstraße als „eine der breitesten und lebhaftesten Straßen“ rühmte, ist eher rhetorisch gemeint.

Dresdens Gassen wurden zu Straßen

Interessanter Hinweis: Die heutige Bezeichnung Schloßstraße stammt von 1858, davor sprach man eher von Schloßgasse oder auch Burgkstraße. Aber damals benannten die Stadtväter „systematisch Gassen in Straßen um. Das klang wohl großstädtischer, ohne dass sich an ihrer Breite auch nur ein Meter änderte“. So lief es auch bei der Frauenstraße. Die heißt erst seit 1862 so, davor sprach man von schlicht und ergreifend von der Frauengasse.

Vom Altmarkt als historischem Mittelpunkt Dresdens über die Prager Straße (wo man 1860 ganze fünf Läden zählte, 1912 aber neben dem mondänen Residenzkaufhaus sage und schreibe 125 Geschäfte aller Art) zur romantischen Schillerstraße in Oberloschwitz – der 1959 in Leipzig geborene und seit 1967 in Dresden lebende Uwe Schieferdecker nimmt den Leser mit auf einem Spaziergang durch Dresden, auch zu Ecken, die sonst nicht so im Fokus stehen. Da wäre etwa die Dresdner Straße, wo der Schöpfer des „Freischütz“ wie auch die „Schnaps-Mathilde“ (also Prinzessin Mathilde von Sachsen) lebten und die für Schieferdecker „zu Unrecht im Schatten der Pillnitzer Landstraße“ steht. Hier ließ sich, wie man erfährt, der spätere König Georg 1877 als Privatkapelle für die Wettiner den katholischen Sakralbau „Maria am Wege“ errichten, der nicht zu verwechseln ist mit „Maria am Wasser“ am Hosterwitzer Elbufer.

Das Werk Schieferdeckes liest sich lobenswerter Weise ausgesprochen unterhaltsam, schlicht, weil der Autor bei seinem Streifzug zu 38 ausgewählten Straßen und Plätzen nicht nur Informationen zu historischen Ereignissen oder interessanter Gebäuden einflicht, sondern nicht zu knapp auch Geschichten, Anekdoten und Schnurren, die das Salz in der Suppe (einer historischen Darstellung) ausmachen. Es „begegnen“ einem die üblichen Verdächtigen, also August der Starke, Erich Kästner und Caspar David Friedrich, aber auch deutlich weniger bekannte Akteure der Vergangenheit wie die Sopranistin Erna Berger, der Steinbruchbesitzer Johann Gottlieb Beger.... Die Mischung macht’s eben, das zeigt sich auch der Fotoauswahl. Schieferdeckers Buch wartet mit vielen historischen Fotos von anno dazumal wie auch nicht minder aussagekräftigen aktuellen Bildern auf – Chapeau!

Cover des Buches "Dresdner Straßen" von Uwe Schieferdecker. © Quelle: Foto: Repro Cover

Was Gebäude angeht, wird nicht nur Bestehendes gewürdigt (und hier und da auch kritisiert), sondern auch an Verluste erinnert. Von der ganzen Pracht und Herrlichkeit der Vergnügungsstätte „Donaths Neue Welt“ in Alttolkewitz mit Märchengrotte und künstlicher Alpenszenerie blieb ebenso nichts wie von der Amerikanischen Kirche an der (heutigen) Fritz-Löffler-Straße, deren Reste im Zuge der Flächenenttrümmerung 1959 gesprengt wurden. „Bestrebungen der Denkmalpflege und der Technischen Universität, den Sakralbau für die Evangelisch-Reformierte Gemeinde oder aber als Studentenwohnheim zu nutzen – wurden mit Verweis auf eine geplante – bis heute nicht vollzogene – Neubebauung abgelehnt“, schreibt Schieferdecker.

Oder da wäre die einst durch den schlesischen Literatur-Nobelpreisträger Gerhart Hauptmann in der Hochuferstraße 12 bzw. dem heutige Käthe-Kollwitz-Ufer 84 errichtete und 1945 durch Bomben zerstörte Villa Rautendelein, die nach einer Figur aus seinem Märchendrama „Die versunkene Glocke“ benannt war. Erhalten hat sich zum Glück jenes Gebäude, das „für viele Dresdner bedeutsam in der Familienplanung“ (Schieferdecker) ist, die Villa Weigang mit der Postadresse Goetheallee 55. Schon zu DDR-Zeiten für Trauungen genutzt, wurde die 1895 für den Bautzener Druckereibesitzer Otto Weigang errichtete Villa gar im Hochzeitaward von 2013 zum „schönsten Standesamt Deutschlands“ gekürt.

Der Dresdner Neumarkt – einst Arme-Leute-Areal

Gewürdigt werden von Schieferdecker immer wieder Persönlichkeiten, die sich ums Dresdner Stadtbild verdient gemacht haben, ob nun ein Architekt und Stadtbaurat wie Hans Erlwein oder couragierte Bürger wie Torsten Kulke und Stefan Hertzig von der Gesellschaft Historischer Neumarkt e.V., die dafür sorgte, dass Dresden dort anders als am Postplatz oder am Pirnaischen Platz optisch wieder was her macht. Die alte Pracht und Herrlichkeit verliert zunehmend auch ein Teil der Wilsdruffer Straße. Schieferdecker unterschlägt nicht, dass die einst so wichtige Einkaufsstraße in Teilen verödet – selbst die historische Löwenapotheke ist seit 2020 auf diesem „Boulevard der leeren Läden“ (wie die Bild-Zeitung vor zwei Jahren titelte) verschwunden.

Auch sonst wird immer wieder deutlich, dass die Bedeutung einer Straße oder eines Platzes nicht zu allen Zeiten gleich war. Beispiel Neumarkt: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts war er keine begehrte Adresse, ob des schlechten Zustand vieler Häuser war es geradezu ein Arme-Leute-Areal, dessen Bild von einfachen Krämerläden und (zum Teil anrüchigen) Kneipen bestimmt wurde, darunter auch ein Etablissement wie Meyers Weißbierhalle, die im Volksmund frank und frei „Rülps-Helene“ genannt wurde, für die aber wohl durchaus auch das zutraf, was Peter Alexander in einem Lied der „kleinen Kneipe in unserer Straße“ bescheinigte, nämlich, dass hier „das Leben noch lebenswert ist“, schon weil dich keiner dich keiner fragt, „was du hast oder bist“.

So manches, was Schieferdecker vermittelt, könnte sogar vielen alteingesessenen Dresdnern neu sein. Hand aufs Herz: Wer weiß schon, dass da, wo die Rampische Gasse bzw. Straße einst einen sanften Bogen um die südöstliche Begrenzung des Frauenkirchenfriedhofs bildete, für das Jahr 1514 ein Hurenhaus zur „Vorbeugung von Vergewaltigungen und Sodomie“ verbürgt ist? Oder wem ist bekannt, dass die Stadt Dresden 1912 so frei war, auf dem Grundstück Altpieschen 9 „ein für seine Zeit beispielhaftes Asyl für 50 obdachlose Familien und 110 alleinstehende Männer (zu) errichten“?

Ein Wohnstallhaus in Altpieschen © Quelle: Repro

Die Entwürfe kamen vom erwähnten Stadtbaurat Erlwein. Wie man erfährt, waren die hygienischen Bedingungen sogar um vieles besser als in den umliegenden Arbeiterwohnungen. Abends wurden die Türen geschlossen und ein Pförtner schob Wache, „Gated Community“ der anderen Art also, für Geringverdiener und nicht wie heute für Besserverdiener. Zu DDR-Zeiten lebten hier Studenten der Musikhochschule Carl Maria von Weber, „unter ihnen auch die später bekannte Rocksängerin Veronika Fischer“.

Rocksängerin? Naja, darüber ließe sich ebenso diskutieren, ob es nun (hochmittelalterliche) „Ostkolonisation“ wie bei Schieferdecker heißt oder „Ostsiedlung“. Und war die Lokalisierung der Stadtpfarrkirche (gemeint ist die Kreuzkirche) „in Sichtweise, aber abseits des zentralen Platzes typisch für das Selbstverständnis der Sachsen“? Die Elisabethkirche im schlesischen Breslau steht nicht direkt am Ring, die St.-Marienkirche im pommerschen Greifwald wurde auch nicht am zentralen Markt errichtet, …. Unbefriedigend auch ein Satz wie „Zu DDR-Zeiten war das Tanzlokal ,Liga’ in Dresden so berühmt wie berüchtigt.“ Da dürfte sich so mancher Leser fragen, wieso die „Liga“ in der Königsbrücker Straße, zu finden im „Lindengarten“ mit einem noch heute (wieder prächtigen Ballsaal), in dem im 19. Jahrhundert viele Militärs aus den Kasernen der nahen Albertstadt einkehrten, berüchtigt war? Aber gut, es sind Petitessen, alles in allem ist es ein durchaus apartes Buch, das Uwe Schieferdecker da verfasst hat – und keine schlechte Wahl für die, die etwa noch einen Büchergeschenkgutschein haben, die sie einlösen können/müssen.

Uwe Schieferdecker: Dresdner Straßen. Geschichte und Geschichten. Wartberg Verlag, 80 Seiten, zahlreiche Fotos, 15,90 Euro, ISBN: 978-3-8313-3551-0

Von Christian Ruf